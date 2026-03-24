Quando a Igreja bate à porta: a comunhão que chega a casa dos doentes

Entre caminhos e casas que guardam histórias, há passos que não se medem em distância, mas em cuidado. De porta em porta, leva-se mais do que a comunhão: leva-se presença, escuta atenta e um silêncio cheio de sentido. Na aldeia da Ponte e em Justes, na Diocese de Vila Real, a fé faz-se próxima dos mais frágeis, tocando a solidão com gestos simples e palavras amigas.

24 mar, 2026 - 15:05 • Olímpia Mairos



Ministros extraordinários da comunham levam Jesus Cristo como alimento espiritual, mas também uma palavra de conforto e, sobretudo, de esperança. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Ministros extraordinários da comunham levam Jesus Cristo como alimento espiritual, mas também uma palavra de conforto e, sobretudo, de esperança. Foto: Olímpia Mairos/Renascença

Vamos lá, que já estão à espera.” É com esta frase simples, mas carregada de sentido, que Orlando Varela, 76 anos, marca o ritmo de uma missão que cumpre com dedicação há vários anos.

O cenário é a pequena Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, na aldeia da Ponte, paróquia de Mouçós. Terminada a eucaristia vespertina de sábado, Orlando despede-se do pároco e dos restantes elementos do coro — do qual também faz parte — e segue pelas ruas da aldeia. O destino é conhecido: duas casas onde vivem senhoras idosas que já não conseguem deslocar-se à igreja.

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Ministro extraordinário da comunhão, Orlando leva-lhes a eucaristia, mas não só. “Levo sempre uma palavra de conforto”, conta, com os olhos a brilharem de emoção. “As pessoas ficam à espera. E eu sinto-me realizado.


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Padre Márcio Martins coloca as hóstias no relicário. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Padre Márcio Martins coloca as hóstias no relicário. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Relicário com a comunhão para os doentes e idosos. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Relicário com a comunhão para os doentes e idosos. Foto: Olímpia Mairos/Renascença


Ao longo do caminho, fala com naturalidade sobre o serviço que presta e sobre a relação próxima que criou com cada pessoa que visita. Conhece as histórias, as dificuldades e até os silêncios de quem o aguarda. Para muitos, a sua visita semanal é mais do que um momento religioso — é companhia, atenção e esperança.

A sua motivação vem de longe. Em criança, sonhava ser padre. “Quando tinha seis anos, dizia que queria ser padre”, recorda. Mas a vida mudou cedo: o pai faleceu quando tinha apenas sete anos, obrigando-o a trabalhar desde muito novo para ajudar a família. “A vida deu uma volta completa”, diz.

Apesar das dificuldades, nunca se afastou da fé — bem pelo contrário. Cresceu ligado à capela, sempre presente na missa e no coro. E assim surgiu a oportunidade de concretizar, de outra forma, o desejo antigo de servir a Igreja.

Foi o pároco, padre Márcio, quem o desafiou a frequentar a formação que foi promovida no seminário de Vila Real. A partir daí, Orlando começou a assumir a missão de levar a comunhão a quem não pode sair de casa.

Recorda, em particular, o início deste percurso com uma das primeiras pessoas que acompanhou. Percebendo que a idosa já não conseguia ir à capela, ofereceu-se para falar com o pároco e organizar a confissão e a comunhão. Desde então, a visita tornou-se regular — um compromisso semanal que mantém com dedicação.

Eu acho que as pessoas se sentem bem assim”, afirma. “Muitas vezes estão à espera que eu chegue”.


Orlando Varela, ministro extraordinário da comunhão na aldeia da Ponte, Mouçós. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Orlando Varela, ministro extraordinário da comunhão na aldeia da Ponte, Mouçós. Foto: Olímpia Mairos/Renascença

Ao longo dos anos, também já se despediu de alguns daqueles a quem levava a comunhão. A experiência trouxe-lhe consciência da fragilidade da vida, mas também reforçou o sentido da sua missão: estar presente, enquanto é possível.

Hoje, continua a percorrer as ruas da aldeia com o mesmo entusiasmo. Sabe que, do outro lado da porta, há sempre alguém à espera — não apenas da eucaristia, mas de uma presença amiga.

E é isso que o move: ajudar quem não pode, servir com humildade e manter viva a ligação à comunidade.

Eu sinto-me melhor ainda, por ajudar quem não pode”, resume.

Numa sociedade cada vez mais acelerada, a missão de Orlando Varela lembra que, por vezes, os gestos mais simples — uma visita, uma palavra, um momento de escuta — podem ser os mais transformadores.


