"A vergonha vai-se perdendo aos poucos." Ainda são residuais, mas há cada vez mais homens cuidadores

Em Portugal, mais de 80% dos cuidadores informais são mulheres, mas há homens a remar contra a estatística. Mudam fraldas, preparam refeições, acompanham terapias e consultas. De um pai que cuida do filho a um filho que cuida da mãe, cinco homens mostram que cuidar não tem género. Mas os preconceitos persistem.

09 set, 2025 - 06:00 • Beatriz Lopes



A sala é ampla e luminosa. No centro, uma guitarra dita o ritmo e arranca sorrisos. É dia de musicoterapia. Afonso Faria, 27 anos, bate as mãos nos joelhos, acompanha a melodia e olha à volta com um entusiasmo que contagia. As letras das canções estão entre as poucas memórias que o acidente não lhe roubou. Ao lado, o pai, José Pedro Faria, 54 anos, explica: “Aparentemente, a zona do cérebro onde se armazena a música é uma zona específica e não foi danificada. Ele tem grande facilidade em decorar músicas e de interpretá-las à maneira dele, claro.”

Há 11 anos que José Pedro organiza a vida em função dos cuidados ao filho. Um acidente de viação, quando Afonso tinha 16 anos, deixou-lhe um traumatismo cranioencefálico grave e uma incapacidade de 88%.  Seguiram-se três meses no Hospital de Santa Maria — o primeiro em coma — e mais sete no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

A casa moldou-se à nova vida sobre rodas: portas mais largas, corredores sem obstáculos, cada canto pensado para facilitar a mobilidade. José Pedro também se reinventou. De jornadas de 12 horas, passou a trabalhar a partir de casa, em Carcavelos, ajustando horários e rotinas para acompanhar, passo a passo, a reabilitação do filho.


José Pedro faz parte de uma minoria. Apenas 16% dos 19.234 cuidadores informais registados no país são homens — mas os números dispararam nos últimos cinco anos. Segundo dados da Segurança Social adiantados à Renascença, em 2020 havia apenas 143 homens com estatuto de cuidador informal. Em agosto de 2025, já eram 3.119, um aumento superior a vinte vezes face há cinco anos.

“Temos notado esse aumento, sobretudo de homens a cuidar de mães e esposas”, confirma Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI). “Na maioria dos casos, são casais idosos em que o marido toma conta da esposa. Muitas vezes não há filhos presentes, ou estão a trabalhar, ou vivem no estrangeiro. Também vemos muitos filhos a cuidar das mães, porque não há mais ninguém na família disponível.”

O aumento de homens cuidadores resulta, em parte, de maior divulgação do tema e também de uma lenta mudança cultural. “A tal vergonha, entre aspas, que existia por parte do sexo masculino vai-se perdendo aos poucos. Quanto mais se falar sobre o tema, mais fácil será perceberem que não têm de deixar para a mulher todos os encargos dos cuidados”, defende Maria dos Anjos Catapirra.

No caso de José Pedro, a disponibilidade e a reorganização da sua vida pessoal, depois do divórcio, fizeram com que fosse ele a assumir, sem hesitar, o papel de cuidador principal do filho.


A maioria dos cuidadores homens vive nos distritos de Lisboa (660), Porto (503), Setúbal (308) e Braga (280). Entre os que registam menos casos estão Bragança (16) e Portalegre (48). É também uma função desempenhada sobretudo por homens mais velhos: 800 têm mais de 65 anos e 997 têm entre 50 e 59. Os mais jovens, com menos de 30 anos, são apenas 88 dos casos registados.

Mesmo com estes avanços, o estatuto formal continua a abranger uma pequena parte da realidade. Estima-se que mais de um milhão de pessoas cuide de forma informal de um familiar em Portugal, e a grande maioria continua sem reconhecimento oficial ou apoios.

“Há centenas de milhares de cuidadores informais que nem sequer sabem que existe o Estatuto de Cuidador Informal”, explica Maria dos Anjos Catapirra. “E mesmo muitos dos que sabem acabam por não pedir o reconhecimento jurídico, porque é uma burocracia enorme e, no fim, não compensa. Aquilo que está a ser dado ao cuidador informal neste momento é exíguo.”

“Falta sempre um carimbo” na teia burocrática

Uma das preocupações que tento ter com o Afonso é que ele esteja sempre ocupado”, conta José Pedro. “Por um lado, para se distrair; por outro, para ir melhorando as suas competências cognitivas e motoras.”

A rotina é rigorosa: fisioterapia três vezes por semana, musicoterapia às quintas, psicoterapia às terças, surf adaptado duas vezes. José Pedro não pratica surf, mas já se habituou ao papel. “Eu não tenho nada a ver com o surf, não sou surfista, sou ‘chauffeur’, como digo na brincadeira, porque levo-os e trago-os.” 


