Milhares na Procissão do Corpo de Deus: "É a afirmação pública da nossa fé"

“O Corpo de Deus somos nós e é um mistério tão grande que não pode ficar dentro das portas da Igreja. Tem de sair à rua”, exclama um jovem na casa dos 25 anos que participa com a mulher nesta procissão. São dois entre tantos que encheram as ruas da baixa lisboeta, entre as 17h00 e as 18h30. A hora indicada e cumprida para a tradicional Procissão do Corpo de Deus, que terminou com a bênção, como sempre, junto à Sé da capital.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“É bom partilhar a alegria da nossa fé e acho que é um momento bom de união da Igreja, de juntar a diversidade da nossa Igreja e de podermos caminhar e trazer Jesus à rua”, assinala uma outra jovem.