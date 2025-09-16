“Quando sentimos dor, temos de continuar”. Caminhos de Santiago batem recordes

São mais de 240 quilómetros, ou mais de 315 mil passos, entre o Porto e Santiago de Compostela, na Galiza. Da Sé até à Catedral, mais de 75 mil peregrinos já fizeram, este ano, o Caminho Português Central. O número dos que cumprem os itinerários jacobeus deve voltar a subir em 2025. Portugal está “a trabalhar para conseguir começar a poder fazer a candidatura” dos percursos nacionais a Património Imaterial da UNESCO.

16 set, 2025 - 06:23 • Hugo Monteiro , Paulo Teixeira (sonoplastia)



“Quando sentimos dor, temos de continuar”. Caminhos de Santiago batem recordes e podem vir a ser Património da UNESCO
“Quando sentimos dor, temos de continuar”. Caminhos de Santiago batem recordes e podem vir a ser Património da UNESCO

Não seriam mais de dez os peregrinos que às 08h00 daquela manhã ainda cinzenta de junho aguardavam junto ao balcão aberto para a rua de uma oficina de restauro de móveis em Ponte de Lima. No interior da loja, que também vende todo o tipo de recordações do Caminho de Santiago, Manuel Martins veste-se a rigor para, como explica, "dar dignidade e honra" ao ato de carimbar as credenciais de quem caminha até Compostela.

Sai depois para a rua e entoa a plenos pulmões uma ladainha que repete vezes sem conta ao longo do dia: "Ponte de Lima, a minha terra/ saúda os peregrinos/ Sobem serras, seguem caminhos/ em direção a Santiago”. Toca de seguida por quatro vezes um sino e despede-se com o tradicional desejo de "Bom Caminho".

Esta é, provavelmente, a expressão mais ouvida e repetida por aqueles que partem do Porto rumo a Santiago de Compostela, na Galiza. Durante dez a 12 dias, ao longo de cerca de 240 quilómetros no Caminho Português Central, estas palavras acompanham cada passo destes peregrinos.

A “luta física” a “luta interior”

Entre os que assistiram, nessa manhã, a todo este ritual está o padre filipino Christian Tecson. Tem 39 anos e estuda Teologia Histórica em Valência. No último ano do curso e antes de regressar às Filipinas para assumir a sua vocação sacerdotal, quis percorrer o Caminho e sentir, na primeira pessoa, os seus desafios e as aprendizagens.

De mochila às costas, conta que, embora com ainda poucos dias de caminhada, já percebeu que “mais do que lutar para caminhar todos os dias”, há também a “luta interior”, contra pensamentos que questionam se o objetivo de chegar ao destino irá ser cumprido.


Padre Christian Tecson, filipino, aqui já no final do Caminho, em Santiago de Compostela. Foto: Hugo Monteiro/RR
Padre Christian Tecson, filipino, aqui já no final do Caminho, em Santiago de Compostela. Foto: Hugo Monteiro/RR

“No primeiro dia, quando cheguei ao albergue em Vilarinho, senti uma certa dúvida se conseguiria continuar este Caminho, porque sentia dor nos pés. Mas no dia seguinte encontrei uma espécie de força para continuar, para seguir em frente. Acho que foi isso que já aprendi com o Caminho. Quando sentimos dor, temos de continuar”, explica.

As lágrimas aparecem quando fala na família que deixou nas Filipinas e a quem quer telefonar quando chegar a Santiago. “A minha mãe está doente e a minha irmã tem um cancro, pelo que é também por elas que faço o Caminho. Elas estão nas minhas intenções”.

Volta a sorrir quando revela que na mochila traz a autobiografia do Papa Francisco com o título “Esperança”. Diz que o mundo precisa de “paz e esperança” e conta que, uns dias antes, conheceu uma mulher que, no Caminho, lhe pediu para tirar uma fotografia dela com o marido. “Ela ficou muito feliz porque gostou das fotos. Só depois percebi que o nome dela era Esperança... Não sei se é coincidência”.

