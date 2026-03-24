“Há a sensação de estar sempre a falhar”. Mulheres que passaram décadas a culpar-se antes de saberem que tinham PHDA

Inês Mutaca, 38 anos, chega com meia hora de atraso e pede desculpa antes de qualquer pergunta. Já está habituada a ter de explicar-se. De tanto se repetir, o atraso ganhou peso próprio. O peso da culpa.

“Isto é a coisa mais PHDA que eu tenho”, diz. “Chego sempre atrasada a tudo, já alerto as pessoas.” Pára por um instante. “Não é uma luta só minha, mas é horrível, horrível. Há este sentimento de vergonha, de culpa.”

A conversa começa assim, ainda com o gravador a ser ajustado. Inês fala depressa, as mãos acompanham o desvio constante das ideias. Hoje não tomou a medicação que lhe dá fio ao pensamento. “Por isso é natural que eu comece a dizer uma coisa e vá parar a outra”, avisa.

Durante anos, o atraso foi lido como traço de personalidade. Uma piada entre amigas. “O jantar é às nove e meia, mas para a Inês é às nove.” Uma delas esperou por ela a vida inteira. “Já lhe disse para pôr isso na minha lápide”, brinca.

Mas o atraso nunca foi só o relógio. Era a corrida diária. “Todos os dias estou atrasada, saio de casa a correr, chego ao carro e lembro-me que deixei o telemóvel. Volto. Depois lembro-me da lancheira. Volto outra vez. Às vezes já subi dois andares e desci outra vez.” Ri-se, mas trava a meio. “Isto é muito chato. Tu não queres viver isto.”

O diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) chegou tarde e com negação. “Quando a médica me disse, eu respondi logo: eu não.” Inês não se revia na ideia. “Aquilo não fazia sentido nenhum para mim.”

A comparação com a sobrinha, já diagnosticada com PHDA, reforçava essa recusa. “A minha sobrinha dormia imenso. Dormia 12 horas e à tarde já estava a dormir outra vez.” Para Inês, isso não encaixava. “Eu achava que era o oposto.” Recorda outro episódio que lhe ficou gravado. “Um dia deixei cinco garrafões de água à porta de casa. Cinco. E ela passou por eles e não viu.”