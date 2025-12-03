Quando Sala entrevistou a sua amiga Olga. Nas radionovelas "fazia quase sempre de má”, por ter boa voz “para gritos e berros”

Para ouvir enquanto lê – como Olga fazia nos tempos de menina, enquanto estudava --, segue-se a transcrição desse programa, emitido na Renascença há 25 anos.
(António Sala) Olá amigos, muito bom dia. Olga Cardoso nasceu no Porto a 7 de julho de 1934. Cresceu de ouvido colado à telefonia e, como ela própria diz, a sonhar ser menina da rádio. O sonho viria a realizar-se. Curiosamente, foi graças às explicações de matemática que tudo começou. Atrapalhada com as contas que tinha que fazer no liceu, a então jovem estudante Olga Cardoso viu-se na necessidade de contratar um explicador. Teve tanta sorte que encontrou Graça Júnior, um professor de matemática que era também, imagine-se, produtor de novelas radiofónicas.
As contas ficaram para trás e a nossa Olga tinha apenas 15 anos quando se viu integrada no elenco de um radioteatro. A partir daí, nunca mais largou os microfones. “Última Hora”, com Carlos Silva, gravado nos Emissores do Norte Reunidos, foi o primeiro programa de sucesso em que participou. Os diálogos com Mena Matos foram outro sucesso de início de carreira. Eram emissões gravadas para serem transmitidas no Ultramar.
Após uma passagem pelo Rádio Clube do Norte, Olga Cardoso chegou, finalmente, à Rádio Renascença. Foi a 6 de dezembro de 1960. Entre os primeiros trabalhos que realizou na Emissora Católica, encontrava-se a leitura dos noticiários. Seguiu-se a apresentação dos primeiros espetáculos que, aliás, nunca deixou de promover. Ela diz guardar ainda hoje especiais recordações dos famosos “Espetaculares da Renascença”, ao lado de Jorge Peixoto.
Depois vieram 17 anos de “Despertar”. Foram muitos anos de trabalho em conjunto, que nenhum de nós poderá esquecer. O “Despertar” foi um fenómeno de popularidade radiofónica que ambos vivemos intensamente.
Ao longo da vida de Olga Cardoso, passou por diversas áreas de atuação na rádio, algumas delas proporcionadas pelo sucesso do “Despertar”. Fez radionovelas, apresentou programas infantis, leu poesia e até participou numa comédia no teatro Sá da Bandeira — talvez haja quem se lembre da peça “Hotel Sarilhos”, de Lopes da Almeida. Depois disso, gravou dois discos, foi a Amiga Olga e apresentou o programa TVI Shopping Center, na televisão.
Após 50 anos de carreira, continua a ser acarinhada pelos seus fãs, espalhados pelo país inteiro, e a apresentar espetáculos, que é aquilo de que mais gosta, sobretudo por ter contato direto com o público — o mesmo público que já lhe deu vários prémios e muitas, muitas alegrias.
Em 1987, Olga Cardoso recebeu a Medalha de Mérito de Prata da Cidade do Porto, cidade que viu nascer e a respeita como uma das suas figuras mais populares. Hoje, e eu digo não é sem emoção, volto a sentar-me junto ao microfone, à distância do Porto, e Olga Cardoso vai estar comigo à conversa ao longo de uma hora, só que não é o “Despertar”... Mas mesmo assim eu digo: olá, Olga, bom dia!
(Olga Cardoso) Olá António, bom dia.
É um prazer muito grande e eu quero aqui dizer que é convive a emoção que eu tenho a Olga e que a convido para este programa, onde vamos conversar de muitas coisas, mas vamos ao princípio das coisas.
Eu também com muita emoção António, que mais uma vez estou aqui aos microfones da Emissora Católica, onde trabalhei quase 40 anos; onde fui, como disseste há pouco, acarinhada pelos ouvintes de uma maneira intensa. Ainda hoje a Olga passa pela rua, ainda é reconhecida como Amiga Olga e como a Olga Cardoso do “Despertar”.
Ó Olga, vamos ao início das coisas: como é que foi a infância da Olga Cardoso? Como é que foi, em termos familiares... Como era a menina Olga?
Olha, era uma menina irrequieta, muito alegre, cantava por tudo e por nada, o rádio sempre juntinho do ouvido, mesmo quando estudava o rádio tinha de estar junto de mim também. Os meus pais ficavam admirados como é que eu conseguia estudar com a música, porque eu ia cantando também com a música que saía do rádio. E havia uma espécie de maravilha quando eu ouvia rádio e, ao mesmo tempo, uma curiosidade imensa de saber como é que era feita a rádio.