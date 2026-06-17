Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno. "Andamos todos com o coração nas mãos"

Das declarações políticas à realidade vai por vezes alguma quilometragem de distância. E neste caso parece cumprir-se o preceito. Não estava maio ainda terminado e já o ministro da Agricultura apelava ao cuidado em todo o território para evitar danos, no que será “seguramente, um verão complicado”. Também por essa altura, José Manuel Fernandes sublinhava a prontidão da resposta governativa para uma “prevenção como nunca fizemos”.

Junto à floresta de Leiria vive David Marques, onde tem cerca de 3 mil metros quadrados. “Aqui até acolá, todas estas que estão aqui”, descreve, enquanto olhamos para o terreno de que é dono, bloqueado no acesso por uma enorme árvore sobre uma estrada de terra – entre muitos outros troncos espalhados a perder de vista.

Nascido há 64 anos em casa, na aldeia da Sismaria, diz ter medo do que pode trazer o verão depois do inverno ter deixado marcas como nunca viu. Garante ter tudo preparado e limpo na propriedade, mas não consegue de lá tirar a madeira. Está entalado e ainda sem soluções. “Tenho isto pronto já há mais de um mês, ao jeito de carregar. Falei ao homem para me vir carregar. Tenho tudo, só que ele não entra aqui”. De facto, pelo menos a olho nu, parece uma tarefa impossível.

“Não é vender, é ven-dado”, lamenta David, recorrendo a um neologismo para descrever a dificuldade que tem sido fazer lucro com o que tinha plantado – e que o comboio de tempestades do último inverno arrancou sem dó nem piedade.

Indo ao local, entende-se que os terrenos de múltiplos proprietários se entrelaçam entre si, não havendo, em muitos casos, qualquer marcação do que é de cada um. As árvores caídas são imensas e por vezes gigantescas. De dimensões e peso que não permitem o simples corte com uma banal motosserra.