Luzia viu fumo branco e correu para a igreja de Santo Ildefonso. Católicos no Porto felizes com novo Papa

Quase todas as igrejas do centro do Porto estiveram fechadas, durante a tarde desta quinta-feira, dia em que foi eleito o novo Papa, Leão XIV. Ainda assim, na Igreja de Santo Ildefonso rezava-se o terço enquanto o mundo estava suspenso à espera de ver abrirem-se as portas da varanda do Vaticano, para conhecer o novo Sumo Pontífice.

Maria Luzia trabalha no Cinema Batalha, mesmo ali ao lado, e costuma aproveitar os intervalos do serviço para ir à missa. Hoje o dia foi especial devido ao fumo branco que saiu da Capela Sistina pouco depois das 17h00 (hora portuguesa).

“Fiquei muito feliz quando ouvi os badalos dos sinos. Impulsionou-me a vir mais rápido”, afirma.

Pela escadaria, muitos turistas tiram fotografias, mas vão estando atentos ao telemóvel, para saber novidades de Roma. “Estava acompanhando aqui pela internet a ver se já tinha o nome, mas não foi escolhido, ainda não apareceu”, diz uma dupla de brasileiros.

Mas não tiveram que esperar muito mais. Momentos depois foi revelado ao mundo o novo Papa, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost. Alguns mostram surpresa pela escolha, como um grupo italiano de visita à cidade e que parou a admirar o trabalho de azulejaria do templo barroco. “É um americano? Não consigo acreditar…”, afirmam.

Já Maria de Fátima, católica praticante, diz-se feliz com a escolha, mas ainda não arrisca pronunciar o nome. “Não vou dizer porque não sei pronunciar muito bem, mas já sei quem é”, afirma. O seu desejo é o mesmo de todos os outros católicos espalhados pela cidade e pelo mundo. “Que seja um Papa bom”.