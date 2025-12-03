Saiba mais sobre a Ordem de Santo Agostinho em São Vicente de Fora

O que significa para São Vicente de Fora receber esta exposição?
“Todos os que nos visitam passarão por aqui e é muito importante para um turista perceber que isto não é um museu de origem, era uma casa de vida religiosa. Estas salas eram celas, havia a sala do capítulo, outra era o refeitório, outra a cozinha. Esta casa foi habitada e é importante saber que os filhos de Santo Agostinho não são peças de museu. Reconfiguraram-se, mas vivem o mesmo carisma que viveram os seus antepassados aqui há seiscentos anos.”, conta à Renascença o Cónego Bruno Machado, diretor do Museu do Mosteiro de São Vicente de Fora.
O que ficará em São Vicente de Fora após a saída da exposição?
“Depois da saída da exposição, ficará, certamente, conhecimento, a espiritualidade dos agostinhos, o seu testemunho de fé e o que os faz mover aqui”, partilha Joana Santos Coelho, coordenadora do Mosteiro.
Porque é que é tem de a visitar?
“Santo Agostinho é património da humanidade e, então, na medida em que se aproximarem mais dele, como de todos os grandes santos, certamente, se aproximarão mais de Deus. Conhecendo esta exposição conhecerão melhor o percurso, o coração e a história deste carisma que apaixonou o Papa Leão XIV desde tão jovem”, aponta o Padre João Silva.