Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário. "O que o pobre vai fazer?”

“O meu ordenado é 720 e tal [euros]. Trabalho muito e ganho pouco, esse é que é o problema. O que o pobre vai fazer? Se não trabalha, já sabe como é que é. Se não trabalha, passa necessidade, ‘né’?”.

De todas as paragens na Quinta do Mocho, Luísa escolhe aquela onde consegue estar sozinha: prefere aproveitar as primeiras horas do dia para “ficar no seu cantinho”, dedicada ao “muito que tem de pensar”. A razão é a filha mais nova, de 17 anos, que tem paralisia cerebral. É ela o fio condutor que explica toda a história de Luísa e que justifica começar o dia tão cedo para ganhar menos do que os 870€ de salário mínimo. Mas já lá vamos. Já se ouve o autocarro a subir a encosta e a aventura vai começar.

5h15 | Hora de ponta é hora de luta

As portas abrem e não há tempo para esperas no momento de validar o passe. Quem não o tem à mão, é rapidamente ultrapassado e fica para trás na missão de conseguir ficar perto de um varão para se agarrar durante a viagem. Luísa está como peixe na água: serpenteia a confusão, chega à cauda do autocarro num par de minutos e até já leva a mochila pendurada à frente para ocupar menos espaço. Para quem não está habituado, este é um caminho de empurrões, cotoveladas e de difíceis equilíbrios quando o autocarro descreve uma curva ou faz uma travagem.

“Estas são as pessoas que conhecemos no autocarro no dia-a-dia”, conta Luísa, enquanto aponta para outras três trabalhadoras da limpeza, com quem ali se cruza diariamente. As primeiras palavras servem para saber das respetivas famílias, mas também para comentar a rotina que partilham.