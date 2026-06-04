Milhares na Procissão do Corpo de Deus: "É a afirmação pública da nossa fé"

Milhares de pessoas saíram às ruas para participar nesta histórica procissão. Não só locais, mas muitos turistas que pararam para filmar e registar este momento. Alguns sem saber bem o que estavam a ver.
“Desculpe, consegue explicar-me o que são estas capas?”, perguntam, sobre as confrarias e irmandades que se multiplicavam em duas organizadas filas indianas que cobriam o caminho.
Marcelo Rebelo de Sousa, antigo Presidente da República, esteve presente, assim como o presidente da Câmara, Carlos Moedas.
“Para mim estas procissões representam o que os lisboetas têm de melhor. A sua tolerância e a sua capacidade de olhar e amar o outro. Num mundo em divisão vemos uma procissão em que estamos todos, em que se encontram até as várias religiões”, sublinhou o autarca da capital.