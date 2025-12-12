Missa do Parto. Um cheirinho a Madeira no continente

Há uma década que a paróquia de Alfragide, na Amadora, mantém a tradição, e este ano não será diferente: este sábado, às 6h30 da manhã, há Missa do Parto, presidida por D. Rui Gouveia, bispo auxiliar de Lisboa com raízes madeirenses. Celebração cumpre rituais a preceito. Com cânticos próprios, ornamentação com bordados e tecidos tradicionais do arquipélago e fruta da época, nada falta num momento especial para a comunidade madeirense que vive no continente. Há quem venha de propósito do Algarve, do Porto ou de Viseu.

12 dez, 2025 - 21:16 • Ângela Roque



Missa do Parto. Um cheirinho a Madeira no continente
OuvirPausa

Missa do Parto. Um cheirinho a Madeira no continente

Em Alfragide, no concelho da Amadora, a tradição ainda é o que era: a Missa do Parto, típica das ilhas da Madeira e Porto Santo, será celebrada este sábado, 13 de dezembro, cumprindo a preceito o ritual que tem séculos.

Da hora a que se realiza – antes do nascer do sol – , ao momento final de convívio com gastronomia típica da região, tenta-se honrar o legado que os antepassados deixaram, numa celebração ligada ao que era o quotidiano das comunidades rurais. Se houver excedentes são distribuídos por quem mais precisa na paróquia.

A Renascença conversou com Ana Castro Neves, da organização. Médica na região de Lisboa, é natural de Porto Santo. Conta como a Missa do Parto em Alfragide se tornou um “cartão de visita” da Madeira no continente, unindo os naturais do arquipélago que aqui vivem e trabalham, numa ligação com a terra Natal onde muitos não conseguem ir nesta altura. “São os nossos costumes e os nossos valores, que nos definem como povo”, diz.

Celebra-se este sábado, em Alfragide, a Missa do Parto, que é uma tradição madeirense. Para quem não conhece, no que é que consiste?

É uma tradição madeirense, uma celebração que na verdade consiste em nove missas, que se realizam habitualmente entre os dias de 16 e 24 de dezembro, os nove dias que antecedem a Missa do Galo. É uma Missa por cada mês de gravidez, ou seja, celebramos aqui a expectação do parto da Virgem Maria, que vai culminar com o nascimento de Jesus, tendo duplo significado. Na verdade, isto começou quase no início do povoamento da Ilha da Madeira, devido à influência da Ordem Franciscana, nos séculos XV e XVI.

A Missa do Parto é celebrada tipicamente de madrugada, entre as 5h00 da manhã e as 6h30 da manhã, porque está relacionada com o quotidiano da vida rural dos trabalhadores da Madeira, antes do início do trabalho, do nascer do sol, que era quando começavam a trabalhar nos campos. Tem duplo significado com o simbolismo da celebração de Jesus, que nasce para ser a Luz do mundo.

Na paróquia de Alfragide celebramos apenas uma única Missa, e não as nove Missas, porque seria impossível durante a semana, aqui a logística é diferente. Então, acabamos por celebrar durante o fim de semana. Contudo, fazemos tal e qual como fazemos na Madeira, preservamos a estrutura

original. É celebrada com cânticos próprios, que só se ouvem nesta ocasião, a igreja é ornamentada com o bordado típico da Madeira, com as riscas tradicionais, a lapinha feita em escadinha, as searinhas e com a fruta tradicional da época.

Os cânticos são feitos também com o acordeão e com os instrumentos tradicionais, com branquinhas, castanholas, a braguinha. Termina em procissão, para o adro da igreja, cantando uma música típica, a mais conhecida, que é a ‘Virgem do Parto, Maria Senhora da Conceição, dá-nos as festas felizes, a paz e a salvação’. Segue-se o momento de confraternização, entre todos, com a comida tradicional, com a gastronomia típica da ilha da Madeira, como a carne em vinha d’alhos, a poncha, o cacau, broas, as rosquilhas, num momento que se pretende que seja de partilha, de confraternização entre todos, que é o espírito.

Missa do Parto é celebrada tipicamente de madrugada, entre as cinco da manhã e as seis e meia da manhã. Está relacionada com o quotidiano da vida rural dos trabalhadores da Madeira

Mantêm, assim, a tradição, incluindo a hora que se realiza a Missa, que vai decorrer às 6h30.

