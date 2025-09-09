"A vergonha vai-se perdendo aos poucos." Ainda são residuais, mas há cada vez mais homens cuidadores

Na sua prática clínica, Cristiana recomenda passos concretos: “recorrer à ajuda médica e psicológica, ter mais atividades prazerosas, desenvolver alguns hobbies, fortalecer e integrar grupos — nomeadamente de apoio e de aconselhamento — e manter laços familiares e sociais”. Mas alerta: “a saúde mental não é valorizada conforme deveria ser e o número de psicólogos não é proporcional às necessidades”.

Ainda assim, acredita que as gerações mais novas estão a mudar: “Têm mais facilidade em falar das suas dificuldades e dos seus problemas emocionais, já não há estigmas tão marcados”. E deixa uma mensagem clara: “Não estão sozinhos. O ato de cuidar é exigente, mas também muito nobre. É importante conversarem, partilharem as suas histórias e emoções, porque só assim faz sentido.”

“Salvo raríssimas exceções”, não existe o apoio previsto na lei

Na leitura de Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI), o problema não é apenas cultural — é estrutural. “As principais medidas de que precisamos — apoio domiciliário, capacitação e descanso do cuidador — não existem.”

Ainda assim, o estigma continua enraizado. “As famílias continuam a criar os filhos com base naquela lógica: ‘as meninas fazem tudo, os meninos não’. Enquanto não tivermos a mentalidade de que somos iguais e todos temos de apoiar na família, isso vai continuar a acontecer.”

Mas há sinais de mudança. “Esperemos que as crianças que agora começam a ter já alguma informação, a nível escolar e nas associações, se capacitem para que no futuro possam ser cuidadores informais. Já há imensos jovens a cuidar dos avós ou até dos pais.”

Na lei, está previsto que cada cuidador tenha direito a um profissional de saúde de referência e a uma assistente social de acompanhamento. Na prática, isso não acontece, denuncia: “Salvo raríssimas exceções, não existe capacitação, apoio psicológico nem descanso do cuidador. Se ficamos doentes, não sabemos o que fazer com a pessoa cuidada. Fala-se muito, mas nada está implementado.” Existem, sim, algumas exceções.: “Algumas autarquias, principalmente no Norte, estão a substituir-se ao Estado e criam programas próprios de apoio. Mas isso resulta da vontade local, não da legislação.