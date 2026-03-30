Tempestade Kristin: "Mais do que colocar Deus no banco dos réus", devemos "perguntar o que podemos aprender" para o futuro

Num hospital o trabalho de um capelão passa, em grande medida, por “levar essa esperança de Cristo ressuscitado”, sobretudo a quem está doente, privado da família, numa cama que não é sua e com roupas que desconhece. O desafio é tentar indicar o caminho a quem, por vezes, até já de o encontrar desistiu.

É mais do que normal que quando acontece uma tragédia, como aconteceu na zona de Leiria, haja crentes que questionam aquilo em que sempre acreditaram uma vida inteira. “É normal que as pessoas façam perguntas” e tentem “perceber a lógica das coisas”. Mas, levanta o padre Pedro Viva a hipótese, “mais que perguntar porque é que isto aconteceu, talvez o mais interessante seja a gente perceber o que é pode aprender com isto enquanto sociedade, como é que nos podemos organizar para minimizar no futuro situações”.

“É sempre mais fácil apontar para Nosso Senhor. Onde é que tu estiveste ou porque é que permitiste. Do que nós fazermos o nosso trabalho de casa e perceber o que é que podíamos nós ter feito de melhor. Deus estará sempre, seguramente. Onde está o homem está Deus e, portanto, mais do que O colocar no banco dos réus, nós perguntarmos a nós mesmos o que é que de facto nós podemos aprender com isto”, sublinha.

O raciocínio é válido tanto para as consequências da intempérie deste inverno como para o dia-a-dia nos hospitais de todo o mundo, onde capelões acompanham não só os doentes e suas famílias, mas também os funcionários que ali trabalham – cada um com naturais problemas pessoais.

Entre outras funções, e apesar de a maior parte dos dias ser passada na instituição de saúde, com atendimentos, missa (como a de domingo de Páscoa marcada para as 11h00) e visitas às enfermarias, o padre Pedro Viva é também o responsável pelo emblemático Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, fechado agora por danos graves na infraestrutura. A reabertura? “Provavelmente antes do final do ano não é possível”, avança, tendo por isso as habituais celebrações de domingos e dias santos às 21h30 passado para a Sé – o próximo ponto desta reportagem, onde se encontra a aguardar o regresso à casa habitual esta imagem de Maria.