Maria Sílvia e Teresa à espera da comunhão. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Maria Sílvia e Teresa à espera da comunhão. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença


“Receber Jesus dá-me força”

E eis-nos chegados ao destino. Numa casa simples da aldeia, a porta abre-se com familiaridade. Lá dentro, encontram-se Maria Sílvia, Teresa, Carlos — marido de Teresa — e Rosa, filha do casal. O ambiente é de proximidade, quase de família.

Pergunta-se pela saúde, recordam-se acontecimentos, partilham-se pequenas histórias do quotidiano. Dona Maria Sílvia, de 87 anos, já não consegue deslocar-se com facilidade. Uma queda recente deixou marcas, mas não lhe tirou a vontade de comungar.

“Dona Maria, como está desde a última vez que nos vimos? E o seu pulso? Já tirou o gesso?”, pergunta Orlando.

“Já tirei o gesso, mas ainda está muito dorido”, responde, com serenidade.

“E a dona Teresa, como é que está a senhora?”

“Cá estou, graças a Deus.”

“E o senhor Carlos, como vai?”, questiona Orlando.

“Cá vou andando”, responde o senhor Carlos, com 92 anos.


Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença


São palavras simples, mas cheias de significado, que preparam o momento da comunhão. Sobre a mesa, já estão colocadas uma cruz e uma vela. Tudo é preparado com cuidado, com a atenção de quem sabe que aquele instante é aguardado durante toda a semana.

Começa a celebração. As vozes são baixas, os gestos contidos. Por momentos, aquele espaço transforma-se em igreja. Depois da comunhão, permanece o silêncio — um silêncio cheio, habitado.

Receber Jesus dá-me força. Quando podia, ia sempre à missa”, diz Maria Sílvia, que agora espera pelo domingo de outra forma. Sabe que alguém virá.

Ao lado, dona Teresa, que se aproxima dos 91 anos, acompanha o momento com serenidade. As palavras são poucas, mas o silêncio diz tudo: a comunhão continua a fazer parte da sua vida.

É muito importante para mim, sim”, afirma.


A comunhão continua a fazer parte da vida de Teresa, 91 anos. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
A comunhão continua a fazer parte da vida de Teresa, 91 anos. Foto: Olímpia Mairos/Renascença

Para Rosa da Cruz, filha de Teresa, estas visitas têm um valor difícil de medir. “É um momento que ela está sempre à espera”, conta. “Hoje até se levantou da cama para estar aqui. É raro levantar-se. Ela também ia sempre à missa.”

Percebe-se, então, que este gesto semanal vai muito além do rito religioso. É memória, continuidade, dignidade. É permitir que a fé não seja interrompida pela fragilidade do corpo.

Orlando recolhe o relicário e guarda os elementos da celebração com a mesma simplicidade com que chegou. Ainda há tempo para mais algumas palavras, um sorriso, um aperto de mão demorado. Despede-se como quem não encerra uma visita, mas apenas a suspende até ao próximo encontro.

Lá fora, a aldeia mantém o seu ritmo tranquilo. Mas dentro daquela casa ficou algo que não se vê — conforto, paz, presença.

E é isso que Orlando leva e deixa em cada porta onde bate. Mais do que a eucaristia, leva proximidade. Mais do que um gesto, leva sentido.

No fim, fica a certeza: há missões que não se fazem apenas na igreja, mas nos caminhos — de porta em porta, de pessoa em pessoa —, onde a fé ganha rosto humano.


Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença

A comunhão como alimento — espiritual e emocional

Também na paróquia de Justes, a expressão “Igreja em saída” ganha forma concreta. Não é um conceito abstrato, mas uma prática semanal.

Entre caminhos percorridos, portas que se abrem e palavras partilhadas, constrói-se uma rede invisível de cuidado — uma Igreja que não espera que os fiéis venham, mas que vai até eles.

E, em cada casa visitada, renova-se a mesma certeza: a fé continua viva, mesmo quando o corpo já não acompanha. Porque ali, no silêncio de um quarto ou na simplicidade de uma sala, a Eucaristia continua a acontecer.

Salvador Bento, de 89 anos, perdeu a visão e já não consegue sair de casa sozinho. Ainda assim, mantém viva a sua prática religiosa e aguarda com expectativa cada domingo em que a comunhão — e a vida da paróquia — lhe chega, através da ministra extraordinária da comunhão, Ilda Lopes.

“É muito importante receber Jesus?”, perguntamos.

A resposta surge sem hesitação: “Ah, claro que é. Para quem é cristão, é, sim senhora.”

A conversa decorre com simplicidade, como quem fala de algo que faz parte da vida desde sempre.

