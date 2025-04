As imagens do túmulo do Papa Francisco

Um túmulo simples, sem elementos decorativos e apenas com a inscrição "Franciscus", para que possa ser identificado. Foi assim que o Papa Francisco desejou ficar sepultado, num local, a Basílica de Santa Maria Maior, que exprime também a sua devoção à Virgem Maria.

Este domingo, pelas 7h30, milhares de pessoas começaram a acorrer ao local onde no dia anterior culminou o funeral do Santo Padre. O afluxo atingiu as 20 mil pessoas, das quais 13 mil já conseguiram entrar até ao meio dia (hora local), afirmam as autoridades de Roma.

Sobre o mausoléu, vão encontrar uma rosa branca, símbolo da sua ligação com Teresa de Lisieux, a santa a quem intercedia para pedir graças, explica o Vatican News.