Há 25 anos a cuidar dos peregrinos

Foi também uma coincidência — ou um encontro feliz — que fez com que Fernanda Rodrigues começasse a receber peregrinos em casa, no percurso entre Barcelos e Ponte de Lima. No alpendre do agora Albergue Casa da Fernanda, conta que a primeira peregrina que acolheu “chamava-se Margarida, era dos arredores de Lisboa, estava a fazer o Caminho e estava muito cansada”, quando a encontrou a ela e ao pai, que vinham de “trabalhar no campo, com a sachola às costas”. Perguntou-lhes “desesperadamente” se a podiam ajudar.

Fernanda telefonou ao marido, que concordou em receber a peregrina em casa. Preparou “uma cama no chão, com mantas e lençóis” e fez-lhe “sardinhas assadas e umas batatas” para o jantar, de forma a Margarida “estar forte no dia seguinte para continuar a jornada”.


Albergue Casa da Fernanda, nos Caminhos de Santiago, entre Barcelos e Ponte de Lima. Foto: Hugo Monteiro/RR
Albergue Casa da Fernanda, nos Caminhos de Santiago, entre Barcelos e Ponte de Lima. Foto: Hugo Monteiro/RR
“Conheci o mundo na minha casa ao longo destes anos todos. Aqui dormiram 141 nacionalidades e todos os dias é diferente”, conta Fernanda. Foto: Hugo Monteiro/RR
“Conheci o mundo na minha casa ao longo destes anos todos. Aqui dormiram 141 nacionalidades e todos os dias é diferente”, conta Fernanda. Foto: Hugo Monteiro/RR


Desde essa altura, há 25 anos, não deixou de acolher peregrinos. “Conheci o mundo na minha casa ao longo destes anos todos. Aqui dormiram 141 nacionalidades e todos os dias é diferente”, conta, com entusiasmo, ao mesmo tempo que prepara um lanche para servir aos 15 peregrinos que, naquele dia, vão ali pernoitar.

Entre pataniscas de bacalhau, pimentos padrón e vinho da região, a conversa ganha ritmo e a barreira linguística desaparece. Enquanto isso, Fernanda prepara a refeição da noite, servida mais tarde na cozinha da própria casa. O jantar termina com música e muitos sorrisos, porque há sempre alguém que pega numa viola ou que arrisca um passo de dança.

Um Caminho sem fronteiras

Vencida a dura subida da Serra da Labruja, os peregrinos cruzam a fronteira em Valença. Já em Tui, Florian Yoohyung Yang surpreende-se com a facilidade com que, num instante, se passa de um país para o outro. Uma realidade insólita para um coreano que vive em Seul e que nunca pôde visitar a Coreia do Norte.

Com quase 70 anos, conta que se reformou há seis e que, agora, precisa de pensar sobre quem é. “Espero poder perceber, ao longo destes dez dias, como devo passar a minha vida e como será o meu futuro”, conta. Somando o facto de ser católico ao gosto por caminhadas pela natureza, a decisão de fazer o Caminho de Santiago não foi difícil.


Mais de 75 mil peregrinos percorreram o Caminho Português Central, desde o início do ano. Foto: Hugo Monteiro/RR
Mais de 75 mil peregrinos percorreram o Caminho Português Central, desde o início do ano. Foto: Hugo Monteiro/RR

Florian é um dos mais de 75 mil peregrinos que, desde o início do ano, percorreram o Caminho Português Central. O dado é da Oficina do Peregrino de Santiago, a entidade que emite a Compostela — o certificado que comprova que a peregrinação foi efetivamente cumprida. Este número representa um aumento de mais de 4% em relação ao período homólogo de 2024. Nesse ano, o Caminho Central recebeu, na soma dos 12 meses, 95 mil pessoas.

