Uma exposição em São Vicente de Fora para saber mais sobre a Ordem de Santo Agostinho

Exposição apresenta mais de 500 anos da Ordem em Portugal, fazendo uma viagem desde o século XIII até aos dias de hoje, sem esquecer os mais de 100 anos de interrupção devido à expulsão das ordens religiosas, em 1834.

03 dez, 2025 - 11:02 • Redação



Papa Leão XIV, à data prior geral da Ordem de Santo Agostinho, com jovens da Juventude Agostiniana Portuguesa (JAP). Foto: Ariana Cruz/RR
Papa Leão XIV, à data prior geral da Ordem de Santo Agostinho, com jovens da Juventude Agostiniana Portuguesa (JAP). Foto: Ariana Cruz/RR

OuvirPausa
Ouça aqui a reportagem.

O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, acolhe a exposição itinerante “Passado, presente e futuro da Ordem de Santo Agostinho em Portugal”, até dia 1 de março de 2026. A exposição da Ordem a que pertence o Papa Leão XIV pode ser visitada todos os dias, das 10h00 às 18h00.

Com diversos painéis, objetos religiosos, hábitos, livros, imagens, quadros, fotografias, um lenço encarnado, onde se pode ler “Juventude Agostiniana Portuguesa”, e uma bandeira branca e amarela, a exposição conta a história e narra o percurso desta ordem religiosa através de uma linha cronológica, desde o monte de São Gens, à Graça (Lisboa), até Santa Iria de Azóia (Loures) e São Domingos de Rana (Cascais) - as duas únicas paróquias onde estão os padres agostinhos em Portugal atualmente.


Diversos painéis contam a história da Ordem em Portugal. Foto: Ariana Cruz/RR
Diversos painéis contam a história da Ordem em Portugal. Foto: Ariana Cruz/RR
Muito do património se perdeu aquando a expulsão das ordens religiosas, em 1834. No entanto, alguns objetos foram recuperados no momento do regresso, em 1974. Foto: Ariana Cruz/RR
Muito do património se perdeu aquando a expulsão das ordens religiosas, em 1834. No entanto, alguns objetos foram recuperados no momento do regresso, em 1974. Foto: Ariana Cruz/RR


O passado, o presente e o futuro

A Ordem de Santo Agostinho é mais visível aos olhos do mundo depois da eleição do Papa Leão XIV, mas a história agostiniana em Portugal remonta ao ano de 1243, quando Dona Susana doa um terreno para a construção de um convento e manda erigir a primeira capela no monte São Gens (Lisboa), dedicada a Santo Agostinho.


Ainda assim, a primeira grande expansão dá-se anos mais tarde com a fundação de diversos conventos, entre eles o de Nossa Senhora da Graça, em Lisboa, que viria a ser a “casa-mãe”, enquanto sede da futura Província Agostiniana de Portugal, no século XV. É a partir desse momento que o serviço a Cristo com a inquietude típica agostiniana começa a crescer em território nacional.

Portugal chegou mesmo a ser a província mais numerosa em frades, mas tudo muda quando, em 1834, quando as ordens religiosas são expulsas e os agostinhos são obrigados a sair de Portugal. Deixam para trás conventos, casas religiosas, igrejas, colégios, comunidades e paróquias. Portugal vê-os regressar mais de cem anos depois, em 1974, passam agora 51 anos.


Quadros, imagens, objetos religiosos e diversos livros ajudam a narrar o passado, presente e futuro desta presença em Portugal. Foto: Ariana Cruz/RR
Quadros, imagens, objetos religiosos e diversos livros ajudam a narrar o passado, presente e futuro desta presença em Portugal. Foto: Ariana Cruz/RR
A exposição está integrada na visita ao Mosteiro de São Vicente de Fora e pode ser feita das 10h00 às 18h00, todos os dias. Foto: Ariana Cruz/RR
A exposição está integrada na visita ao Mosteiro de São Vicente de Fora e pode ser feita das 10h00 às 18h00, todos os dias. Foto: Ariana Cruz/RR


“Nestes 51 anos, o nosso objetivo foi restaurar a Ordem em Portugal”, explica o Padre João.

Neste momento, em Portugal, os padres agostinhos são sete e dividem-se entre duas paróquias - Santa Iria de Azóia (Loures) e São Domingos de Rana (Cascais). O seu trabalho é essencialmente focado nos jovens, mas acompanham grupos de todas as idades a viver segundo o carisma de Santo Agostinho.

Com mais de quinhentos anos de vida para contar, os painéis azulados - que imitam os azulejos do Convento da Graça - parecem pequenos. Neles, lê-se o rumo que a Ordem levou e os rostos que fizeram e fazem parte da sua história. Estão repletos de fotografias, de datas, de pessoas e de referência a lugares agostinianos que fazem qualquer visitante ficar submerso.