José Pedro Faria, 54 anos, é cuidador do filho de 27 anos, que tem uma uma incapacidade de 88%. Foto: Beatriz Lopes/RR
O mar é uma das fontes de entusiasmo e liberdade de Afonso. “Adora o mar, adora fazer surf. Nem percebo bem… Ele vai para o mar, com aquelas ondas enormes e água gelada… e tem uma destreza dentro de água acima da média.” No quarto, medalhas conquistadas em campeonatos internacionais atestam esse talento. “São fruto do trabalhinho dele”, diz o pai com orgulho.

Os dias começam cedo. Depois de ajudar o filho a vestir-se — “ele consegue sozinho, mas demora três vezes mais” —, os dois seguem para Lisboa. No carro, as conversas repetem programas e datas para reforçar a memória. “Entre acordar e ir para o duche, pode perguntar-me quatro vezes que dia é hoje… Começamos o dia assim. É triste, sobretudo. Mas pronto, uma pessoa anda para a frente e tenta ultrapassar isso.”

Logo no início deste caminho, José Pedro procurou respostas para entender o que enfrentava. “Agarrei-me à internet, para perceber onde é que estava metido. Muitas vezes, falar com os médicos não ajuda. A terminologia que usam, depois de sete ou oito anos a estudar medicina, para nós, comuns mortais, não diz nada.”


A maior preocupação, admite, é comum a muitos cuidadores: o dia em que já não puder estar lá. “Gostava que o Afonso, um dia, tivesse um mínimo de independência, porque eu não sou eterno. É uma preocupação grande, que discuto com outros pais em circunstâncias semelhantes.”

A voz de José Pedro baixa. Conciliar o cuidado diário com Afonso e a atenção ao resto da família nem sempre é fácil. “Sinto um peso na consciência por não acompanhar tanto os outros filhos, mas eles também têm a vida deles, querem a sua independência. Para mim, isto acaba por ser natural. O Afonso precisa de mais ajuda, e cá estou eu para a dar. Mas faria o mesmo por qualquer um dos outros dois.”

Se ser cuidador é, na prática, “viver duas vidas”, a burocracia acrescenta obstáculos. Na sala ao lado, um armário fechado guarda dossiers empilhados: relatórios médicos, cartas de seguradoras, formulários da Segurança Social. A cada nova etapa, mais papelada para acrescentar. “Fiz agora o primeiro processo de pedido de apoio para o Afonso — uma cadeira de rodas e umas talas”, refere. “E, claro, faltava um carimbo. Falta sempre um carimbo.”


“Fiz agora o primeiro processo de pedido de apoio para o Afonso — uma cadeira de rodas e umas talas”, refere José Pedro Faria. “E, claro, faltava um carimbo. Falta sempre um carimbo.” Foto: Beatriz Lopes/RR
José Pedro rejeita de forma firme a ideia de entregar o filho a uma instituição. É um compromisso que não está disposto a delegar. “Sou contra institucionalizar as pessoas, pô-las ‘de lado’. Não gostava que me fizessem isso a mim.” Ser cuidador, entende, não tem género. “Ou se cuida, ou não se cuida. Conheço homens que fazem esta tarefa da mesma forma, sem problema nenhum.”

Mas reconhece que não é um caminho fácil. “Houve momentos… aqueles em que estamos sozinhos, metemos a cabeça na almofada, e fazemos resets.” E lembra que cuidar exige atenção a si próprio: “Acho que temos de ter cuidado connosco. Preocuparmo-nos com o nosso bem-estar. Porque o bem-estar da pessoa cuidada também depende do nosso.”

Entre a música e o mar, Afonso reencontra pedaços de liberdade. E José Pedro, apesar do cansaço, encontra sentido. “Tenho momentos cansativos com o Afonso, mas também momentos de grande prazer e divertimento. É uma relação de pai e filho, e também de cuidador. Como qualquer relação, tem os seus altos e baixos. É viver. Temos de ir vivendo.”


A culpa que José Pedro sente por não acompanhar tanto os outros filhos não é exceção — é padrão. Como explica a psicóloga Cristiana do Nascimento, membro da direção da Ordem dos Psicólogos, “os homens operacionalizam os problemas e procuram soluções práticas, mas ocultam muito mais o impacto emocional e evitam pedir ajuda; daí surgirem sentimentos de autoculpa e, muitas vezes, de impotência”.

