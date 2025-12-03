Saiba mais sobre a Ordem de Santo Agostinho em São Vicente de Fora

O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa,acolhe a exposição itinerante “Passado, presente e futuro da Ordem de Santo Agostinho em Portugal”, até dia 1 de março de 2026. A exposição da Ordem a que pertence o Papa Leão XIV pode ser visitada todos os dias, das 10h00 às 18h00.

Com diversos painéis, objetos religiosos, hábitos, livros, imagens, quadros, fotografias, um lenço encarnado, onde se pode ler “Juventude Agostiniana Portuguesa”, e uma bandeira branca e amarela, a exposição conta a história e narra o percurso desta ordem religiosa através de uma linha cronológica, desde o monte de São Gens, à Graça (Lisboa), até Santa Iria de Azóia (Loures) e São Domingos de Rana (Cascais) – as duas únicas paróquias onde estão os padres agostinhos em Portugal atualmente.