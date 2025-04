Onde estão as pessoas? No Fontão, "as festas e os mortos são os últimos a acabar”

É o fim da ruralidade tradicional? Não há dados estatísticos, mas no interior saltam cada vez mais à vista as aldeias/lugares sem um único habitante permanente. Parecem aldeias museu. Fontão, lugar pertencente à freguesia de Loriga, concelho de Seia, é uma dessas aldeias. Ninguém abre a porta, porque não vive ninguém no Fontão. As cerca de 20 casas de xisto estão rodeadas de água, silêncio e vegetação e o toque das Ave-Marias. Os caixotes do lixo estão vazios e duas visitas ao local serviram apenas para fotografias e recolher sons da paisagem. As vozes, de forma presencial tiveram de ser contactadas, primeiro por telefone.

Um antigo presidente da Junta de Loriga, António Maurício ajudou a fazer a ponte. “A única pessoa que lá habitava faleceu, a outra foi para a casa da filha e pronto, acabou. Fui presidente de junta durante 12 anos. Ainda tinha bastante gente, os funerais vinham para Loriga à mão, por um caminho de terra. É uma pena termos chegado aqui, mas as pessoas de lá ainda vêm cá e na altura do verão também tem bastante gente”, garante António Maurício, sugerindo que entrevistasse “um homem que visita diariamente o Fontão”, porque “as casas do Fontão pertencem maioritariamente a gentes de Lisboa que não vivem lá”.

A resina foi o principal meio de sustento de quem ali um dia viveu, além das fábricas têxteis em Loriga, encerradas no começo do século XXI. Mas o Fontão chegou a ter todos os serviços: mercearia, correios, café, dois fornos comunitários ativos. Alberto Marques, 70 anos, o nome sugerido pelo antigo presidente de junta, saiu do Fontão há mais de 30 anos. “Fazia-se aqui uma bola com cebola, às vezes assim com bacalhau. Era boa, mas boa. Todas estas casas estavam ocupadas. A água abundante, onde lavavam a roupa as senhoras”, aponta, ao abrir a porta de uma das casas, que alberga a Associação de Melhoramentos do Fontão.

Ex-habitantes asseguram manutenção e cuidado da aldeia

Alberto Marques é o rosto mais visível da associação, sendo o responsável da coletividade. Começou a trabalhar aos 14 anos na resina, principal meio de sustento: “Sempre vivi aqui no Fontão, deixei o Fontão quando me casei, há trinta e poucos anos”, diz. Hoje reside em Loriga, mas diariamente vai dar uma espreitadela à aldeia, mais que não seja para abrir a porta da associação que dirige.

“Todos os anos fazemos a festa no segundo domingo de agosto e tanto a capela, como a escola, foram feitas pelo povo”, acrescentando que a capela foi arranjada há dois anos. “Gastámos aqui quase 100 mil euros para compor a capela. Está toda arranjada de novo. Tudo com dinheiro do povo”, assegura.