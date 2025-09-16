“Quando sentimos dor, temos de continuar”. Caminhos de Santiago batem recordes

Não seriam mais de dez os peregrinos que às 08h00 daquela manhã ainda cinzenta de junho aguardavam junto ao balcão aberto para a rua de uma oficina de restauro de móveis em Ponte de Lima. No interior da loja, que também vende todo o tipo de recordações do Caminho de Santiago, Manuel Martins veste-se a rigor para, como explica, "dar dignidade e honra" ao ato de carimbar as credenciais de quem caminha até Compostela.

Sai depois para a rua e entoa a plenos pulmões uma ladainha que repete vezes sem conta ao longo do dia: "Ponte de Lima, a minha terra/ saúda os peregrinos/ Sobem serras, seguem caminhos/ em direção a Santiago”. Toca de seguida por quatro vezes um sino e despede-se com o tradicional desejo de "Bom Caminho".

Esta é, provavelmente, a expressão mais ouvida e repetida por aqueles que partem do Porto rumo a Santiago de Compostela, na Galiza. Durante dez a 12 dias, ao longo de cerca de 240 quilómetros no Caminho Português Central, estas palavras acompanham cada passo destes peregrinos.

A “luta física” a “luta interior”

Entre os que assistiram, nessa manhã, a todo este ritual está o padre filipino Christian Tecson. Tem 39 anos e estuda Teologia Histórica em Valência. No último ano do curso e antes de regressar às Filipinas para assumir a sua vocação sacerdotal, quis percorrer o Caminho e sentir, na primeira pessoa, os seus desafios e as aprendizagens.

De mochila às costas, conta que, embora com ainda poucos dias de caminhada, já percebeu que “mais do que lutar para caminhar todos os dias”, há também a “luta interior”, contra pensamentos que questionam se o objetivo de chegar ao destino irá ser cumprido.