Dona Rosário só quer regressar a casa, mas a Alcácer do Sal ainda não chegaram apoios

Há mais de um mês que Rosário Rosa aproveita o mais ínfimo raio de sol para arejar a casa, lavar a roupa e secar dezenas de livros e outros documentos que, no início de fevereiro, ficaram submersos, durante dias.

Aos 75 anos, esta moradora na aldeia de Arez, no concelho de Alcácer do Sal, assistiu de perto à subida do rio Sado que, em poucas horas, atingiu mais de um metro de altura dentro de sua casa.

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“Os colchões, os estrados, a máquina de lavar roupa foram para o lixo”, conta, enquanto mostra o que resta dos móveis. Muitos não têm fundo; outros continuam com as gavetas empenadas. “Há um ou outro que o carpinteiro disse que conseguia arranjar”, diz.

Na sala, agora sem sofás (ficaram estragados com a água), Rosário Rosa vai guardando alguns sacos de plástico com roupa já lavada. “Dou uma primeira passagem na máquina e depois volto a lavar as vezes que for preciso”, constata.

Nem penso já que me vão ajudar - Rosário Rosa