A estas juntam-se os 64 mil peregrinos que fizeram o Caminho da Costa, mais 18% do que no ano passado. Se aos caminhos portugueses juntarmos todos os outros (o Francês, o Inglês, o Primitivo, da Via da La Plata e os restantes), em 2024 foram perto de 500 mil os peregrinos que caminharam até Santiago. “Acreditamos que em 2025 bateremos este recorde”, antecipa o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.

Nos caminhos portugueses também está a aumentar o número de peregrinos e tudo aponta para que se alcancem novos máximos este ano. "Sendo que, no mês de maio, já deste ano, há um facto inédito em toda a história dos Caminhos", sublinha o responsável. "Pela primeira vez, o Caminho Português da Costa registou um maior número de peregrinos do que o Caminho Português Central”, afinal o mais antigo em território nacional.


Em maio deste ano, pela primeira vez, o Caminho Português da Costa registou um maior número de peregrinos do que o Caminho Português Central. Foto: Hugo Monteiro/RR
Em maio deste ano, pela primeira vez, o Caminho Português da Costa registou um maior número de peregrinos do que o Caminho Português Central. Foto: Hugo Monteiro/RR
O Turismo do Porto e Norte está a trabalhar com outras entidades para completar a “certificação dos cinco caminhos portugueses”. Foto: Hugo Monteiro/RR
O Turismo do Porto e Norte está a trabalhar com outras entidades para completar a “certificação dos cinco caminhos portugueses”. Foto: Hugo Monteiro/RR


A expetativa é semelhante em Santiago de Compostela. O presidente da Comissão de Peregrinações da Catedral, D. Victor Suárez Gondar, acredita que 2025 será o melhor ano de sempre. E também no caso dos Caminhos portugueses espera “um número maior de peregrinos do que nos anos anteriores”.

Candidatura a Património da UNESCO

Luis Pedro Martins reconhece que os Caminhos portugueses podem ainda tornar-se mais atrativos se, no futuro, forem classificados como Património Imaterial da UNESCO. O Turismo do Porto e Norte está a trabalhar com outras entidades para completar a “certificação dos cinco caminhos portugueses” — o Central, o da Costa, o de Torres, o Minhoto Ribeiro e o Caminho do Interior. Alguns estão no processo de certificação pela primeira vez. Outros estão já em fase de renovação das certificações.

Este é o primeiro passo para a apresentação futura de uma candidatura, para a qual não há, ainda, qualquer data definida. Luís Pedro Martins diz apenas que “em 2025” o Turismo do Porto e Norte de Portugal está “a trabalhar para conseguir começar a poder fazer a candidatura”, sublinhando que “há muito trabalho prévio a fazer” antes de ser possível “alavancar esse desígnio maior”.


O Caminho pode “absorver entre 15% a 20% mais de visitantes durante a próxima década", acredita o diretor da Associação de Municípios do Caminho de Santiago. Foto: Hugo Monteiro/RR
O Caminho pode “absorver entre 15% a 20% mais de visitantes durante a próxima década", acredita o diretor da Associação de Municípios do Caminho de Santiago. Foto: Hugo Monteiro/RR
Em 2024, os Caminhos representaram um retorno de “aproximadamente 16 milhões de euros”, assinala o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Foto: Hugo Monteiro/RR
Em 2024, os Caminhos representaram um retorno de “aproximadamente 16 milhões de euros”, assinala o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Foto: Hugo Monteiro/RR


Sobrelotação? “Ainda há margem de crescimento”

Como em quase tudo, há o reverso da medalha. Os peregrinos, nomeadamente do Caminho Francês, queixam-se da sobrelotação que sentem não só nos alojamentos e estruturas de apoio, mas também enquanto caminham. Mesmo assim, o diretor da Associação de Municípios do Caminho de Santiago, Maximiliano Barrios Felipe, diz que “ainda há espaço de crescimento”. Conta que a entidade que gere fez “uma série de simulações de capacidade de carga, e essas simulações indicam que, se forem redistribuídos bem os fluxos ao longo do Caminho”, este poderá “absorver entre 15% a 20% mais de visitantes durante a próxima década, mantendo os mesmos padrões sociais, ambientais, etc.”.

