“Há cada vez mais nomes estrangeiros”. Imigrantes são quase um quarto dos funerais solitários em Lisboa

Só se ouve o vento. O vento e o golpe seco das enxadas a cortar a terra. Durante dois minutos e meio, o silêncio é absoluto no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Até o caixão ficar coberto, não se ouve qualquer choro, qualquer murmúrio, apenas o vai-e-vem das pás a cobrir a urna de Manuel - um idoso deixado à terra sem a presença de família, vizinhos ou amigos. Mas não inteiramente só: alguém apareceu para garantir que não fosse apenas mais um corpo entregue ao silêncio.

“Com o sentimento de que fizemos aquilo que era necessário para garantir que esta pessoa esteve bem e que vai bem, para onde quer que se acredite que as pessoas vão”, comenta Bruno Caldeira, psicólogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Manuel vivia do pouco que tinha. O rendimento chegava-lhe para pagar o quarto modesto onde passava os dias, suficiente para manter a autonomia. Viúvo, com o único filho internado, morreu de forma súbita na rua. “O corpo acabou por ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal”, recorda Bruno Caldeira.

Ao lado, Vera Rola, assistente social da mesma instituição, recompõe a memória dos últimos dias: “Nesta fase, ia visitar o filho ao hospital diariamente. Continuava autónomo - fazia a sua higiene, preparava as suas refeições.”

No último adeus, restaram Bruno e Vera. Conheciam-lhe o rosto e a cadência dos dias. Não é o primeiro funeral que acompanham nestas circunstâncias. Nem será o último.