Habitualmente, os padres agostinhos utilizam o hábito preto. Os seus irmãos de países mais quentes podem vestir o hábito branco. Foto: Ariana Cruz/RR
Habitualmente, os padres agostinhos utilizam o hábito preto. Os seus irmãos de países mais quentes podem vestir o hábito branco. Foto: Ariana Cruz/RR
São muitos os rostos que vão sendo tocados pelo amor de Santo Agostinho e vivem segundo a sua regra. Foto: Ariana Cruz/RR
São muitos os rostos que vão sendo tocados pelo amor de Santo Agostinho e vivem segundo a sua regra. Foto: Ariana Cruz/RR


Porquê no Mosteiro de São Vicente de Fora?

“São Vicente de Fora é uma casa agostiniana. Aqui, viveram os cónegos regrantes de Santo Agostinho muito tempo", explica o padre João Silva.


Importa dizer que Santo António foi um destes cónegos regrantes de Santo Agostinho. Contra a vontade dos pais, disse adeus ao palácio onde vivia e entrou precisamente neste mosteiro aos 15 anos. Tornou-se cónego regrante, mas, anos mais tarde - e já no Mosteiro de Santa Cruz, de Coimbra - descobriu na Ordem de Frades Menores, os franciscanos, a oportunidade para concretizar o seu sonho de ser missionário. E, assim, deixando a regra do Bispo de Hipona, uniu-se aos filhos do “pobrezinho de Assis”.


Santo Agostinho é representado diversas vezes ao longo da exposição. Foto: Ariana Cruz/RR
Santo Agostinho é representado diversas vezes ao longo da exposição. Foto: Ariana Cruz/RR

Voltar a São Vicente de Fora, séculos depois, é "diríamos, um apontamento mais e, talvez, mais explícito do carisma que nasce da regra de Santo Agostinho e da vivência do próprio. Talvez, vendo a exposição, outros elementos do Mosteiro fiquem mais claros”, explica o curador da exposição, padre João Silva.

No entanto, esta não é a primeira vez que os padres agostinhos apresentam esta exposição. A propósito dos 50 anos do regresso da Ordem a Portugal, em 2024, a exposição esteve em diversas igrejas, mosteiros, conventos, onde, no passado, os agostinhos tinham vivido. Ainda assim, a exposição tem agora uma zona dedicada exclusivamente ao seu irmão Robert Prevost, Papa Leão XIV.


Esta nova zona surge após o seu irmão Robert Prevost se tornar Papa. Foto: Ariana Cruz/RR
Esta nova zona surge após o seu irmão Robert Prevost se tornar Papa. Foto: Ariana Cruz/RR
No mesmo local, encontra-se um livro onde qualquer pessoa pode partilhar um pensamento. Foto: Ariana Cruz/RR
No mesmo local, encontra-se um livro onde qualquer pessoa pode partilhar um pensamento. Foto: Ariana Cruz/RR


O que significa para São Vicente de Fora receber esta exposição?

“Todos os que nos visitam passarão por aqui e é muito importante para um turista perceber que isto não é um museu de origem, era uma casa de vida religiosa. Estas salas eram celas, havia a sala do capítulo, outra era o refeitório, outra a cozinha. Esta casa foi habitada e é importante saber que os filhos de Santo Agostinho não são peças de museu. Reconfiguraram-se, mas vivem o mesmo carisma que viveram os seus antepassados aqui há seiscentos anos”, conta à Renascença o cónego Bruno Machado, diretor do Museu do Mosteiro de São Vicente de Fora.

O que ficará em São Vicente de Fora após a saída da exposição?

“Depois da saída da exposição, ficará, certamente, conhecimento, a espiritualidade dos agostinhos, o seu testemunho de fé e o que os faz mover aqui”, partilha Joana Santos Coelho, coordenadora do Mosteiro.

Porque é que é tem de a visitar?

“Santo Agostinho é património da humanidade e, então, na medida em que se aproximarem mais dele, como de todos os grandes santos, certamente, se aproximarão mais de Deus. Conhecendo esta exposição conhecerão melhor o percurso, o coração e a história deste carisma que apaixonou o Papa Leão XIV desde tão jovem”, aponta o Padre João Silva.


Santo Agostinho foi Bispo de Hipona e Doutor da Igreja. Foto: Ariana Cruz/RR
Santo Agostinho foi Bispo de Hipona e Doutor da Igreja. Foto: Ariana Cruz/RR
A curadoria da exposição é da autoria do padre João Silva. Foto: Ariana Cruz/RR
A curadoria da exposição é da autoria do padre João Silva. Foto: Ariana Cruz/RR