A presença de tantos visitantes ao longo do ano torna-se também uma relevante fonte de receita. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal revela que, em 2024, os Caminhos representaram um retorno de “aproximadamente 16 milhões de euros” para “a componente económica, considerando que há um gasto médio diário de cada peregrino que ronda os 50 ou 60 euros”.

Por sua vez, o presidente da Federação Europeia do Caminho de Santiago e responsável pela gestão do Plano Jacobeu na Xunta de Galicia, Ildefonso de La Campa Montenegro, conta que “todos os anos, estão a ser gerados mais negócios em vários municípios da Galiza”. Neste momento, “só em gastos diretos estimados dos peregrinos”, a Xunta calcula estar a receber “sete euros por cada euro público” que investe no Caminho de Santiago, “como benefício direto para a sociedade galega”.


O Caminho tem permitido "fixar novamente a população jovem em muitos destes locais", assegura o presidente da Federação Europeia do Caminho de Santiago. Foto: Hugo Monteiro/RR
O Caminho tem permitido "fixar novamente a população jovem em muitos destes locais", assegura o presidente da Federação Europeia do Caminho de Santiago. Foto: Hugo Monteiro/RR
Paragem de caminhantes numa capela em Vilaboa, Pontevedra. Foto: Hugo Monteiro/RR
Paragem de caminhantes numa capela em Vilaboa, Pontevedra. Foto: Hugo Monteiro/RR


Ildefonso de La Campa Montenegro diz que "em mais de uma centena de municípios na Galiza, o Caminho será, provavelmente, uma das principais contribuições para o Produto Interno Bruto dessas autarquias". "O aumento do número de peregrinos está a gerar dinâmicas de mudança na estrutura económica de muitos municípios rurais galegos", que cada vez mais desenvolvem estruturas de apoio aos caminhantes, "o que está a garantir a sobrevivência destes municípios e a condicionar, também, outro fenómeno sociológico importante, que é o de conseguir fixar novamente a população jovem em muitos destes locais".

Trazer de volta a essência da peregrinação

Estes são dados que o diretor da Associação de Municípios do Caminho de Santiago reconhece serem importantes, mas Maximiliano Barrios Felipe lembra que, mais do que um produto turístico, os Caminhos são, na sua essência e origem, peregrinações ao túmulo do Apóstolo Tiago e “um encontro de reconciliação, de encontro consigo mesmo, de diálogo inter-religioso”.

De acordo com os dados da Oficina do Peregrino, entre os que este ano já percorreram as rotas até Compostela, 47% assume uma motivação religiosa para o Caminho, 34% junta outros motivos à intenção religiosa e 20% faz a caminhada por outras razões. Percentagens que se mantêm sensivelmente semelhantes ao longo dos últimos anos.


Dados da Oficina do Peregrino indicam que 47% dos que fazem o Caminho assumem uma motivação religiosa, 34% junta outros motivos à intenção religiosa e 20% faz a caminhada por outras razões. Foto: Hugo Monteiro/RR
Dados da Oficina do Peregrino indicam que 47% dos que fazem o Caminho assumem uma motivação religiosa, 34% junta outros motivos à intenção religiosa e 20% faz a caminhada por outras razões. Foto: Hugo Monteiro/RR

Mesmo assim, Maximiliano Barrios Felipe sente que se está a perder o sentido religioso da peregrinação. Assume que gostaria “que o novo Papa estivesse presente em Santiago no Ano Santo de 2027”. “Esta visita papal teria, acima de tudo, um enorme valor simbólico, porque lembraria que o Caminho não é um produto turístico, isso é apenas algo secundário. Acima de tudo, esta visita reforçaria a visibilidade do itinerário Jacobeu como um elemento religioso”, concretiza.

