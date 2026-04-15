Aumentar equipas e expandir projetos. Como vai ser usado o dinheiro da Fundação Jornada, "obcecada" pelo impacto gerado nos jovens?

U.Academy
A U.Academy nasce em 2016 como ramo da U.Dream (criada em 2012). Se o projeto-mãe visa “concretizar os sonhos de crianças e de famílias a atravessar uma fase delicada de saúde e socioeconómica”, colocando estudantes do ensino superior a trabalhar com tais situações, o projeto que sai deste primeiro e que vence o concurso da Fundação Jornada pretende cuidar desses jovens voluntários e da sua saúde mental, capacitando-os “para aprenderem a gerar impacto social positivo nas comunidades”, explica o fundador da iniciativa Diogo Cruz.
“A bondade era muita, mas não havia uma proteção do jovem que estava a dedicar-se a estas famílias e a estas crianças. O programa U.Academy é um programa de capacitação de competências de liderança comunitária em estudantes de ensino superior e tem como objetivo permitir que qualquer jovem que queira dedicar-se, fazer voluntariado, ajudar o outro, passe por um processo de capacitação”. E esse processo passa por formações semanais ao longo de um semestre a que se junta voluntariado igualmente semanal numa das mais de 35 instituições que os alunos têm à disposição. A ideia é “criar uma comunidade de impacto” e entre os projetos disponíveis, há ações de voluntariado que vão desde o apoio a idosos em isolamento, trabalhos em centros de dia ou cuidados em canis e gatis.
A maior parte dos inscritos são do Porto e de Braga, mas é também possível participar nas formações à distância, aproveitando o modelo online. “São jovens que partilham um senso de comunidade, de bondade, de fazer bem a alguém, mas que não sabem exatamente como ou por onde começar”, esclarece o fundador, olhando sobtre os participantes.
Com o dinheiro atribuído pela Fundação Jornada, a ideia é “dar o próximo passo”. Ao longo deste ano, a organização quer trazer uma “inovação” ao projeto: “estar mais preparados para conseguir incluir no programa, enquanto participantes, jovens de ensino superior que também estão eles em risco de exclusão social”.
Os jovens com deficiência passarão também a ser um dos focos da instituição, de maneira que consigam participar nas atividades e também eles consigam contribuir para ajudar a comunidade em que estão inseridos. Reforçando os recursos humanos, “precisamos de colaborar com especialistas que conheçam mais e melhor como é trabalhar com pessoas que são jovens com deficiência, como é que podemos eventualmente adaptar os nossos materiais, a própria experiência do voluntariado”.
Por ano a U.Academy garante que participam 200 jovens nas formações semestrais. No total, dizem já ter conseguido “impactar mais de 1.500 jovens ao longo destes anos”.