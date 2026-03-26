"Totalmente vergonhoso". Bispo da Igreja Ortodoxa Russa critica guerra na Ucrânia

“Entre os ucranianos e os russos é um conflito totalmente vergonhoso e sem nenhuma lógica”. Não podia ser mais contundente D. Petru Pruteanu, bispo ortodoxo da Igreja Russa em Portugal. Moldavo de nascimento, garante que nas orações em comunidade “sempre rezamos que vai resolver-se e as pessoas não sofrer”.

Há 14 anos em Portugal e mesmo falhando, naturalmente, alguns tempos verbais, ostenta um português completamente percetível e bastante desenvolvido. Faz mais de três anos subiu a bispo na hierarquia ortodoxa russa – ou seja, responde a nível religioso ao Patriarca de Moscovo, a entidade maior nesta igreja autocéfala separada há mais de mil anos dos católicos.

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A entrevista que concede à Renascença, num dia de sol, é feita em Cascais num dos locais de culto que tem dentro da sua jurisdição – mesmo ao lado da baía e com a praia ali tão perto. O espaço é curto, mas, não havendo bancos, o religioso garante que cabem mais de 100 pessoas lá dentro.

Entre a Rússia e a Ucrânia já lá vão mais de quatro anos de guerra e para quem sempre a viveu em Portugal, à distância, a realidade não deixa de ser acompanhada por uma dureza extrema. “Vejo este cansaço nas caras e nos corações das pessoas porque não faz sentido tudo isto, não faz sentido”.

O “cansaço” é o traço comum que o bispo ortodoxo identifica nos crentes que tem acompanhado ao longo destes anos e a quem até já chegou a sugerir que deixassem de ver notícias para fugir à política. “Um cansaço e um desejo só para acabar. Já ninguém fala dos territórios, dos objetivos, pretensões a uma ou a outra, só para acabar e terminar com esta coisa”.