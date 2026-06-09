Nas "Vezeiras" do Gerês, cada pastor guarda o gado à vez. "Nós, o lobo e os bichos selvagens. Temos sempre companhia"

De cajado na mão, Amaro Ribeiro conduz o gado rumo à serra do Gerês. Chegou da aldeia de Rio Caldo até à vila. Pela frente tem um longo caminho até ao pasto, lá no alto da serra.

“Trazemos as vacas para levar para a serra, vacas e vitelinhos e tudo. Devem estar à volta de 60 a 70. Fazemos isto todos os anos. É tradição antiga, trazer o gado para a serra”, conta o “geresiano” de 50 anos — pastor toda a sua vida.

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“É preciso lavrar a terra e nos campos elas não dão muito jeito. Agora vão passar férias lá para cima”, brinca Amaro enquanto vai dando “ordens de comando” às vacas – galegas e barrosãs – impacientes à espera para continuarem caminho.

“Oah! Oah! É para elas pararem”. “Eih! Eih! É para andar”, explica-nos fazendo até parecer fácil o manejo dos animais.

Conta-nos que tem 27 cabeças de gado. Conhece-as a todas pelo nome. “E elas a mim”, acrescenta apontando uma a uma com o cajado.

“Esta é a Morena, a Dourada, a Richa, Linda, Laranja, Roseira, Arredonda”, enumera Amaro enquanto desencanta do bolso uma corriqueira saca plástica. “Se a abanar elas vêm atrás de mim”. “Temos que ganhar manhas”, atira o pastor que se prepara para dez noites na serra.

“É uma noite por cada duas vacas” , explica. “Depois anda sempre à roda. Começa num lugar [aldeia] e corremos a freguesia”. Durante o pastoreio – também conhecido por vezeira – cada pastor pernoita numa cabana da serra.

“Lá em cima temos o que chamamos de forno que é uma casinha e ficamos lá dentro."

“Sozinho?”, perguntamos. “Sozinho, sozinho, não. Nós, o lobo e os bichos selvagens. Temos sempre companhia de alguma coisa”, remata.

Mas, para que o gado não se confunda na imensidão do pasto – que é a serra do Geres – são pintadas listas nos cornos de cada vaca. Cada aldeia tem a sua própria cor.