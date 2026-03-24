Quando a Igreja bate à porta: a comunhão que chega a casa dos doentes

“As pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”

Ilda Lopes, 65 anos, ministra extraordinária da comunhão, vive este serviço como uma missão que nasceu dentro de casa e se alargou à comunidade. “Faço-o desde que foi necessário fazer este serviço para o meu sogro, que estava ao nosso cuidado”, conta.

Recorda que a dificuldade do sogro em participar na Eucaristia esteve na origem de tudo: “Ele ficava muito nervoso e não aguentava lá estar, desregulava-se. Então senti necessidade de lhe trazer a Sagrada Comunhão até casa.” Mais tarde, o mesmo aconteceu com a sogra.

Perante essa realidade, tomou a iniciativa de falar com o pároco da altura. “Perguntei se podia vir trazer a Sagrada Comunhão a casa e ele disse-me: ‘Olha, então porque é que não o fazes?’” Foi o impulso decisivo. “E então comecei. Foi a partir daí.”

Desde então, passou a estar atenta às necessidades da aldeia. “Vou divulgando pelas pessoas que têm familiares idosos, acamados ou sem autonomia para vir à Igreja”, explica. E fá-lo sempre com liberdade: “Digo-lhes sempre: se quiserem e tiverem esse gosto, não me importo de levar a Sagrada Comunhão.”

Para Ilda, esta missão responde a uma realidade exigente. “Já é bastante debilitante as pessoas não poderem ir à Igreja ao domingo, que era o normal. Quanto mais nem receberem a Sagrada Comunhão”, sublinha. Por isso, não tem dúvidas: “É um duplo constrangimento para quem é praticante e gosta de receber.”

A forma como resume o sentido do seu serviço é simples e expressiva.

“No fundo, as pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”

Atualmente, acompanha alguns idosos e também utentes de uma casa de acolhimento. “Pergunto sempre quem é que quer receber”, explica, acrescentando que, em média, “são três ou quatro pessoas, conforme as condições”. Em alguns casos, a fragilidade já não permite essa participação: “Há pessoas que já não sabem bem o que estão a fazer, já é uma limitação física e mental.”

Mesmo assim, mantém a presença. “Muitas acompanham a Eucaristia pela televisão, mas não é a mesma coisa, não há presença”, afirma. Daí o compromisso: “Disponibilizo-me sempre que posso e faço um esforço para que a Sagrada Comunhão chegue até às pessoas.”

A visita não se limita ao momento da comunhão. “Falo também um bocadinho da vida da paróquia”, conta. Porque quem está em casa pode sentir-se afastado: “As pessoas acabam por ficar um bocadinho arredadas da vida da comunidade.”

Por isso, leva também a vivência da Igreja: “Digo se estamos na Quaresma, no Advento, se celebramos o Pentecostes ou Cristo Rei… Vou situando as pessoas”. Uma forma de manter a ligação “para elas se sentirem enquadradas, mesmo não estando presentes”.

Mesmo quando a lucidez já não é a mesma, não abdica de comunicar. “Falo na mesma, porque nunca sabemos o que as pessoas têm consciência ou não”, afirma.

“O importante é ir dando referências, coordenadas, para que se consigam situar”

A articulação com o pároco é outra dimensão deste serviço. “Antes da Páscoa e do Natal, o senhor padre visita os doentes”, explica, momentos em que muitos aproveitam para se confessar ou conversar. Ainda assim, sublinha a importância do respeito: “É sempre preciso perguntar se querem ou não, porque estamos a entrar no espaço do outro.”

No essencial, Ilda Lopes vê nesta missão uma resposta concreta à fragilidade humana. “Imagino-me também numa situação em que não possa ir à Igreja e gostava de continuar a receber a comunhão”, partilha.

E é essa empatia que a move: “É muito importante para quem quer e pede. É isso que me faz continuar.”