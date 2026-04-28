Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Também aqui nada é deixado ao acaso. As águas cinzentas, da loiça ou dos banhos, são encaminhadas para uma estação de tratamento de água com plantas: uma “ETAP”. Plantas macrófitas como bananeiras, agapantos e lírios, filtram a água através das raízes, absorvem nutrientes, ajudam a oxigenar a água e devolvem-na ao solo já purificada, fechando o ciclo.
Um ciclo que só funciona porque, desde o início, simplificaram tudo o que entra na água: os sabonetes, feitos por Joana à base de azeite e plantas, são biodegradáveis e não contaminam.
E é na contaminação que as águas cinzentas se distinguem das águas negras, que resultam da casa de banho e incluem fezes e urina. A opção por casas de banho secas elimina esse tipo de resíduos do sistema, reduzindo a complexidade do tratamento.
Como funciona uma casa de banho seca?
O nome é autoexplicativo: se é seca, não há água. Em vez de descarga, os resíduos são depositados num compartimento seco e cobertos com material estruturante, como serrim ou serrilha, que ajuda a controlar odores e a iniciar o processo de decomposição.
Depois, os resíduos são recolhidos e seguem para compostagem. Para já, este é o sistema que usam, mas estão a desenvolver uma alternativa: uma sanita convencional, com água, ligada a um filtro ecológico natural, ou seja, um sistema de saneamento que recorre a minhocas e microrganismos para tratar as águas residuais negras.
Também em Amarante, no lar de Alice e André, se utiliza o mesmo sistema de gestão e tratamento de águas. A diferença está na água de consumo, que nesta casa passa ainda por um filtro lento de gravidade antes de ser bebida.
O primeiro passo para fora da rede
A história do casal Montanha, que agora se escreve com dois filhos, e um terceiro a caminho, começou depois de um ano a viver na Invicta.
Tinham pouco mais de 20 anos e uma carrinha que era casa e que, tal como uma andorinha, migrava de lugar em lugar, até que escolheram as margens do rio Zêzere, na Serra da Estrela, para passar o Inverno. Tencionavam arranjar um terreno para estacionar a casa e ter uma horta. A comunidade acabou por lhes ceder uma quinta com uma casa, em regime de comodato (empréstimo gratuito), durante seis meses.