“Já lhe expliquei… é desde o princípio da minha infância até hoje. Os meus pais ensinaram-me a ir à missa, a comungar… e eu fiquei com isso. E sinto-me bem”, diz, com um sorriso discreto, mas firme. Para Salvador, a fé não é um hábito ocasional — é continuidade, é herança, é identidade.

“É um alimento para a sua semana?”

“Com certeza que sim.”

“Dá-lhe força?”

“Dá-me força. Quando a pessoa gosta de uma coisa, isso dá sempre força.”

“Espera sempre por este dia?”

“Com certeza.”


Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Foto: Olímpia Mairos/Renascença


A expectativa sente-se nas palavras e no ritmo com que as diz. Há ali uma espera serena, quase silenciosa, por aquele momento que quebra a rotina e dá sentido ao tempo.

Recorda também a visita do pároco, pouco antes do Natal. “Veio cá uma vez… antes do Natal. Foi nessa altura do almoço que fazem lá em cima, no centro. Até foi ele que me levou, porque eu… da vista não vejo nada.”

Faz uma pausa breve, sem dramatismo. “Estou aqui ao lado da senhora e não consigo ver. Mas tenho de viver assim.”

A limitação não lhe tira a lucidez nem a fé. Apenas transforma a forma como vive ambas.

“Não podendo ir à Eucaristia, vem a Eucaristia até à sua casa, não é?”

“Sim, vem à minha casa. Enquanto a dona Ilda fizer o favor de vir… e eu esteja cá.”

Há gratidão na forma como fala — simples, direta, sem adornos.


"As pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”, diz Ilda Lopes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
"As pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”, diz Ilda Lopes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
“Ele fica feliz. E assim não deixa de viver a sua fé, não tem que abdicar disso por causa da saúde”, diz o neto. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
“Ele fica feliz. E assim não deixa de viver a sua fé, não tem que abdicar disso por causa da saúde”, diz o neto. Foto: Olímpia Mairos/Renascença


Ao lado, o neto, Pedro, observa e acrescenta outra perspetiva.

É muito importante para o meu avô, sim. Ele não tem possibilidade de ir à igreja, nem de participar na missa ao domingo. E isto é um favor que a dona Ilda faz, vir cá a casa.”

Fala com reconhecimento: “Ele fica feliz. E assim não deixa de viver a sua fé, não tem que abdicar disso por causa da saúde.

Perguntamos se, sem esta visita, seria mais difícil. “Seria, sim. Acho que ninguém aqui, na aldeia, está disponível para fazer isto. E a D. Ilda tira do tempo dela para vir. Nós ficamos agradecidos.”

Para Pedro, este gesto vai além do âmbito familiar. “É um serviço importante da Igreja. Porque há muitas pessoas como o meu avô, que não podem ir. E assim há alguém que leva a fé até casa delas”, resume.

A visita inclui oração, silêncio, comunhão — e também conversa. Fala-se do dia, da família, da vida. Pequenos instantes que quebram a solidão.

Naquela sala, entre palavras simples e silêncios tranquilos, percebe-se que a comunhão não termina no gesto litúrgico. Prolonga-se na conversa, na presença, na continuidade. E é aí que ganha o seu verdadeiro alcance: quando chega onde já não é possível ir.


Ilda Lopes, ministra extraordinária da comunhão em Justes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Ilda Lopes, ministra extraordinária da comunhão em Justes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença

“As pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”

Ilda Lopes, 65 anos, ministra extraordinária da comunhão, vive este serviço como uma missão que nasceu dentro de casa e se alargou à comunidade. “Faço-o desde que foi necessário fazer este serviço para o meu sogro, que estava ao nosso cuidado”, conta.

Recorda que a dificuldade do sogro em participar na Eucaristia esteve na origem de tudo: “Ele ficava muito nervoso e não aguentava lá estar, desregulava-se. Então senti necessidade de lhe trazer a Sagrada Comunhão até casa.” Mais tarde, o mesmo aconteceu com a sogra.

Perante essa realidade, tomou a iniciativa de falar com o pároco da altura. “Perguntei se podia vir trazer a Sagrada Comunhão a casa e ele disse-me: ‘Olha, então porque é que não o fazes?’” Foi o impulso decisivo. “E então comecei. Foi a partir daí.”

Desde então, passou a estar atenta às necessidades da aldeia. “Vou divulgando pelas pessoas que têm familiares idosos, acamados ou sem autonomia para vir à Igreja”, explica. E fá-lo sempre com liberdade: “Digo-lhes sempre: se quiserem e tiverem esse gosto, não me importo de levar a Sagrada Comunhão.”

