Depois de 144 anos em construção, Sagrada Família atinge a sua altura máxima

A maior torre da basílica da Sagrada Família recebeu esta sexta-feira a peça final, atingindo a sua altura máxima como a igreja mais alta do mundo com 172,5 metros.

Após 144 anos em construção, a icónica basílica coroou o topo da Torre de Jesus Cristo com uma cruz branca de 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, a peça central da igreja.

Porém, o interior da torre ainda está em construção e a conclusão total da Sagrada Família está apenas prevista para a próxima decada, com trabalhos que se podem prolongar até 2034.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Após vários dias de ventania que impediam os trabalhos, viveu-se "um dia de alegria, maravilhoso para todas as pessoas que tornaram isto possível", contou o arquiteto-chefe do projeto, Jordi Faulí, aos jornalistas.