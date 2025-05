Autismo “não é um tabu”. A lição de Dinis, o mini-biólogo

Numa manhã nublada, encontramos Dinis Rocha no Parque da Paz, em Almada, onde o jovem procurava cobras. Foi com os olhos no chão, enquanto identificava todas as espécies que via, que explicou porque decidiu partilhar o seu diagnóstico. “Para ensinar as pessoas sobre o tema que ninguém conhece. As pessoas têm de ser sensibilizadas ao ponto de entenderem que não é uma coisa má, que não é um tabu, que não é nada assim estranho”.

Conta que estranhou o “feedback” tão positivo que recebeu, porque quando decidiu publicar o vídeo “estava receoso”. Quando lhe perguntamos porquê, responde prontamente: “O cyberbullying, não é?”

Dinis Rocha tem 12 anos, um entusiasmo contagiante quando fala de animais e sabe mais sobre eles do que a maioria dos adultos. Tem mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, é conhecido como o “mini biólogo”. Mas o que muitos dos seus seguidores e colegas da escola só souberam mais tarde é que Dinis tem um diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo (PEA).

Num tom que remete para a seriedade do tema, mas mantendo a energia de uma criança, conta como descobriu que estava no espectro do autismo. “Na verdade, não foram os meus pais. Havia umas pessoas na minha escola que gozavam com o autismo e, então, eles disseram ‘Fogo, Dinis, és autista também!’. E eles não sabiam...”.

Recorda que, ao chegar a casa vindo da escola, ainda antes de almoçar, perguntou: “Pai, eu sou autista?”. “Ele disse que sim e explicou-me o que era autismo e tudo. E eu falei com os meus amigos, tipo ‘isto não se faz’”, conta Dinis — quando rapidamente o seu pensamento é interrompido ao encontrar uma osga, “das maiores” que já viu.