Para Ilda, esta missão responde a uma realidade exigente. “Já é bastante debilitante as pessoas não poderem ir à Igreja ao domingo, que era o normal. Quanto mais nem receberem a Sagrada Comunhão”, sublinha. Por isso, não tem dúvidas: “É um duplo constrangimento para quem é praticante e gosta de receber.”

A forma como resume o sentido do seu serviço é simples e expressiva.

“No fundo, as pessoas deixam de poder ir à Igreja, mas a Igreja vem até casa”

Atualmente, acompanha alguns idosos e também utentes de uma casa de acolhimento. “Pergunto sempre quem é que quer receber”, explica, acrescentando que, em média, “são três ou quatro pessoas, conforme as condições”. Em alguns casos, a fragilidade já não permite essa participação: “Há pessoas que já não sabem bem o que estão a fazer, já é uma limitação física e mental.”

Mesmo assim, mantém a presença. “Muitas acompanham a Eucaristia pela televisão, mas não é a mesma coisa, não há presença”, afirma. Daí o compromisso: “Disponibilizo-me sempre que posso e faço um esforço para que a Sagrada Comunhão chegue até às pessoas.”

A visita não se limita ao momento da comunhão. “Falo também um bocadinho da vida da paróquia”, conta. Porque quem está em casa pode sentir-se afastado: “As pessoas acabam por ficar um bocadinho arredadas da vida da comunidade.”

Por isso, leva também a vivência da Igreja: “Digo se estamos na Quaresma, no Advento, se celebramos o Pentecostes ou Cristo Rei… Vou situando as pessoas”. Uma forma de manter a ligação “para elas se sentirem enquadradas, mesmo não estando presentes”.

Mesmo quando a lucidez já não é a mesma, não abdica de comunicar. “Falo na mesma, porque nunca sabemos o que as pessoas têm consciência ou não”, afirma.

“O importante é ir dando referências, coordenadas, para que se consigam situar”

A articulação com o pároco é outra dimensão deste serviço. “Antes da Páscoa e do Natal, o senhor padre visita os doentes”, explica, momentos em que muitos aproveitam para se confessar ou conversar. Ainda assim, sublinha a importância do respeito: “É sempre preciso perguntar se querem ou não, porque estamos a entrar no espaço do outro.”

No essencial, Ilda Lopes vê nesta missão uma resposta concreta à fragilidade humana. “Imagino-me também numa situação em que não possa ir à Igreja e gostava de continuar a receber a comunhão”, partilha.

E é essa empatia que a move: “É muito importante para quem quer e pede. É isso que me faz continuar.”


Padre Márcio Martins, pároco de Mouçós e Justes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença
Padre Márcio Martins, pároco de Mouçós e Justes. Foto: Olímpia Mairos/Renascença

A missão que aproxima a Igreja dos mais frágeis

Nas paróquias de Mouçós e Justes, na Diocese de Vila Real, ambas confiadas ao padre Márcio Martins, levar a comunhão aos doentes e idosos é uma missão semanal assegurada pelos ministros extraordinários da comunhão.

A organização deste acompanhamento pastoral está bem definida. Como explica o pároco, “a visita do pároco acontece nos tempos fortes, como a véspera do Natal e da Páscoa”, sendo também realizada sempre que necessário, muitas vezes por indicação dos próprios ministros. No entanto, é ao domingo, depois da Eucaristia, que os ministros extraordinários levam semanalmente a comunhão a quem não pode participar na celebração.

Mais do que um gesto litúrgico, este serviço traduz-se numa presença humana e espiritual. “É levar o próprio Evangelho em gestos concretos”, sublinha o padre Márcio Martins. “Não só levar Jesus Cristo como alimento espiritual, mas também uma palavra de conforto e, sobretudo, de esperança”.

"Este serviço é fundamental na vida da Igreja, permitindo que ninguém fique excluído"

“Se queremos chegar a todos, não podemos excluir quem, por doença ou velhice, não pode estar na comunidade”, sublinha o sacerdote.

Assim, a comunidade torna-se viva e presente também junto de quem está em casa, levando consigo não só a comunhão, mas também a proximidade e o cuidado.

O padre Márcio Martins mantém igualmente o compromisso de visitar os doentes em momentos especiais do ano, sobretudo “na véspera do Natal e na véspera da Páscoa”, garantindo ainda total disponibilidade ao longo do ano.

“Quando alguém precisa de se confessar ou de conversar, sabe que estamos disponíveis para estar com ele o tempo necessário”

Num território onde a proximidade continua a ser um valor central, este trabalho conjunto entre pároco e ministros extraordinários revela uma Igreja que se faz próxima, atenta e presente, que leva a fé, a esperança sobretudo junto dos mais frágeis.