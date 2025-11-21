Museu Nacional da Música abre sábado em Mafra com instrumentos para tocar

Pode um museu da música ter cheiro? Pode um museu da música propor uma visita em silêncio? O novo Museu Nacional da Música que abre ao público no Palácio Nacional de Mafra este sábado, às 14h30, contém tudo isto.

Depois das obras com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o museu, que funcionou até 2023 em instalações provisórias na estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos, abre portas numa área reabilitada do Palácio Nacional de Mafra.

São oito mil metros quadrados que estavam desocupados e que vão permitir ao Museu Nacional da Música duplicar a área de exposição do seu acervo.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, o diretor Edward Ayres de Abreu explica que a coleção vai respirar de outra forma, proporcionando ao visitante uma experiência enriquecedora.

“O espaço é muito maior. Vamos poder duplicar o número de peças expostas, mas o mais importante é que podemos dar ao visitante novas perspetivas sobre o que está a ser visto e sentido, porque o museu permite novas formas de escutar a música. É um museu multissensorial”, indica o responsável.