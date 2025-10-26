"Queremos dar dignidade a todos". Na Bela Vista, a Cáritas ajuda cada vez mais crianças, idosos e grávidas

“A etnia cigana tem uma determinada cultura, a africana tem outra, depois também temos a portuguesa, depois também começou a aparecer a ucraniana. O mais importante na resposta que este equipamento faz é responder a essas culturas. É um êxito, um caso exemplar de integração”, considera Valente da Cruz, que acrescenta que a instituição está sempre pronta a ajudar perante o “risco iminente” de tensões no bairro.

Para Carla Carvalho, diretora do Centro Social, o ambiente no bairro é hoje de maior paz social, longe dos conflitos constantes nas ruas que aconteciam ainda há meia dúzia de anos. Para isso, contribui a atuação “positiva e adequada” da polícia, que está “integrada” pacificamente no bairro, mas também o facto de haver respostas para a população.

“Há melhores condições. Há saúde, há escola, nós temos uma escola primária aqui nova, temos uma escola secundária nova, temos um centro de saúde a ser feito aqui, nós temos creche, temos centro de dia. O facto de existirem serviços que podem ajudar e promover uma melhor vida para estas pessoas tem levado a uma evolução no bem-estar das pessoas”, acredita.

Apesar do trabalho com frutos que tem sido feito entre Estado, autarquia e setor social, o presidente da Cáritas de Setúbal ressalva que há ainda muito por fazer, especialmente no que toca ao tema da habitação. Neste momento de pós-autárquicas – e com o regresso de Maria das Dores Meira à câmara setubalense, agora como independente (apoiada por PSD e CDS) e não como comunista –, Paulo Valente da Cruz apela para que a mudança de executivo municipal não ponha em causa as obras em curso, com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Dar dignidade ao ser humano é meio caminho para depois começar outro tipo de trabalho

“No caso das pessoas em situação de sem-abrigo, nós tínhamos camarata e, nos últimos anos, começámos a ter apartamentos partilhados e ‘housing first’. Foi tratado com o anterior município, e protocolado através do PRR, que a Cáritas Diocesana ia ter um edifício para 30 apartamentos T1, que é no Palácio do Cabedo. O que eu espero é que a nossa Presidente continue com esse processo”.

Lei de Estrangeiros preocupa nos cuidados de saúde

O barulho não engana, assim que descemos as escadas e passamos a porta corta-fogo. Estamos no jardim de infância e a hora não é fácil – foi servido o almoço, agora é tempo de preparar a higiene e ir para o recreio. Ter estranhos por estes corredores ajuda a convocar uma enchente de crianças, que se apresentam com nome e apelido e selam o cumprimento com um abraço.

O desafio, agora, é conseguir acalmá-las: têm entre três e seis anos e chegam a ser mais de 25 numa só sala. Ao todo, entre creche e jardim de infância, há mais de 150 crianças.

“Só quem não trabalha realmente na realidade é que acaba por fazer a lei desta maneira, porque cada vez há mais crianças com necessidades educativas especiais. Temos todo o gosto e integramos crianças com necessidades educativas especiais, mas temos de pensar que não podemos prejudicar o restante grupo. E só com dois adultos por sala – uma educadora e uma ajudante de ação educativa –, torna-se muito complicado fazer um trabalho de qualidade”, alerta a coordenadora, Sofia Ribeiro.

O panorama tornou-se ainda mais complicado nos últimos anos. A falta de professores de norte a sul do país fez movimentar o mercado dos docentes e o setor social queixa-se cada vez mais da falta de educadores de infância, que acabam a sair para o ensino público com um menor horário de trabalho e um salário mais competitivo. “Não têm nenhuma desvantagem, eu entendo”, admite a responsável.