Missa do Parto. Um cheirinho a Madeira no continente

Em Alfragide, no concelho da Amadora, a tradição ainda é o que era: a Missa do Parto, típica das ilhas da Madeira e Porto Santo, será celebrada este sábado, 13 de dezembro, cumprindo a preceito o ritual que tem séculos.

Da hora a que se realiza – antes do nascer do sol – , ao momento final de convívio com gastronomia típica da região, tenta-se honrar o legado que os antepassados deixaram, numa celebração ligada ao que era o quotidiano das comunidades rurais. Se houver excedentes são distribuídos por quem mais precisa na paróquia.

A Renascença conversou com Ana Castro Neves, da organização. Médica na região de Lisboa, é natural de Porto Santo. Conta como a Missa do Parto em Alfragide se tornou um “cartão de visita” da Madeira no continente, unindo os naturais do arquipélago que aqui vivem e trabalham, numa ligação com a terra Natal onde muitos não conseguem ir nesta altura. “São os nossos costumes e os nossos valores, que nos definem como povo”, diz.

Celebra-se este sábado, em Alfragide, a Missa do Parto, que é uma tradição madeirense. Para quem não conhece, no que é que consiste?

É uma tradição madeirense, uma celebração que na verdade consiste em nove missas, que se realizam habitualmente entre os dias de 16 e 24 de dezembro, os nove dias que antecedem a Missa do Galo. É uma Missa por cada mês de gravidez, ou seja, celebramos aqui a expectação do parto da Virgem Maria, que vai culminar com o nascimento de Jesus, tendo duplo significado. Na verdade, isto começou quase no início do povoamento da Ilha da Madeira, devido à influência da Ordem Franciscana, nos séculos XV e XVI.

A Missa do Parto é celebrada tipicamente de madrugada, entre as 5h00 da manhã e as 6h30 da manhã, porque está relacionada com o quotidiano da vida rural dos trabalhadores da Madeira, antes do início do trabalho, do nascer do sol, que era quando começavam a trabalhar nos campos. Tem duplo significado com o simbolismo da celebração de Jesus, que nasce para ser a Luz do mundo.

Na paróquia de Alfragide celebramos apenas uma única Missa, e não as nove Missas, porque seria impossível durante a semana, aqui a logística é diferente. Então, acabamos por celebrar durante o fim de semana. Contudo, fazemos tal e qual como fazemos na Madeira, preservamos a estrutura

original. É celebrada com cânticos próprios, que só se ouvem nesta ocasião, a igreja é ornamentada com o bordado típico da Madeira, com as riscas tradicionais, a lapinha feita em escadinha, as searinhas e com a fruta tradicional da época.

Os cânticos são feitos também com o acordeão e com os instrumentos tradicionais, com branquinhas, castanholas, a braguinha. Termina em procissão, para o adro da igreja, cantando uma música típica, a mais conhecida, que é a ‘Virgem do Parto, Maria Senhora da Conceição, dá-nos as festas felizes, a paz e a salvação’. Segue-se o momento de confraternização, entre todos, com a comida tradicional, com a gastronomia típica da ilha da Madeira, como a carne em vinha d’alhos, a poncha, o cacau, broas, as rosquilhas, num momento que se pretende que seja de partilha, de confraternização entre todos, que é o espírito.

Mantêm, assim, a tradição, incluindo a hora que se realiza a Missa, que vai decorrer às 6h30.

Exatamente, a tradição é essa e é muito importante para os madeirenses. A Missa já ultrapassa o seu significado religioso porque, para além dos momentos de oração, podemos perceber que é uma expressão viva daquilo que é a nossa tradição, um acolhimento que vai além da partilha espiritual, mas também social.

A tradição acaba por nos relembrar – a mim, pessoalmente, e acho que a todos os madeirenses – que quando pensamos no futuro, é muito importante percebermos de onde vimos, os nossos antepassados. Para conseguirmos chegar àquilo que somos hoje, temos que perceber que vivemos na pobreza, que marcou várias gerações das ilhas. Daí a parte do quotidiano estar muito relacionada também, sobretudo o quotidiano rural, das pessoas do campo, que tinham falta de recursos, havia muita escassez. Eu, pessoalmente, que sou de Porto Santo, lembro-me de haver escassez de água, que dificultava o cultivo da terra. Havia ausência de bens básicos, o que obrigava as pessoas a viver com muito pouco. Isto também marcou este sentido de comunidade, em que as pessoas acabavam por partilhar e se entreajudarem.

Nesta Missa do Parto, as pessoas acabavam por se celebrar, agradecer, e também pedir para o ano vindouro. Cada pessoa levava, e é o que acabamos também por pedir, que cada um traga qualquer coisa, para fazermos este momento partilhado de convívio. É um momento solidário que não só perpetua os nossos costumes, mas também o que são os nossos valores, e que nos definem como povo, o que reforça este sentido de continuidade, este sentimento de pertença, que eu pessoalmente trago comigo e penso que todos os madeirenses também trazem, cujo objetivo é perpetuar, transmitir e continuar a inspirar as pessoas, neste sentido comunitário, de vida fraterna, de uns para com os outros.