Nas "Vezeiras" do Gerês, cada pastor guarda o gado à vez. "Nós, o lobo e os bichos selvagens. Temos sempre companhia"

Dois passos ao lado temos “a parte da estadia” onde mal cabe o colchão insuflável. “O colchão é por estrear, mas já está furado. Aqui é a parte do repouso, onde vamos descansar, pernoitar durante a noite”.
Pedro Lobo, o juiz da vezeira deste ano, é o responsável por fazer cumprir as regras que podem não estar escritas, mas são lei.
“Os animais à noite vão para dentro do curral por causa do ataque do lobo que é uma ameaça. No passado tivemos azar. Esperemos bem que este ano não haja nenhum ataque”, confessa o pastor. As regras ditam que a “vamos passando as palavras uns aos outros para revezar”. “Passo sempre ao meu vizinho os dias dele e assim sucessivamente”, explica Pedro Lobo.
“Depois também temos a roda de serviço pelos outros currais”, acrescenta para “confirmar se está tudo em ordem”. Porque ao longo do verão vamos passar os animais de curral em curral pela serra acima”.
Tradição com mais de 200 anos
Mas engana-se quem pensa que a prática da “vezeira” é uma tradição que só passa de pais para filhos. Pedro é um dos exemplos de que isso nem sempre acontece. “Em casa não tínhamos gado. Fui através dos vizinhos. E depois, mais tarde, os meus sogros também tinham animais e, então, juntou-se a fome com a vontade de comer”, brinca.
“É que eu sempre gostei disto. Eu amo isto”, confidencia.
Tiago Pires, 34 anos, tem oito cabeças de gado. De acordo com as regras teria de pernoitar quatro noites na serra. Mas, conta-nos que só “vai botar duas”. A vida não lhe permite mais. Tem a mulher grávida em casa. O funcionário de hotelaria é o único da família a participar na tradição.
“Sou o único. Foi o gosto pelos animais, basicamente”, simplifica o jovem que começou há três anos a vida de agricultor e de pastor com as vacas da raça galega.
“Isto é um gosto. Quem não gostar, não vale a pena. E são cada vez mais os jovens a aderir. Há oportunidade para toda a gente”, remata.
E quem já ajuda a cuidar do gado é Rui Lobo, nove anos. Conhecemo-lo de cajado na mão a acompanhar o pai, o juiz Pedro Lobo.
“Já há muito que tenho este cajado. E uso sempre quando vou às vacas – ou aos outros animais”, acrescenta. “A maioria das vezes é nos fins de semana”, revela o menino que sonha primeiro em ser jogador de futebol. Só depois, pastor.
“Ele adora andar aqui”, confirma o pai Pedro lembrando que a vezeira é uma tradição “com mais de 200 anos que vai passando de geração em geração”.