Vítor Marques: o pilar de uma família inteira nos Açores

Na ilha Terceira, há uma casa onde tudo assenta nos ombros de um só homem. Vítor Marques, 56 anos, é o pilar de três vidas: a mulher, de 49 anos, doente oncológica e com doença psiquiátrica, e dois filhos, de 11 e 13 anos, ambos no espectro do autismo. Cada refeição, cada medicação, cada ida ao hospital, cada crise — tudo passa por ele. “Sou pai, mãe, enfermeiro, psicólogo… tenho de me adaptar às necessidades específicas de cada um. Faço a gestão das comidas, roupas, tudo o que implica gerir uma família de quatro pessoas. Não há folgas, não há férias. É 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Durante gerações cuidar foi visto como tarefa feminina. “Sempre houve a ideia de que o homem trabalha fora e a mulher fica em casa a cuidar de familiares”, recorda.  Mas, na prática, Vítor vive uma realidade que poucos homens conhecem — e menos ainda assumem. Há dois anos, participou numa formação para cuidadores, em Angra do Heroísmo. “Além de mim, só apareceram dois homens — um deixou de ser cuidador porque a mãe faleceu e o outro por problemas de saúde. Aqui na Terceira, acho que devo ser o único atualmente com estatuto reconhecido.”

Antigo vigilante, estava no quadro da empresa quando deixou tudo para cuidar da família. Tentou, primeiro, continuar a trabalhar contratando alguém para ficar em casa durante o dia. Não resultou. “Não conseguia estar oito horas fora sem saber como estavam em casa. Tive de me chegar à frente e assumir a minha responsabilidade enquanto pai e marido.”

Entre consultas, terapias e tratamentos, qualquer alteração à rotina pode desencadear crises no filho mais novo ou agitar a esposa. Há três anos, viveu um dos períodos mais difíceis.: “Durante 3 a 4 meses o mais novo esteve completamente desregulado, sempre em crise, a gritar de manhã à noite — gritos fortes, que se ouviam do outro lado da rua.”


Vítor Marques, 56 anos, é o pilar de três vidas: a mulher, de 49 anos, doente oncológica e com doença psiquiátrica, e dois filhos, de 11 e 13 anos, ambos no espectro do autismo. Foto: Beatriz Lopes/RR
O apoio familiar é quase inexistente. “Podiam ajudar ou dar uma palavra, mas preferem não se envolver. Muitas vezes recebemos mais apoio de quem não é parente do que da própria família. Muitas vezes, a própria família é rápida a criticar ou dar opinião, mas não quer calçar os sapatos que eu calço todos os dias do ano.”

O estigma social também está presente. “Ainda há aquela mentalidade de que quem está em casa é malandro e não quer trabalhar. Muitas pessoas não têm noção do que é ser cuidador e emitem opiniões que custam a digerir.”

Para Vítor, o apoio financeiro deveria, no mínimo, equivaler ao salário mínimo nacional. “Não estamos a pedir um favor ao Estado — é uma questão de justiça social. Contribuímos durante anos, e depois, quando precisamos, o Estado cria obstáculos e burocracia.”

Foram precisos dois anos — e uma pandemia — para que o estatuto fosse reconhecido. No dia-a-dia, Vítor agarra-se “à fé em Deus” e “a um ou outro amigo — muito poucos”. Tem também apoio psicológico mensal, através do gabinete local do cuidador informal: “É ali que consigo desabafar, com alguém que sabe ouvir e falar.”

À noite, depois de medicar a família e vê-los a dormir, encontra o seu tempo. “Até me dar o sono, é o meu momento. Ou vejo televisão, ou oiço música com auriculares.”

Não precisa de palavras de gratidão. “Basta o olhar, especialmente do mais novo, que é mais limitado. Ele não precisa de verbalizar — dá para ler muita coisa no olhar.” E reconhece que esta missão o transformou. “O autismo exige muita paciência — e com pré-adolescentes, ainda mais. Aprendemos a perceber o silêncio, o olhar…”


Aos homens que hesitam, deixa um conselho claro: “Que tenham coragem, acima de tudo. Isto requer coragem, abnegação e resiliência. Não é fácil, é doloroso, mas que percebam que não estão sozinhos. Tentem lidar um dia de cada vez, da melhor forma possível.”

O que o move é simples. “Quero que os meus filhos saibam que tudo o que fiz foi por amor a eles e pelo bem deles. Mesmo que já não esteja cá, que me recordem como alguém que fez tudo o que estava ao seu alcance. Se o meu exemplo servir de incentivo ou apoio para que outros homens percebam que não estão sozinhos, já vale a pena. Estamos todos no mesmo barco. É um dia de cada vez… e o futuro a Deus pertence.”

Leonel Agostinho: cuidar também é chorar

O corpo, às vezes, diz basta. Na casa de Leonel Agostinho, 78 anos, o choro é a única rotina que não tem hora marcada. Quando chega, Leonel aprende a parar e a sentir.

“Choro. Se é durante o dia vou para a casa de banho, e quando passa aquele pensamento saio. E outras vezes é de noite, já quando estou aqui sozinho.” É por isso que deixa um conselho a outros homens na mesma situação: “Não tenham vergonha de expressar os sentimentos que tiverem, não tenham vergonha de chorar.”

