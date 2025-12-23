“Não consigo dormir, com medo.” Cáritas de Braga regista aumento de pedidos para apoio às rendas

Na Cáritas Arquidiocesana de Braga vão-se arrumando os cabazes solidários de Natal, numa sala no primeiro andar do edifício. Há sempre mais um que chega. São doações de famílias e de instituições que apadrinham outras tantas famílias. Este ano são 31, o dobro do ano passado.

Um desses cabazes terá como destino a casa de Sílvia Carvalho, 44 anos, sobrevivente de cancro, mãe sozinha. “Tenho uma menina com 4 anos e um menino com onze. E não é fácil”, admite Sílvia, indecisa entre a lágrima e o sorriso, depois da certeza (e da surpresa) de que os filhos, neste dia de Natal, “vão abrir uma prenda”.

Com 600 euros de rendimento mensal, Sílvia confessa que nem sempre há o que pôr sobre a mesa e recorda-nos o Natal em 2019, quando viveu uma “situação ainda mais difícil” . “Na altura, paguei a renda e as contas. Estávamos mesmo no Natal e não tinha nada no frigorifico. Estava vazio”, conta. Foi graças a uma amiga que “a mesa se compôs”, mas já viveu “outras situações também como essa, infelizmente”.

Às dificuldades do dia a dia de uma família monoparental, junta-se a preocupação com a habitação. Sílvia paga uma renda “ainda das antigas”, de 220 euros, mas está na iminência de a perder. “A senhoria quer a casa”, revela.

“Não sei o que fazer, já pensei que vou para a rua. Já pensei nisso muitas vezes, porque não tenho como pagar uma renda”, confessa. Há quatro anos que tem o nome na lista por uma habitação social. “Antigamente era fácil alugarmos uma casa, era para toda a gente. Agora não. Agora as rendas estão absurdas. Agora, nem a habitação é para toda a gente. É um luxo”, lamenta.