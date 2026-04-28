Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

28 de abril de 2025, 11h33. A rede elétrica ibérica colapsa e o país apaga; 60 milhões de pessoas, durante várias horas, ficam às escuras, com as rotinas suspensas. Mas para algumas famílias, aquele dia não trouxe novidade, porque vivem há anos longe do sistema.

É como se vivessem num apagão constante. Produzem a própria energia com painéis solares, captam água de nascentes e organizam o dia em função da natureza. Têm luz, máquina de lavar roupa e internet, “o básico de conforto e luxo”, dizem, mas sem depender de um sistema que pode falhar.

“Pelos vistos houve um apagão internacional”, partilhou Alice nas redes sociais, há um ano. “Aqui continuamos com tudo”.

Desbravar o mato, assentar madeira, criar abrigo. Como nasce uma casa autossustentável?

Martelos, pregos, aparafusadoras e um tico-tico foi tudo o que Alice e André Montanha precisaram para erguer o lugar onde hoje vivem. Em 2016, decidiram virar a vida do avesso e adotar o apelido “Montanha” — que, conta Alice, nasceu do desejo de “traçar um caminho novo” e da vontade de “subir para ver o que está lá em cima”.

As paredes que revestem o lar onde hoje vivem já ouviram passos de crianças e lições do passado. Hoje, estes pedaços de madeira fazem parte de outra história. Um conto que se escreve entre o cantar dos pássaros, o sussurro das folhas, os cantares da pequena Celeste e os risos do irmão Aldo.