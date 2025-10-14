"O alvo aqui está parado, mas na rua pode não estar”. Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Uma má envergadura da arma de fogo, e a má postura corporal, podem mudar a trajetória de um disparo e colocar em causa uma vida. A ideia é repetida vezes sem conta aos alunos da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

O subintendente Carlos Martins é o chefe da formação da escola que, manhã cedo, tem já em curso muitas atividades: aulas teóricas dentro de sala e práticas, com muitos alunos organizados em núcleos na rua, num dia de sol já intenso e um céu azul a prometer um dia de verão.

“Saber fazer é essencial. Um polícia é treinado para ajudar o cidadão e para isso tem de conhecer a lei, as regras, os códigos e ter disciplinas teóricas e práticas.”

Conta-nos que há circunstâncias que na rua “são difíceis de prever”, mas que o mecanismo de resposta tem de estar lá. “O polícia tem de estar preparado e pensar: posso fazer isto e não posso fazer isto”.