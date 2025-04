Enerhodar: ocupação e fuga da cidade mais nuclear da Ucrânia

A chefe de divisão da ação social estava a braços com o problema da falta de mantimentos e alimentos na cidade. Oksana, hoje com 55 anos, não imaginava sequer escapar de Enerhodar, onde o pão começou a desaparecer das prateleiras dos supermercados. A Câmara começou uma distribuição pelos mais necessitados e acamados.

"Tinha ali a minha casa, porquê sair? Tive oportunidades de o fazer, contudo as pessoas estavam a ficar e eu era chefe do serviço. Os trabalhadores eram gente pela qual eu era responsável e seria uma traição da minha parte ir embora", confessa passados três anos em Zaporizhzhia, para onde foi a maioria dos que decidiram fugir à ocupação em Enerhodar.

No início, nas primeiras semanas, os ocupantes "não se comportaram demasiado agressivamente" face aos residentes, mesmo em lojas e mercados, o que surpreendeu os habitantes. "Devem ter recebido ordens superiores nesse sentido", suspeita Oksana, que trabalhou de março a maio de 2022 sem grandes problemas.

Mas, na frente laboral, as coisas começaram a complicar-se com "representantes do governo de ocupação" a exigir lealdade à Rússia. O chefe direto de Oksana saiu da cidade, muitos começaram a ficar em casa com medo de represálias.

“Um dia chegaram ao escritório e disseram que precisavam de um novo diretor. Eu estava sozinha no fim da fila dos funcionários e, claro, fui a primeira a dar o meu apelido, os meus nomes próprios do meio e o meu cargo, que era subdiretora. E eles disseram: ‘não nos importamos, você será a chefe do nosso departamento’. Respondi que não estava preparada, que eu trabalho e tenho um emprego e não tinha qualquer intenção de o mudar. Perguntaram-me para quem trabalhava e eu disse que trabalhava para o Departamento de Proteção Social da Câmara Municipal de Energodar. Ao que ele respondeu que 'não há Câmara, não há Ucrânia, agora a Rússia é que estará aqui'.”