Senta-se no sofá e liga a televisão, mas sem som. “É só para fazer companhia”, explica. Não quer histórias nem ruídos, basta-lhe o movimento das imagens para lembrar que o mundo lá fora continua a girar. Ao lado, Maria Elisabete, 77 anos, a mulher de toda a vida, mantém os olhos perdidos no vazio. Sete anos de Alzheimer foram-lhe desfiando a memória até restar o silêncio. Já não reconhece rostos, exceto o de Leonel. Já não chama. Já não articula palavras com clareza e o corpo escapa ao seu comando.


Leonel Agostinho, 78 anos, cuida da mulher, que tem Alzheimer há sete anos. Foto: Beatriz Lopes/RR
Com uma incapacidade de 80%, Maria Elisabete recebe apenas uma hora de apoio profissional por dia, sobretudo para o banho da manhã. Foto: Beatriz Lopes/RR
“A situação agravou-se de há cinco anos para cá. E tem sido sempre um processo galopante”, conta Leonel.

Com uma incapacidade de 80% certificada por junta médica, Maria Elisabete recebe apenas uma hora de apoio profissional por dia, sobretudo para o banho da manhã. “O resto das outras 23 horas do dia é comigo.”

Há tarefas que Leonel já fazia antes — sempre gostou de cozinhar. Outras teve de aprender com o tempo: “limpar a casa, engomar, orientar os medicamentos”. E outras ainda continuam a ser um mistério: “Eu ainda hoje não sou capaz de pôr uma fralda como deve ser. Por isso invisto em cueca-fralda. É só de enfiar.”

As rotinas ainda obedecem ao corpo, mas a mente de Leonel está, na maioria das vezes, em sobressalto. “Normalmente, até à uma e meia da manhã não consigo dormir. Depois adormeço por cansaço. E às oito da manhã levanto-me.”

São nesses intervalos noturnos que Leonel tira um tempo para escrever — algo que sempre fez. Palavras que antes fluíam com leveza e que agora chegam mais devagar. A inspiração parece ter-se esgotado. Diz-se “conformado”.

Com o avançar da doença, surgem momentos que doem mais do que qualquer esforço físico. “Acabamos de almoçar. E ainda sentado à mesa, tiro o prato, ponho-o na máquina. E pergunto: ‘Gostaste do almoço?’ E ela responde: ‘Eu hoje ainda não comi nada’. Eu sei que é assim… é a doença. É o afastamento. A pessoa passa para o outro lado. Não está cá. Isso custa muito.”

Durante décadas, foi Leonel quem esteve longe, meses fora de casa — em obras, barragens —, e ela quem ficou a cuidar dos filhos. Agora é a sua vez. “Se as coisas fossem ao contrário, eu era tratado da mesma maneira. Quando me ausentei durante meses e meses, tudo somado anos, e os meus filhos eram pequenos, nunca me faltou, nem nunca cobrou absolutamente nada.”


Ser cuidador, diz Leonel, “é muito difícil”. Não é apenas estar presente, explica. É desaparecer aos poucos para que o outro continue a existir. “Nós não estamos preparados e também não nos dão preparação.” E acrescenta: “Eu entendo que haja muitos homens e provavelmente mulheres que iniciam este percurso e que não conseguem aguentar. Porque é duro, é muito duro. É uma vida de sacrifício, é uma vida de dedicação total. A pessoa abdica de tudo porque a exigência do outro lado é muito elevada.”

Além do silêncio, há também o estigma. Certa vez, conta, uma senhora africana perguntou-lhe: “Na nossa cultura é assim: as filhas mulheres é que têm de cuidar do pai ou da mãe. Porque é que não é a sua filha a cuidar da sua mulher?”. Para Leonel, cuidar não tem género. “Acho que cuidar não é uma função de mulher. É uma função de qualquer ser humano.

Nos poucos momentos em que saem juntos, há ainda sinais de resposta. “A única situação que mexe até hoje com ela são crianças. Presumo que seja porque ela foi 30 e muitos anos enfermeira em pediatria.”

Na vizinhança, na Amadora, há quem repare na entrega. No café, os clientes habituais notam-lhe o cuidado e a delicadeza. “Os comentários que oiço até são elogiosos. Sou eu que lhe escolho a roupa, que arranjo as coisas, que vou comprar tudo.”

Mas quando volta a casa, o tempo tem outros contornos. Há gavetas que nem sequer abre. “Foram arrumadas por ela, faz-me pena recordar”, diz. Também ficaram para trás os dias em que toda a família se reunia na casa de campo em Tomar. “Os filhos têm as vidas deles”, desabafa. Já não há caminhadas semanais de dez quilómetros, nem passadiços do Paiva, nem as viagens com os camaradas da guerra, que acabavam em jantares, conversas longas e noites em hotéis.

