Francisco "pensou sempre em nós". Sem-abrigo de Roma recordam o Papa que acolheu os pobres

Siracusa estava entre um grupo de sem-abrigo, migrantes, prisioneiros e pessoas transgénero que aguardavam nos degraus da Basílica de Santa Maria Maior, local de descanso escolhido por Francisco, longe do esplendor do Vaticano, para saudar o caixão do Papa após o funeral, a 26 de abril. Cada um segurava uma rosa branca.

“Estava dentro do portão com uma flor na mão, à espera que o caixão do Papa Francisco entrasse”, disse Siracusa.

Durante o seu papado de 12 anos, Francisco convidou grandes grupos de pobres e sem-abrigo para comerem com ele — por vezes até 1.200 de cada vez. Pediu que os guarda-chuvas esquecidos pelos turistas nos museus do Vaticano fossem entregues aos que estavam nas ruas. Transformou uma estação dos correios do Vaticano numa clínica de saúde para os pobres e distribuiu sacos-cama no seu aniversário.