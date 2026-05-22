Saíram de casa e mudaram-se para o mesmo apartamento em Chelas para fazer missão

Por ter crescido num meio social privilegiado, como o próprio descreve, a mudança para Chelas tem sido uma surpresa. “Nunca tinha morado num bairro social. Quando aqui entrei aqui tinha algum estigma, até porque quando falei com a minha família e disse para onde vinha, deixaram-me desconfortável”, assume, mencionado a associação entre esta zona da cidade e a criminalidade.
“Nos primeiros dias, confesso que sentia algum receio a ir para o Metro. Acho que é natural, mas com o tempo fui conhecendo a comunidade, as pessoas, as diversas realidades, associações, e percebi que Chelas já não é o que era.”
“No meu bairro há poucos católicos”
O projeto criado na sequência da Jornada Mundial da juventude (JMJ) Lisboa 2023 conta, também, com o acompanhamento próximo do padre Carlos Pinto, coordenador da Missão Agora. Mas não só: a equipa organizadora inclui também um casal e diversos leigos.
“Depois daquele grande movimento de jovens, na JMJ, ficou a pergunta sobre o que se seguiria depois”, recorda Maria Meneses, contando que o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convidou os jovens a criarem grupos de missão. Nascia, assim, a Missão Agora, inicialmente concebida para ter a duração de um ano e, mais tarde, desenhada para um período mais curto de cerca de dois meses. “Resulta de um discernimento das pastorais juvenil, das vocações e universitária e pretende continuar o espírito das jornadas”, diz Maria Meneses, membro da organização, acrescentando que a Missão Agora assenta em quatro pilares (oração, comunidade, missão e formação).
A vertente espiritual é uma das dimensões mais presentes no quotidiano dos missionários. Além da missa, rezam juntos diariamente. “Temos uma capela em casa”, conta Elisangela Batalha, a única rapariga do grupo. “É uma grande alegria sair do trabalho e ter vontade de chegar a casa, porque está lá o Santíssimo”, sublinha a cabo-verdiana de 22 anos, que trabalha como auxiliar num centro social.
É a primeira vez que vive com pessoas que não são da sua família. “É um desafio. Estava muito acostumada a ter o meu canto”, admite Elisa, nome pelo qual é habitualmente chamada. “Inicialmente o frei Tibério [pároco de Vale de Chelas e de Santa Beatriz da Silva] convidou-me para acolher os jovens, porque vivo aqui em Chelas, mas depois percebi que queria estar na missão”, recorda. E diz: “Sinto que Jesus me chamou para dar mais vida à minha comunidade. No meu bairro, há poucos católicos e é muito importante evangelizar e dar o nosso testemunho.”
Tal como Elisa, e ao contrário de Miguel, de Hugo e de Manuel, também Pedro Muteka, está a fazer missão à porta de casa – é ali, em Chelas, que dá catequese e é ali que o pai vive. “A alegria com que as pessoas nos recebem é marcante”, diz o jovem de 21 anos que, desde que foi para a universidade, se mudou para a margem sul do Tejo. “Nesta missão, tem sido, também, uma graça ouvir pessoas que não tem uma ‘vida agradável’, mas têm esperança em mudar, e outras que já estão mais avançadas na fé e nos incentivam e nos transmitem aquilo que buscamos: este amor, esta fé em Cristo”, conta o estudante de engenharia informática.