Entre as exigências diárias, Leonel aprendeu também a reconhecer os pequenos apoios. Fala várias vezes da associação Coração Amarelo, que envia uma voluntária uma vez por semana para conversar. Mas o que mais se impõe é a resistência. Quando lhe aconselham institucionalizar a mulher, responde sem hesitação: “Sei que não a podem tratar como eu a trato. É impossível. Por isso, enquanto tiver forças e discernimento, fica comigo.


“Eu entendo que haja muitos homens e provavelmente mulheres que iniciam este percurso e que não conseguem aguentar. Porque é duro, é muito duro". assegura Leonel Agostinho. Foto: Beatriz Lopes/RR
Sobre o futuro, prefere não pensar. “Assusta-me que ela um dia deixe de me reconhecer. Mas mais me assusta saber que possa não ser bem tratada. Só peço a Deus que não sofra.” E conclui, resignado: “Gostava que ela, um dia, acordasse, olhasse para mim e me abraçasse.”

Quando Leonel pede a outros homens que não tenham vergonha de chorar, toca numa ferida antiga — a ideia de que vulnerabilidade é fraqueza. A psicóloga Cristiana do Nascimento contraria.

“Chorar é sinal de força e é sinal de ser humano, de ter emoções que precisa de partilhar. Assumir esta fragilidade é, na verdade, uma estratégia de ‘coping’ e pode influenciar outros homens a sentirem-se mais confortáveis em falar do que vivem.”

António Pereira: humor contra o silêncio

Mais a sul, em Almeirim, terra das sopas ricas e campos abertos, vive-se a mesma entrega, mas com outro tom. Com laivos de humor, com frases mais leves, como se a linguagem permitisse respirar dentro da rotina.

É aqui, no coração do Ribatejo, que António Pereira, 78 anos, cuida da mulher, Maria José, de 81, que sofre de demência frontotemporal. A casa parece agora grande demais para apenas dois: ele e o Lorde, o cão “muito manso” que lhe faz companhia desde que Maria José se transformou, como ele diz, “num ser vegetal”. Não o diz com frieza, mas com aceitação. Já se habituou à quietude. Passa a maior parte do tempo na sala, o único lugar onde ainda há barulho: o som do teclado, o murmúrio da televisão, e sobretudo “os melros e as rolas a cantar aqui à janela”. No quarto, tudo abranda — diz ouvir apenas “os próprios pensamentos” e a respiração da mulher, com quem partilha, em silêncio, o passar dos dias.


António Pereira, 78 anos, cuida a tempo inteiro da mulher, Maria José, de 81, que sofre de demência frontotemporal. Foto: Beatriz Lopes/RR
Desde 2012 que António é cuidador a tempo inteiro. Estão juntos há 54 anos, uma vida feita de cumplicidade e respeito pelas diferenças — ele benfiquista, ela sportinguista, ele mais “metódico”, ela “profundamente religiosa”. Antes da doença, viajaram muito, de norte a sul do país. A lua de mel foi em Viana do Castelo. Mais tarde, escolheram as águas do Algarve e as praias da Consolação para aliviar-lhe as dores das artroses. “Felizmente fizemos tudo isso”, recorda.

A demência começou a dar sinais em 2010. “Ia às lojas, tirava tudo dos cabides e das prateleiras e depois não queria comprar nada. Comecei a ver que a coisa não estava lá muito bem.” A partir daí, procurou respostas. Correu hospitais, clínicas e até especialistas no estrangeiro. “América, China, Alemanha, Rússia — eu corri tudo. O diagnóstico foi sempre o mesmo: sem recuperação.”

Hoje, os dias seguem um ritmo cronometrado. De manhã, uma auxiliar ajuda com a higiene. À noite, regressa para preparar Maria José para dormir. No intervalo, tudo depende de António: mudar fraldas, preparar refeições, garantir que ela está tapada, confortável, hidratada. “Faço tudo. Ao almoço dou-lhe sempre uma sopa de legumes forte, com carne, e ao jantar sopa de peixe com um ovo cozido”, conta, sem dramatismos. Mas reconhece os limites: “Já não tenho força para a levantar. Ela pesa 50 quilos. A senhora que me ajuda é que a leva à casa de banho, por exemplo.”

Quando pode, refugia-se no que ainda lhe pertence: uma pequena biblioteca, o computador, as séries que escolhe ver. E nas memórias. “Gostava muito de viajar, claro que sim, mas desde 2012 meti na cabeça que a minha vida era exclusivamente direcionada para ela. Só vivo em função dela agora. Enquanto ela cá estiver — ou eu.”

