"Challenge Pastel de Nata" viraliza entre japoneses na Expo Osaka

“A ideia é pôr o Pavilhão de Portugal ao serviço”, indica a comissária, que fala das boas relações que têm mantido com os pavilhões vizinhos da Colômbia, Suiça, Bahrain e Canadá. Além dessa “relação próxima e simpática”, Portugal vai também prestar homenagem à Ucrânia.

A propósito do Dia da Ucrânia, esta segunda-feira, no Pavilhão de Portugal haverá um concerto com uma DJ ucraniana e na terça-feira, dia em que se assinala a efeméride na Expo Osaka, o Pavilhão português será iluminado com as cores da Ucrânia.

Afinal, o Pavilhão de Portugal vai “ficar” no Japão

Desenhado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, o Pavilhão de Portugal é constituído por 9 mil cabos marítimos pendurados, fazendo uma alusão às relações oceânicas que ligaram Portugal e Japão noutro século e fazendo referência à temática dos oceanos da Expo Osaka.

Tal como em outras exposições congéneres, a ideia é que as construções dos pavilhões sejam efémeras. Contudo, Joana Gomes Cardoso, não adiantando grandes pormenores, indica que está “a trabalhar com alguns artistas para que os 9 mil cabos marítimos” sejam alvo de uma “intervenção artística que fique no Japão, como um símbolo da presença portuguesa na Expo Osaka”.

Há também “manifestações de interesse de entidades portuguesas” que querem recuperar o pavilhão e instalá-lo em Portugal. Joana Gomes Cardoso considera “possível” fazer uma “recuperação” do pavilhão, mas afasta a ideia de trazer a estrutura toda do Japão. No fundo, seria usar o projeto de Kengo Kuma que é “do Estado” e refazê-lo em Portugal.