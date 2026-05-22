Saíram de casa e mudaram-se para o mesmo apartamento em Chelas para fazer missão

À medida que cada um dos beneficiários de uma das lojas sociais do bairro de Chelas, em Lisboa, vai escolhendo os bens alimentares para levar para casa, Hugo Falcão Ramos disponibiliza-se para ajudar. Arruma os produtos em sacos e sempre que possível aproveita para conversar com quem por ali passam.

“Às vezes, as pessoas querem falar da sua vida, das suas dificuldades”, conta o jovem engenheiro de 27 anos, que dá uma mão, também, na reposição de stocks desta Loja Spot do Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe, que apoia famílias carenciadas.

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A pouco mais de um quilómetro deste local, na Casa dos Direitos Sociais, no bairro da Flamenga, Pedro Muteka e Manuel Frazão dedicam algumas horas a ajudar um grupo de alunos, entre o 1.º e o 9.º ano de escolaridade, a fazer os trabalhos de casa. Leem com os estudantes, fazem exercícios e explicam-lhes matérias e conteúdos em que tenham dificuldades.

O projeto de apoio ao estudo é gerido pela Batic Amigo, uma associação que promove diversas ações educativas, bem como a prática desportiva nesta zona da capital. “Marvila é uma das freguesias da cidade com um índice de sucesso escolar muito baixo e é uma realidade que queremos combater”, explica à Renascença Etivaldo Camala, coordenador de projetos desta organização.

Ao fim de uma hora, os trabalhos escolares estão quase concluídos. Antes de regressarem a casa, Pedro e Manuel aproveitam ainda alguns minutos, do final da tarde, para jogar à bola e brincar com as crianças. “O objetivo da minha presença aqui é dar atenção e estar com as pessoas, mais do que fazer algo em específico”, explica Manuel de 19 anos.

Nunca tinha morado num bairro social. Quando aqui entrei aqui tinha algum estigma

No início de abril, este universitário mudou-se, juntamente com Pedro Muteka, Hugo Falcão Ramos, Miguel Parede e Elisangela Batalha, para Chelas, na zona oriental da capital, para participar na Missão Agora, um projeto do Patriarcado de Lisboa que ganhou corpo, este ano, pela primeira vez. Desde então – e até ao próximo domingo, Dia de Pentecostes – os jovens, com idades entre os 19 e os 27 anos, têm vivido em comunidade. Rezam juntos, dividem as tarefas domésticas e dedicam parte do dia às atividades da paróquia e às instituições sociais da zona. Pelo meio, continuam a ir à faculdade ou a trabalhar, consoante a situação de cada um.

No caso de Hugo Falcão Ramos, o mais velho do grupo, a Missão Agora surgiu numa fase de transição de vida. “Vou entrar no mercado de trabalho agora. Além disso, tenho estado também num processo de conversão pessoal. Vi a divulgação desta missão nas redes sociais e senti que era um chamamento”, recorda o jovem engenheiro.

Já para Miguel Paredes, de 23 anos, recentemente licenciado em História, o desejo de participar chegou mais tarde. “Sou amigo do Hugo e foi ele quem me convidou para vir. Desafiou-me a vir às formações e fui gostando”, conta o jovem que é também árbitro de futebol.