António fala com serenidade, até com sentido de humor, mas sem esconder a dureza. As despesas mensais com Maria José rondam os 300 a 400 euros – fraldas, cadeiras de rodas, suplementos, outros acessórios essenciais. Reformados desde o início dos anos 2000, viveram “sem esbanjar” e com prudência e isso tem ajudado. Mas o Estado? “Nada. Da Segurança Social não tenho nada. Nem para fraldas, nem para nada.” A única presença regular é a dos enfermeiros do centro de saúde, que o visitam semanalmente. “Gostava que, tendo descontado 38 anos e ela 40, tivéssemos algum apoio. Independentemente da reforma.


Lorde é a única companhia de António Pereira, desde que Maria José se transformou “num ser vegetal”. Foto: Beatriz Lopes/RR
Informou-se sozinho sobre o Estatuto do Cuidador Informal. “Consegui-o, mas não tive qualquer compensação económica. Nada.” Também se tornou sócio da associação ANCI, depois de pesquisar na internet. Acredita que fez o que muitos nem sabem que podem —ou devem — fazer. “Há muito pouca informação”, lamenta.

E, para os homens, entende, ainda há mais barreiras. “Tenho aqui na rua homens que estão na mesma situação, e as esposas tiveram de ir para os lares. Não é vergonha. É desconhecimento.” Nunca teve preconceito em cuidar, diz. Mas sabe que não é norma. A visibilidade, afirma, ainda é pequena. “Eu dediquei-me a ela porque sempre houve uma grande ligação entre nós. Isso fez toda a diferença.”

Mesmo quando se sente mais em baixo, António diz encontrar conforto em si próprio. “Os amigos mais chegados… alguns já partiram. Encontro-me aqui sozinho nos meus pensamentos e sinto-me bem", assegura. “Acredito muito no destino e naquilo que temos de passar. E isto para mim é uma prova do que é que eu sou capaz de fazer ou não”.

Adora o silêncio. Gosta de cuidar da horta “sem químicos”, de ver os netos na piscina e sente que está onde deve estar. “Não preciso de agradecimentos. Nem da minha mulher, nem de mais ninguém. Faço o que posso. Não é com intenção de ser agradecido. Faço porque posso e gosto de fazer. A minha intenção na vida é esta — não espero qualquer retribuição. Absolutamente nenhuma.”

Joaquim Marques: a promessa feita à mãe

Em Alcobaça, numa casa antiga de paredes gastas pelo tempo, o quarto cor-de-rosa de Maria Helena, 90 anos, é hoje o centro do mundo do filho, Joaquim Marques. Entre a cama e a janela por onde a mãe sempre espreitou a vida da aldeia, ele conversa, ajeita-lhe o lençol, acaricia-lhe o rosto. Não há resposta. Desde janeiro que Maria Helena não fala. “Quero acreditar que ela ainda sente quando lhe faço uma carícia na cara ou lhe dou um beijo. Mesmo que ela não se lembre ou não tenha consciência, eu tenho consciência de que estou a dar o meu melhor.”

Aos 62 anos, solteiro, Joaquim é cuidador a tempo inteiro desde 2020. Cumpre, todos os dias, a promessa feita à mãe, que pedia: Não me tirem da minha casa.”. Nascida e criada ali, “agricultora, analfabeta, habituada a porcos, galinhas e coelhos”, Maria Helena só se afastou de casa no final de 2023 — quando uma queda lhe fraturou o fémur e a obrigou a sete dias de internamento no hospital de Leiria. “Foram os únicos dias da vida dela em que saiu de casa”, recorda o filho.


Joaquim fala dos preconceitos sem rodeios, apontando o exemplo que tantas vezes lhe vem à cabeça: “Como é que o filho homem vai ver a mãe nua para lhe dar banho?" Foto: Beatriz Lopes/RR
O declínio físico foi rápido: primeiro a curvatura acentuada, depois a perda de força, a cadeira de rodas e, por fim, a demência. “Chegava a estar a chover e ela não parava de gritar que queria ir para a rua. Depois deixou de conseguir levar as mãos à boca para comer, e tive de lhe dar sempre a refeição. Agora já não fala e alimenta-se apenas por sonda.”

O papel de cuidador obrigou-o a enfrentar tarefas que antes não conseguia sequer imaginar fazer. “Até certa altura, eu não conseguia ver ninguém vomitar, ficava maldisposto. Tive de aprender a lidar com estas questões no cuidado da minha mãe. Agora, é natural.”

Mas, para além da aprendizagem prática, há barreiras invisíveis: as dos preconceitos sociais. Joaquim fala deles sem rodeios, apontando o exemplo que tantas vezes lhe vem à cabeça: “Como é que o filho homem vai ver a mãe nua para lhe dar banho? Para mim, é um ato normal de qualquer ser humano. Foi um processo natural. Eu fui a pessoa que começou a ficar mais com a minha mãe… Na altura entendíamos que, por razões de trabalho, para a minha irmã e o meu cunhado era mais difícil. Então fui naturalmente ficando. Não me arrependo de nada. Faço com todo o gosto, mas convenhamos que a imagem social ainda é a de que o cuidador é a mulher.”

