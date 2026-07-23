Investigadores portugueses resgatam "Corpos Santos" do esquecimento

E quem é que fazia esses pedidos?

Temos de tudo, e pensamos que pode ter havido intermediários. Estamos a estudar esta possibilidade, porque vimos um nome que aparece mais do que uma vez a fazer pedidos em momentos diferentes.

Outras vezes são altos dignitários: temos pedidos para a Imperatriz do Império Austro-húngaro, e a sua família, os Papas, há pedidos de famílias de casas senhoriais, de altos prelados, superiores de ordens religiosas. Estamos sempre a falar de quem tem poder económico, porque não seria possível trazer estes corpos para Portugal sem ser de forma onerosa. As relíquias são oferecidas, mas o trabalho de montagem requer um contrato, e é preciso deslocar o relicário até ao porto de Génova, e daí até Lisboa ou ao Porto.

Sabemos que no caso francês, depois da Revolução Francesa, estes corpos foram enviados ara reabastecerem as igrejas, onde muitos tinham sido destruídos. Também na contra-reforma, nos países de língua germânica foram recebidos muitos, e aí sabemos que eram montados nos mosteiros, porque são de tipologias completamente diferentes daqueles que temos cá: os nossos são o que chamamos estilo italiano, do ponto de vista estético são bastante mais bonitos, com roupas mais trabalhadas e toda a estrutura bastante mais elaborada. Nestes países - Alemanha, Suíça e Áustria - o esqueleto está completamente exposto e decorado com pedras, uma exuberância imensa, que até choca um pouco. É uma coisa um bocadinho "creepy".

Os nossos não. Os nossos podem ser figuras, como um Cristo morto. São figuras que não são sóbrias, porque são muito resplandecentes com os seus dourados, mas são elegantes.

O que tem a ver com cada época histórica. O primeiro a chegar a Portugal foi São Peregrino, que é o que está no convento dos Cardaes, em Lisboa, onde está a decorrer agora uma exposição. Quando veio foi logo para ali?

No caso dos Cardaes sim, porque foi oferecido diretamente à comunidade Carmelita, que vivia no convento. Mas, por exemplo, o conjunto que existe neste momento na Santa Casa de Misericórdia de Almada pertencia ao Conde da Caparica, foi oferecido à Santa Casa de Misericórdia por volta de 1831-1832, possivelmente relacionado com a venda da propriedade, e é lá que estão.

Às vezes, são movidos dentro da própria instituição. No caso de Sé do Porto, sabemos que o Santo Aurélio e o São Pacífico estariam, provavelmente, na nave central, e neste momento estão numa capela lateral. Penso que a Sé tem interesse em voltar a colocá-los na nave central.

Há aqui um aspeto importante, que tem a ver com a mentalidade de finais do século XIX, e já mesmo no século XX, e a forma como o homem católico, e a própria Igreja, olham para a relíquia. Estas relíquias são de uma tipologia muito particular, que é muito diferente da relíquia hoje de Carlos Acutis, de São João Paulo II ou de Santa Teresa do Menino Jesus, que estão perfeitamente documentadas e não há qualquer dúvida sobre a sua veracidade.

Embora a Igreja tenha feito, com as ferramentas que tinha na época, o processo o mais fidedigno e credível possível, sabemos que podem ter ocorrido erros na identificação dos mártires. Por um lado, porque a palma não é garantia de que foram mártires – podiam ser questões decorativas e isso já se discutiu bastante. Por outro lado, os próprios vasos de sangue geraram muita controvérsia, porque já no início do século XX, usando as ferramentas que estudam a materialidade e permitem fazer a caracterização analítica em laboratório dos conteúdos destes vasos – isso foi feito a um conjunto vasto de vasos –, percebeu-se que a quantidade de ferro que existia era demasiado elevada para ser sangue, e que podia ser um vaso de unguentos, porque haveria um ambiente bastante pesado nas catacumbas, de mau odor, etc.

O que nós pensamos hoje é que talvez esta postura (do século passado) tivesse sido um bocadinho radical: a postura das ciências físicas passou a ser determinante sobre a veracidade do martírio. Mas, a parte orgânica - que é aquilo que precisaríamos, de facto, para poder dizer que há marcadores de sangue, ou não - está perdida no tempo, não sobrevive, não vai chegar até nós de maneira nenhuma. Por isso, nunca posso dizer que há, ou não há, sangue nesses vasos, e não tenho condições para dizer se são, ou não são, mártires. O que temos condições de dizer é que, pela datação por radiocarbono conseguimos estimar, com maior probabilidade e certeza, o período em que aquela pessoa pode ter morrido. Temos alguns casos em que a morte pode ter acontecido já nos finais do século IV, século V, o que imediatamente indica que essa pessoa, certamente, não seria um mártir - porque a partir de 313, com Constantino, termina a perseguição à Igreja termina e deixa de haver martírio.

Mas, durante todo o século IV, e ainda no século V, vai haver uma imensa devoção dos cristãos, que querem ser enterrados junto daqueles primeiros mártires....

Houve pessoas sepultadas no mesmo local?

Queriam ser enterrados o mais perto possível dos mártires, e ficaram também nas catacumbas. Portanto, essa identificação errónea, não intencional, aconteceu.

