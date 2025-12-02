“As crianças não têm preconceitos, mas são ensinadas a ter.” O dia a dia numa escola com 46 nacionalidades

Vieram de longe e não é do "chullo" peruano, nem do frio do inverno russo, tão pouco do cheiro das especiarias de Daca, no Bangladesh, que sentem mais falta — é dos avós. E apesar de terem chegado a Portugal sem dizer uma palavra na língua de Camões, hoje sabem o que significa saudade.

Cristobal, George e Parisha são três dos 540 alunos estrangeiros que hoje estudam no Agrupamento de Escolas Passos Manuel, no centro de Lisboa. Pelos corredores deste antigo liceu — que já viu passar Cesário Verde, Carlos do Carmo, Adelaide Cabete ou Jonas Savimbi — ecoam agora outros nomes, outras histórias, outras geografias, 46 diferentes nacionalidades.

“De onde vieste?” Com a ponta do indicador e olhos semicerrados, percorrem o mapa-mundo colorido até encontrar o país onde outrora viveram. Com um pequeno gesto reduzem a distância à casa que viram ficar para trás. Os recém-chegados são acompanhados durante seis meses no Espaço “i" — a letra pode significar o que se quiser: "inclusão", "integração", "imaginação" — ou simplesmente "início". É aí que aprendem que a “alface é verde” e o “queijo é amarelo”, numa sala que respira cultura e língua portuguesa.

No primeiro ciclo, os professores acreditam que “é preciso um amigo para começar” e “empatia para saber acolher”. Nas salas, a diversidade está colada nas paredes e estende-se pelos corredores, onde se acumulam trabalhos manuais que recordam, de forma direta e colorida, a ideia de que somos “todos diferentes, todos iguais”.

Um esforço que se torna ainda mais urgente quando o preconceito começa a saltar os portões da escola, e a xenofobia e o racismo passam a fazer parte do dia a dia.

Há 10 anos eram cerca de 50 mil os alunos estrangeiros na escolaridade obrigatória em Portugal. Agora são 195 mil, segundo dados provisórios do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), enviados à Renascença.