Trazer esta questão para o debate público é, para Joaquim, uma necessidade. “Se não falarmos e não dissermos que este é um trabalho que tanto pode ser feito por homens como por mulheres, nunca daremos o passo em frente. Há muitos casais que só tiveram filhos homens e o filho tem de saber cuidar da mãe. Não tem de relegar sempre para a nora.”

Enquanto a mudança cultural não chega, o seu quotidiano continua preso a um calendário onde não há dias vazios. O pouco tempo livre é contado ao minuto e só existe quando a irmã consegue substituí-lo. Foi assim este verão, quando conseguiu ir à praia, algo que fazia muito antes e se tornou um luxo raro. “Fui uma hora, porque foi o tempo que consegui. Tive de contar com as viagens para lá e para cá e sair a correr para voltar.”


Fora essas fugas rápidas, a vida de Joaquim decorre dentro de casa. “Tenho saudades de tudo o que fazia antes. Estava ligado ao associativismo, ligado à política… Isso foi-se.” Para não se afundar na rotina, agarra-se a pequenos escapes: lê e dedica-se à criação de documentários amadores sobre a história local. “E viajo no imaginário para não cair em depressão.”

A rotina, ainda que repetitiva, exige atenção constante e não dá espaço para automatismos. Cada dia começa às 7h30, com a medicação, e prossegue numa sequência cronometrada de tarefas: higiene, alimentação líquida a horas rigorosas, vigilância para prevenir engasgos e crises de tosse. O descanso noturno também está longe de ser garantido. “Levanto-me duas, três, quatro vezes por noite para a aspirar. Basta uma crise de tosse ou engasgar-se e tenho de estar lá. O trabalho de um cuidador informal são 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano.”

O reconhecimento oficial como cuidador informal só chegou em abril de 2024, depois de um ano de idas e vindas à Segurança Social. “Um papel que vai, outro que vem, indeferimentos sem explicações. E, no fim, recebemos um subsídio de cerca de 400 euros. Acho humilhante pedir a uma pessoa que abdique de qualquer outro rendimento para lhe dar 400 euros. Mais valia dizerem logo: ‘Não lhe damos nada, mas fica reconhecido’.”

Do apoio psicológico, nem sinal. “Não está previsto, a não ser que a assistente social o solicite, e no meu caso veio cá uma vez e nunca mais. A Segurança Social não existe. É uma insegurança social.” A experiência com o chamado “descanso do cuidador” também foi amarga e marcada pela falta de planeamento: deram-lhe apenas dois dias para colocar a mãe num lar. “Como é que isso se faz? Marcar férias de um dia para o outro? Não volto a meter esse pedido.” Na verdade, nem sequer se tratou do descanso do cuidador previsto no Estatuto do Cuidador Informal — esse nunca saiu do papel —mas sim do mecanismo já existente na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 


"Acho humilhante pedir a uma pessoa que abdique de qualquer outro rendimento para lhe dar 400 euros", afirmaJoaquim Marques. Foto: Beatriz Lopes/RR
Joaquim recusa rótulos e heroísmos. “Não sou herói, nem exemplo. Faço as coisas à minha maneira. A minha mãe cuidou do meu pai, do meu avô e de um tio. Agora é a nossa vez de retribuir. Isto é natural. É o ciclo da vida.

No quarto cor-de-rosa, o mesmo que a mãe conheceu na meninice e agora na velhice, Joaquim sente que a vida se fechou num círculo. Ao lado da cama, alinham-se frascos de creme para proteger a pele delicada. Pela janela, a aldeia mantém-se como sempre foi. “Fiz o possível e o impossível. Com qualidades e erros que estes processos têm, mas acho que só me posso sentir em paz.”

Sorri ao dizer que herdou dela “a personalidade vincada e a teimosia” — a mesma que o mantém firme, mesmo nos dias mais duros. “Cuidar é um ato de amor”, reforça.

Homens “acabam por esconder mais e não procurar ajuda”

A forma como os homens vivem e expressam o cuidado é diferente. E isso tem consequências diretas na saúde mental. Cristiana do Nascimento, psicóloga e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, explica: “Os homens operacionalizam os seus problemas ou procuram soluções para lidar com os stressores que são inerentes ao cuidado. Isso resulta numa maior sobrecarga física, emocional e social, mas acabam por esconder mais isso e não procurar ajuda, enquanto as mulheres o fazem de uma outra forma.”

Esse silêncio tem custos. “Temos sintomas depressivos, ansiedade, uma baixa satisfação com a vida e uma baixa saúde subjetiva também, que se reflete naturalmente depois numa perceção mais negativa daquilo que é a qualidade de vida de cada um.” Há, muitas vezes, autocensura: “há autoculpa porque não há partilha. Os homens acabam por não partilhar a sua história nem as suas dores com os seus pares e, por isso, surgem a autoculpa e muitas vezes a impotência”. O isolamento é frequente: “há uma dedicação quase a 100% ao ato de cuidar e, portanto, naturalmente, acaba por haver algum afastamento”, inclusive “o corte de alguns laços familiares”.