Exatamente, a tradição é essa e é muito importante para os madeirenses. A Missa já ultrapassa o seu significado religioso porque, para além dos momentos de oração, podemos perceber que é uma expressão viva daquilo que é a nossa tradição, um acolhimento que vai além da partilha espiritual, mas também social.

A tradição acaba por nos relembrar – a mim, pessoalmente, e acho que a todos os madeirenses – que quando pensamos no futuro, é muito importante percebermos de onde vimos, os nossos antepassados. Para conseguirmos chegar àquilo que somos hoje, temos que perceber que vivemos na pobreza, que marcou várias gerações das ilhas. Daí a parte do quotidiano estar muito relacionada também, sobretudo o quotidiano rural, das pessoas do campo, que tinham falta de recursos, havia muita escassez. Eu, pessoalmente, que sou de Porto Santo, lembro-me de haver escassez de água, que dificultava o cultivo da terra. Havia ausência de bens básicos, o que obrigava as pessoas a viver com muito pouco. Isto também marcou este sentido de comunidade, em que as pessoas acabavam por partilhar e se entreajudarem.

Nesta Missa do Parto, as pessoas acabavam por se celebrar, agradecer, e também pedir para o ano vindouro. Cada pessoa levava, e é o que acabamos também por pedir, que cada um traga qualquer coisa, para fazermos este momento partilhado de convívio. É um momento solidário que não só perpetua os nossos costumes, mas também o que são os nossos valores, e que nos definem como povo, o que reforça este sentido de continuidade, este sentimento de pertença, que eu pessoalmente trago comigo e penso que todos os madeirenses também trazem, cujo objetivo é perpetuar, transmitir e continuar a inspirar as pessoas, neste sentido comunitário, de vida fraterna, de uns para com os outros.


Missa do Parto. Foto: DR
missa alfragide


Há quantos anos é que conseguem cumprir esta tradição aqui no continente? Quem organiza e quem vai presidir à celebração?

A tradição aqui em Alfragide iniciou-se com o padre Nélio Tomás, que era natural da Ilha da Madeira, do Porto da Cruz, juntamente com um grupo de madeirenses católicos, e iniciou-se há cerca de uma década. Infelizmente o senhor padre faleceu, e foi de nossa vontade, do grupo, dar continuidade. Era uma coisa também muito querida para ele, como para todos os madeirenses, e tem-se tentado que os padres que até hoje têm presidido tenham relação com a Madeira.

Este ano quem irá presidir será o D. Rui Gouveia, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, que também tem raízes madeirenses, da família natural de Santana da Ilha da Madeira.

Têm tido sempre o apoio do Patriarcado e das entidades oficiais?

Sim, felizmente temos contado com o apoio do Patriarcado, também na divulgação da Missa, e queria deixar oficial e publicamente o meu agradecimento especial também ao Secretário do Turismo da Madeira, doutor Eduardo Jesus, que nos tem apoiado sempre, de forma a conseguirmos celebrar este momento nos mesmos moldes, e podermos ter esta partilha e convívio com todos, porque nos ajudam a conseguir fazer chegar parte da gastronomia típica da região.

Penso que é o reconhecimento do valor que esta celebração tem, e que se torna um cartaz de visita, é como uma porta aberta para aquilo que acontece neste momento, nesta quadra festiva, na Madeira, cujo cartaz turístico do Natal e final de ano é mundialmente reconhecido.

Pedimos que cada um traga qualquer coisa para partilhar. É um momento solidário que perpetua os nossos costumes e o que são os nossos valores

Tem muita importância para a comunidade madeirense que está aqui no continente poder participar nesta celebração?

Tem, tem, é muito importante para a diáspora madeirense. Há muitas pessoas que não conseguem ir à Ilha da Madeira ou à Ilha de Porto Santo nesta época, e esta é uma tradição muito acarinhada por todos nós, e acabamos por sentir um bocadinho de casa, apesar de não estarmos em casa. Mas também para todas as outras pessoas, porque já é acolhida pelos próprios continentais e pela própria comunidade, neste caso da Paróquia de Alfragide.

É uma tradição acolhida por todos. Mas não deixa de ser um momento de encontro uns com os outros, um momento de encontrar várias pessoas que conhecemos, vários amigos que se deslocam nesta altura, pessoas vindas das várias regiões do país. Há quem venha do Algarve, do Porto, de Viseu, e acabamos por também celebrar esse encontro e esse sentido comunitário.