O Palácio Caldas tem o São Vitório, que é um exemplar excelente... mas, como noutros casos, foi possível identificar que tem ossos de mais do que um indivíduo. A imagem material de alguém que tinha morrido pela fé era tão importante para as comunidades católicas do século XVIII e XIX que autoriza que se juntem ossos, provavelmente de mais do que um mártir, ou suposto mártir, para fazer estas montagens, e que eram batizadas depois.

Então, os nomes não são verdadeiros?

Estes nomes que estou a dizer, São Vitório, São Peregrino, são nomes batizados, é-lhes dado um novo nome. Estes corpos têm várias camadas, e uma delas é terem um novo nome.

Por exemplo, no Palácio Marquês de Pombal estão Santa Eleonora, Santa Vitória e o São Búrcio, que tinham nome próprio na lápide, na Catacumba, e quando o nome é próprio significa que era o nome original.

Disso têm já a certeza?

Sim. Quando aparece o nome próprio, quer dizer que era o nome verdadeiro da pessoa. Nos outros casos, são nomes que remetem para atributos de Deus, como clemência – Clemente; Aurélio vem de ouro, luz; Pacífico, Peregrino... começamos a perceber que são atributos. Como em Vitória, relacionado com vitorioso, a vitória sobre a morte, etc.

É curioso que temos vários Clementes em Portugal, havia talvez uma predileção por este nome que foi sendo dado, e temos vários espalhados pelo país.

Não temos qualquer pretensão de identificar mártires. Os objetivos são, por um lado, perceber o que é que são estas figuras? Porque a descredibilização que tiveram no início do século XX (...) fez com que se pusesse em causa a grande maioria destes relicários. E isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu por toda a Europa e por todo o mundo

Esta é uma investigação que prossegue?

Este projeto não termina, está sempre em aberto. Somos cientistas das ciências físicas, não só das ciências humanas, mas não temos qualquer pretensão de identificar mártires. Os objetivos são, por um lado, perceber o que é que temos ali, o que é que são estas figuras? Porque a descredibilização que tiveram no início do século XX, a dúvida sobre os vasos de sangue e sobre a palma, fez com que se pusesse em causa a grande maioria destes relicários. E isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu por toda a Europa e por todo o mundo.

Muitos deles foram retirados dos locais onde estavam, foram tapados. Por exemplo, o Clemente, de Queluz, está dentro de um altar, um armário que fecha, e o Vitório, no Palácio Caldas, tem um frontal de altar de madeira que foi aparafusado e que se tapou. Muitos foram escondidos, ou retirados do local onde estavam, perdeu-se completamente a noção do que é que temos, não foi transmitida a informação. Claro, há casos em que foi mantida: por exemplo, a casa de Mateus tem um, e esse mantém-se conhecido, mas há outros que se foi perdendo completamente a informação de que se tratavam de relicários.

Em alguns casos pensa-se que são corpos incorruptos, porque são construídos com camadas de gases. Havia três tipologias: os primeiros que chegam – como terá chegado o Vitório, que é um exemplar excelente porque está inalterado, tem apenas uma fina camada de gases a cobrir o rosto. O Peregrino já não está assim, tem uma máscara com várias camadas de gases, e isto provavelmente terá acontecido mais tarde, porque os que nos aparecem, por exemplo, nos anos 70 do século XVIII, esses já tinham máscara feita em várias camadas. O caso do Clemente, no Palácio da Queluz, tem ainda uma tela branca que reveste o corpo também. Depois, mais tardios, aparecem os ceroplásticos, que são feitos de cera ou de cartão com gesso. Vai-se evoluindo. Os primeiros têm muito mais osso exposto, nomeadamente a caveira.

Porque se valorizava isso, naquele momento histórico?

Exatamente. Depois deixou de se tornar agradável à vista e começaram-se a criar estas máscaras, que seriam colocadas provavelmente num molde de gesso, que depois era partido e ficava-se com o rosto humano, que em alguns casos, com o tempo, escureceu e parece um corpo incorrupto. Os mais tardios, em cera ou gesso, parecem mesmo um rosto humano.

Queremos muito valorizar estes relicários, considerando a sua função inicial, que era uma função de devoção e oração. Não queremos que sejam considerados turismo da morte, nem que sejam vistos de uma forma negativa, valorizando o macabro

O que é que pode ser visto até 13 de agosto na exposição no Convento dos Cardaes?

Temos dois núcleos, um núcleo fotográfico e um núcleo de uma exposição imersiva, com óculos de realidade virtual. As duas têm o mesmo objetivo: são monotemáticas, é apenas sobre os Corpi Santi e os seus "Simulacra" – palavra latina 'simulacrum, simulacra', quer dizer precisamente o simular do corpo. Focamo-nos apenas nessa tipologia de relíquia, nestes corpos inteiros.

Existem em Portugal ainda 59, na zona do bairro Alto e da Baixa de Lisboa há uns quantos - também há o Santo Urbano nas Chagas, e o São Sabino, nas Mercês, não os tinha referido ainda; e Santa Prima, que está no Palácio Mitelo, mas que não está acessível, era um dos que pertenciam ao Marquês de Pombal. O que pretendemos é divulgar, mostrar o que são efetivamente, e onde se encontram.

É um núcleo fotográfico, temos as fotografias. Não é exaustivo, não temos os 59, mas temos um conjunto já abrangente desde Almada até ao Minho.