Mas o cuidar não é apenas desgaste. “Está comprovado por vários estudos que também promove o estreitamento e o fortalecimento das relações, de empatia, de sentimentos, de gratidão, de resiliência. Apesar de ser uma tarefa de grande desgaste, a verdade é que também tem o outro lado da moeda.”


Na sua prática clínica, Cristiana recomenda passos concretos: “recorrer à ajuda médica e psicológica, ter mais atividades prazerosas, desenvolver alguns hobbies, fortalecer e integrar grupos — nomeadamente de apoio e de aconselhamento — e manter laços familiares e sociais”. Mas alerta: “a saúde mental não é valorizada conforme deveria ser e o número de psicólogos não é proporcional às necessidades”.

Ainda assim, acredita que as gerações mais novas estão a mudar: “Têm mais facilidade em falar das suas dificuldades e dos seus problemas emocionais, já não há estigmas tão marcados”. E deixa uma mensagem clara: “Não estão sozinhos. O ato de cuidar é exigente, mas também muito nobre. É importante conversarem, partilharem as suas histórias e emoções, porque só assim faz sentido.

“Salvo raríssimas exceções”, não existe o apoio previsto na lei 

Na leitura de Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI), o problema não é apenas cultural — é estrutural. “As principais medidas de que precisamos — apoio domiciliário, capacitação e descanso do cuidador — não existem.”

Ainda assim, o estigma continua enraizado. “As famílias continuam a criar os filhos com base naquela lógica: ‘as meninas fazem tudo, os meninos não’. Enquanto não tivermos a mentalidade de que somos iguais e todos temos de apoiar na família, isso vai continuar a acontecer.”

Mas há sinais de mudança. “Esperemos que as crianças que agora começam a ter já alguma informação, a nível escolar e nas associações, se capacitem para que no futuro possam ser cuidadores informais. Já há imensos jovens a cuidar dos avós ou até dos pais.”

Na lei, está previsto que cada cuidador tenha direito a um profissional de saúde de referência e a uma assistente social de acompanhamento. Na prática, isso não acontece, denuncia: “Salvo raríssimas exceções, não existe capacitação, apoio psicológico nem descanso do cuidador. Se ficamos doentes, não sabemos o que fazer com a pessoa cuidada. Fala-se muito, mas nada está implementado.” Existem, sim, algumas exceções.: “Algumas autarquias, principalmente no Norte, estão a substituir-se ao Estado e criam programas próprios de apoio. Mas isso resulta da vontade local, não da legislação.


“Salvo raríssimas exceções, não existe capacitação, apoio psicológico nem descanso do cuidador", denuncia Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI). Foto: D.R.
Em junho, a associação entregou uma petição no Parlamento com medidas concretas. “Queremos que o subsídio de apoio ao cuidador seja considerado entre 1,5 do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e o salário mínimo, sem deduções dos complementos de dependência e que o cálculo não seja baseado nos rendimentos do agregado. Nós não temos de viver à conta da mãe, ou do pai, ou do marido, ou de quem for. O cuidador precisa de ter dignidade própria.”

A vice-presidente da ANCI lembra o peso decisivo que estas pessoas já têm no sistema de cuidados em Portugal: “35% dos cuidados são assegurados pelas IPSS, pelas Misericórdias, pela Santa Casa. Então e os outros 65%? Nem mesmo assim estão a ser devidamente reconhecidos e aceites como parceiros da área social.”

A fragilidade das respostas existentes levanta sérias preocupações. “As IPSS não me oferecem segurança e cobram mensalidades que vão dos mil euros para cima, quando a maioria das reformas anda nos 500. A maior parte dos reformados não consegue pagar e, além disso, os lares são ‘despejos de velhos’, não estão preparados para apoiar pessoas com diferentes patologias.”

Por isso, insiste, a aprovação das medidas da petição seria um sinal essencial de reconhecimento: “seria extremamente importante para os cuidadores informais se as medidas da petição fossem aprovadas. As pessoas iriam sentir-se muito mais valorizadas.”

No final, deixa um apelo especialmente dirigido aos homens: “Se surgir um problema de saúde em casa, não tem de ser a mulher a suportar o fardo. Cuidar é desgastante, mas se for a dois, a três, a quatro, é mais fácil. Ser mulher não obriga a cuidar de ninguém. Todos podemos apoiar.” E reforça: “É importante pedir ajuda. Não façam como muitas mulheres que tentam fazer tudo sozinhas e depois caem para o lado. Cuidem, mas procurem apoio. Cuidar cabe a qualquer um de nós.”


