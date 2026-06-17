Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno. "Andamos todos com o coração nas mãos"

O medo de não conseguir limpar os terrenos a tempo
Há terrenos onde o acesso à propriedade é inevitavelmente feito através de caminhos de terra. O alcatrão não chega lá e, por isso, também não sendo sítio de passagem habitual de moradores, nesses mesmos caminhos de terra jazem agora milhares de árvores tombadas.
Ali perto, Albano Pedrosa tem por volta de dez hectares. “Tantos invernos que já passei e não passei nenhum assim”, desabafa. Com uma estrada que dá acesso ao terreno com “pouco movimento”, aguarda ainda que a desimpeçam para poder tratar da limpeza e não ser multado. “São dez pinheiros que estão atravessados no caminho, agora não os vou lá tirar que não posso”.
Experiente, alega ser dos grandes conhecedores desta área, identificando, como se da palma da mão se tratasse, de quem são as propriedades. “Hoje, aqui na minha aldeia, se calhar não há mais ninguém que saiba dizer o que eu digo”. E, munido deste conhecimento, deixa críticas a políticas que diz dificultarem “propriedades rentáveis”, beneficiando a existência de propriedades “muito diminutas”.
Já Virgílio Crespo é assistente operacional na Junta de Freguesia de Monte Redondo. Recebe-nos à porta do edifício onde trabalha. “Somos, como se diz, pau para toda a obra. Tudo o que aparece de reparações, de limpeza, de pequenas avarias, tudo isso compete-nos a nós fazer.”
Habituado a andar pela área, descreve o que vê e conhece – este ano com preocupações redobradas, vendo caminhos florestais ainda impedidos. “Há proprietários que não têm pessoal a quem falar para fazer essa limpeza. Se já é difícil, agora com esta agravante e da forma em que está, claro que andamos todos, principalmente quem tem casa mais perto dos pinhais, andamos todos com o coração nas mãos quando chegar aí o verão.”