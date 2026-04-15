Aumentar equipas e expandir projetos. Como vai ser usado o dinheiro da Fundação Jornada, "obcecada" pelo impacto gerado nos jovens?

Passa pouco das oito da manhã. É a hora combinada para fazermos esta entrevista, conciliando o trabalho e o estudo das entrevistadas com o projeto que lideram em part-time e voluntariado. “O meu pai já não mora aqui” nasce da experiência pessoal de duas irmãs, Maria (agora com 23 anos) e Madalena (com 19), que há 2 anos, e durante 6 meses, percorreram “um caminho muito duro, com muita dor, mas também com muito amor” – começa por explicar, sem lugar a hesitações, a mais velha das duas.

“Durante este caminho sentimos uma grande solidão. Há coisas que são difíceis de explicar aos outros. É difícil pedir ajuda e pensámos que não gostávamos nada que outros jovens também passassem por isso e se sentissem desacompanhados”, prossegue, questionada sobre a origem deste projeto. A página de Instagram que lançaram resulta, em primeiro lugar, do que Maria foi escrevendo durante a hospitalização do pai, na altura a lutar contra um cancro. A aspirante a advogada foi escrevendo o que ia vendo e “o feedback foi sendo positivo”, recebendo “tantas partilhas de outras pessoas” que percebeu o potencial do que estavam a criar. E daí nasce o que chamam “grupos de partilha”.

Madalena, mais nova, a estudar enfermagem (também em parte devido ao que viveu com a doença do pai), toma a palavra e explica a área pela qual é responsável nesta parceria fraterna. “Criámos este grupo para criar esta rede para jovens entre os 16 e os 25 anos. O que queremos é conseguir acompanhá-los e criar um espaço onde se sintam seguros. Para que exista esta partilha e uma escuta entre jovens.” Sendo que as doenças graves podem surgir em qualquer altura, a entrada é livre, não tendo de acontecer com tempo marcado “em setembro ou no início do ano”.