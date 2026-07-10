Padre "Ronaldo". O cético das redes sociais que cresce como fenómeno no Instagram

Afonso Sampaio Soares, é padre há menos de um ano, nas redes sociais é conhecido como Padre "Ronaldo". Como é que isto começou?

Foi absolutamente imprevisível, porque nunca quis entrar nas redes sociais. Foi através de um pedido de alguns jovens da paróquia da Lourinhã que queriam, no fundo, revitalizar e rejuvenescer as redes sociais.

Tinham, na altura, Instagram, depois também se criou o TikTok, no fundo, para chegar às camadas mais jovens, que, substancialmente, são as que as frequentam com maior incidência. E começámos por fazer o Projeto Lázaro e, a pouco e pouco, fomos percebendo que poderia ser, de facto, um ótimo projeto. O que é que aconteceu: eu estava cético, mas fiz uma oração e pedi a Jesus que, se fosse a sua vontade, me enviasse um profissional.

Acontece que passado uma semana chegou o Tomás, que é um jovem cheio de talento e que está neste negócio, digamos assim, da comunicação, dos vídeos, e tem, de facto, imenso talento. E disse que nos queria ajudar, de livre vontade, ajudar a servir a Deus, ajudar a Igreja e disponibilizava-se para poder contribuir e colaborar com a paróquia da Lourinhã. E eu disse: "está dada a resposta, já tenho o sinal de que preciso".

Então, fizemos aquele primeiro vídeo, que foi o mais icónico, que foi o vídeo do Cristiano Ronaldo, que teve uma amplitude que eu nunca esperava, nunca imaginei sequer. Era para os jovens da paróquia da Lourinhã e chegou a tanta gente... Dizer que o Cristiano Ronaldo é único, tu deves também ser único, porque Deus criou cada um de uma forma única e irrepetível e, portanto, devemos ser quem Deus criou e não inventar uma outra personagem. Somos cada um de nós valiosos como somos.

Neste momento o projeto é da paróquia da Lourinhã. O padre Afonso não usa as redes sociais em nome próprio?

Sim, eu não tenho propriamente acesso às redes sociais. O Tomás grava comigo. Eu, de alguma forma, tenho as ideias e ponho-as em ação nos vídeos. Mas depois há toda uma rede, há umas jovens que fazem legendagem dos vídeos. O Tomás faz a edição. Depois é a Inês, a Constança. Também tiveram mais outros a ajudar, o Emanuel.

No fundo, são os responsáveis pela publicação, também pela gestão de comentários, pela gestão da página. Eu não tenho acesso, nem quero ter, portanto não procuro ter redes sociais. Se, porventura, alguma vez tivesse uma conta, eu queria que fosse institucional, que eu não tivesse propriamente acesso a ela, mas que pudesse continuar, de alguma forma, esta forma de evangelização através dos meios de comunicação, nomeadamente as redes sociais.