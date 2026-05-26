Burnout nos padres. "Cheguei a ter ataques de pânico no altar a celebrar missa"

Ataques de pânico. "Sete missas ao fim de semana, era piloto automático, não havia alegria"
Miguel Lopes Neto, pároco de Tavira, no Algarve, também se deixou ir até ao limite. "Cheguei a ter ataques de ansiedade e de pânico no altar, a celebrar missa", conta.
2020 foi um ano decisivo no agravamento de sintomas. "Estávamos em pandemia e foram uns amigos que viram o meu desgaste. Comecei a ter dificuldade em dormir, o que era novo na minha vida. Muita ansiedade, irritabilidade. Não me sentia feliz no que estava a fazer".
Aos afazeres na paróquia — "muito conservadora", e onde não soube gerir alguns conflitos — juntava a responsabilidade de gestão do centro social paroquial, que sentia não ter capacidade para assumir. "Cheguei a dizer ao meu bispo: 'Posso ser um bom gestor de empresas ou um bom padre, as duas coisas ao mesmo tempo não consigo fazer' ".
Sem dormir e sem respeitar o dia de folga, o cansaço foi-se acumulando. "Uma verdadeira bola de neve de tristeza, amargura, depressão." Quando finalmente pediu ajuda, o psiquiatra prescreveu-lhe férias compulsivas. A paragem fez-lhe bem, mas quando voltou "andava permanentemente triste".
"As celebrações eram quase mecânicas. Sete missas ao fim de semana, era piloto automático, não havia alegria. Era um peso", confidencia.
"Ter de me agarrar ao altar com tonturas e ataques de pânico! Não desejo o que passei a ninguém, a nenhum colega meu! Mas aconteceu várias vezes, várias vezes."
Padre Miguel Lopes Neto
Em 2022, conseguiu deixar de ser presidente da direção do lar e tomou decisões importantes em termos de saúde: a compulsão alimentar tinha-o arrastado para um estado de obesidade que tornava urgente uma cirurgia bariátrica. Avançou. "Recorda-se de mim com 140 kg! Já tinha problemas nas articulações, estava com o colesterol altíssimo."
A psicóloga acompanha-o desde essa altura e tem sido fundamental para conseguir controlar os ataques de ansiedade. "Ter de me agarrar ao altar com tonturas e ataques de pânico! Não desejo o que passei a ninguém, a nenhum colega meu! Mas aconteceu várias vezes, várias vezes."
Na Páscoa de 2023 pediu ao bispo um período sabático, para descansar e terminar a tese de doutoramento sobre a literacia digital e uso das redes sociais pelo clero português — que apresentou recentemente, em abril, na Universidade de Huelva, em Espanha. "Foi muito importante para mim. Recuperei alegria em fazer o que gosto, que é estudar, investigar". Continua a ser o responsável pela comunicação na diocese do Algarve, e dedicou-se mais à Pastoral do Turismo da Igreja, que coordena a nível nacional.
Revisitando o percurso da doença, diz que o apoio da família e dos amigos foi fundamental. "A minha mãe é uma pessoa de Igreja e um dia, à saída da missa, disse-me: 'Filho, se não és feliz em ser padre toma outro rumo na tua vida. Queremos a tua felicidade.' Isso foi muito importante”, conta. Ainda mais quando outros duvidaram. "'Mas os padres também precisam de férias? Não fazem nada, só celebram missas!' Quantas vezes eu ouvi isto".
Abandonar o sacerdócio nunca esteve em causa porque, no seu caso, “não se trata de falta de fé, nem de falta de oração".
Burnout. "Todos temos tendência a roubar inconscientemente a humanidade do padre"
O burnout, ou síndrome de exaustão profissional, começou por ser identificado nos anos 70 do século XX em pessoas que trabalhavam na área da saúde, mas é hoje transversal a várias áreas de atividade. Também no sacerdócio há tendência para "exagerar" e "perder a consciência do equilíbrio", independentemente de se viver sozinho ou em comunidade, diz à Renascença Margarida Cordo, para quem uma das coisas mais complexas na vida dos padres "é o tema dos limites, ou a ausência deles".
Psicóloga clínica, há mais de 20 anos que acompanha — com avaliações, psicoterapia e formação — muitos futuros padres, tanto no seminário de Caparide, como no dos Olivais, no Patriarcado de Lisboa, a quem costuma falar “dos S (ésses) dos sacerdotes: solidão, silêncio e saudade". Lembra que "o sacerdote é padre, e antes de ser padre é homem", mas há uma exigência de perfeição "como se tivesse de ser, e fosse, um ser diferente".
"Todos temos tendência a roubar inconscientemente a humanidade do padre, que tem de cumprir, fazer bem feito, ser perfeito. E na lógica da plena disponibilidade, de ter de estar sempre ali, não só para quando é preciso, como para quando as pessoas entendem que é preciso", refere.
"Há uma altura em que este desespero atinge um limite, que efetivamente pode chegar ao suicídio. Em Portugal não se fala muito disto, mas temos esta noção do perigo".
Margarida Cordo, psicóloga
"As fragilidades têm de ser consentidas, a saúde tem de ser cuidada, a necessidade de descanso tem de ser reconhecida", diz a psicóloga, que alerta para o perigo de não se dar a devida atenção ao burnout. "Estes curto-circuitos humanos dão muito trabalho, consoante são identificados e assumidos, em vez de negados, e consoante há capacidade de pedir ajuda. Se for tardiamente trabalhado, e se houver esta insistência de negação, pode deixar sequelas muito graves", adverte.
Os casos mais severos e não tratados podem ter desfechos dramáticos. "Há uma altura em que este desespero atinge um limite, que pode chegar ao suicídio. Em Portugal não se fala muito disto, mas temos esta noção do perigo". E há pessoas que "não recuperam, embora a maioria retire aprendizagens do que lhe aconteceu. 'Tinha-me perdido de mim, mas voltei a ser eu mesmo' — já ouvi esta expressão, e foi de um sacerdote", partilha.
Sinal óbvio de que algo não está bem são os vícios, como o alcoolismo, que também afeta alguns padres. "São claramente uma válvula de escape".
"Somos portugueses e fazemos muita coisa à volta da mesa e de brindes, mas há condutas que são atentados contra o bem-estar da pessoa: padre, ou não, alguém que tende sistematicamente para compensações — come em excesso, bebe em excesso, gasta em excesso, desequilibradamente, fuma demais, este tipo de coisas —, isso revela sofreguidão. 'Preciso de me compensar'. Compensar do quê? De frustrações, de cansaços, de desânimos. A montante há comportamentos que já chamam a atenção para o facto de algo não estar bem com essa pessoa. E não é especificamente com os padres, é com todos".
Daí a necessidade de as comunidades, de os próprios sacerdotes, amigos e familiares estarem alerta. "Todos precisamos de relações profundas, sabe? E é uma responsabilidade de todos darmos atenção uns aos outros".