“Difícil de explicar” a emoção de chegar à Catedral

Desde a Sé do Porto e depois de mais de 315 mil passos a seguir as setas amarelas – que marcam a rota e que fazem com que sejam dispensáveis mapas e GPS – a peregrinação chega ao fim diante da imponente Catedral de Santiago de Compostela. O cansaço dá lugar a sorrisos rasgados, abraços demorados e fotografias que eternizam o momento. Há também quem prefira isolar-se para percorrer mentalmente tudo o que viveu nos últimos dias. É inevitável uma ou outra lágrima. “É uma emoção que nem consigo explicar. É fantástico!”, reconhece o peregrino português Luís Lourenço.

Procuram-se caras conhecidas. Trocam-se contactos de quem só se conhece o nome, a nacionalidade e pouco mais – além de que foram a melhor companhia nos dias de peregrinação. Não há classes sociais, partidos políticos ou clubes que separe quem se cruzou no Caminho.

Para muitos, a caminhada não termina ali: seguem até à Oficina do Peregrino, onde recebem a Compostela, uma espécie de diploma que comprova que o Caminho de Santiago foi efetivamente percorrido e concluído. Para que a consiga, o caminhante tem de carimbar pelo menos duas vezes por dia, em dois locais diferentes, a sua credencial do peregrino. Uma espécie de passaporte que dá acesso, por exemplo, aos albergues públicos e que distingue o peregrino de um turista.


A missão só termina quando recebem a Compostela, uma espécie de diploma que comprova que o Caminho de Santiago foi efetivamente percorrido e concluído. Foto: Hugo Monteiro/RR
A missão só termina quando recebem a Compostela, uma espécie de diploma que comprova que o Caminho de Santiago foi efetivamente percorrido e concluído. Foto: Hugo Monteiro/RR
O cansaço dá lugar a sorrisos rasgados, abraços demorados e fotografias que eternizam o momento, à chegada a Santiago de Compostela. Foto: Hugo Monteiro/RR
O cansaço dá lugar a sorrisos rasgados, abraços demorados e fotografias que eternizam o momento, à chegada a Santiago de Compostela. Foto: Hugo Monteiro/RR


O último carimbo é, precisamente, o da Oficina do Peregrino, onde também se faz o acolhimento espiritual de quem termina a peregrinação. Mas D. Victor Suárez Gondar, que é também cónego da Catedral, lamenta que continue a não ser possível ter esse acolhimento em língua portuguesa. “Oferecemos o acolhimento em neerlandês, francês, italiano, alemão, polaco e espanhol. É quase um pecado não haver acolhimento em português, apesar das nossas tentativas de falar com os bispos de Portugal para que nos deem uma ajuda e enviem pessoas para cá, como voluntárias, para realizar este trabalho”, explica.

Terminada a peregrinação, é tempo de voltar para casa, para a rotina e para as obrigações diárias. Quem faz o Caminho costuma dizer que sai da Galiza e de Santiago de Compostela transformado. É essa a expetativa de Magda, que não hesita em dizer que gostaria de regressar a Brno, na Chéquia, “uma pessoa diferente, uma pessoa melhor”. Já o coreano Florian espera ser capaz, agora, de “comunicar melhor com a família e com os amigos”.

Mas a viagem para casa faz-se com a certeza de que se vai voltar. “Já decidi, vou fazer o Caminho Primitivo, ainda antes de regressar às Filipinas”, diz, entusiasmado, o padre Christian Tecson. Um sentimento resumido pelo português Luis Lourenço: “Chegamos a casa e, no primeiro e no segundo dia, andamos ali e dizemos ‘já não vou lá mais, estou cansado’. Mas depois vem aquele bichinho e voltamos ao Caminho outra e outra vez. E é o que vou continuar a fazer”.