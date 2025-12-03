Quando Sala entrevistou a sua amiga Olga. Nas radionovelas "fazia quase sempre de má”, por ter boa voz “para gritos e berros”

Como é que têm sido os teus dias, o teu dia a dia?

Difíceis, muito difíceis. Vale-me a companhia da minha neta, que tem estado sempre comigo estes dias, até que vá para a escola.

Olga, estamos quase no final e eu ainda queria falar de outras coisas. O público -- e essa é a melhor homenagem que o artista pode ter -- tem-te reconhecido e tem-te oferecido o seu calor, o seu carinho, a sua ternura. Mas também há instituições que o têm feito, nomeadamente, por exemplo, a cidade do Porto, a tua cidade, que tu tanto amas e defendes. Reconheceu-te esse amor e os serviços prestados à própria cidade e galardoou-te com a medalha de mérito de prata da cidade. Foi um momento bonito, foi um momento marcante na tua vida...

Foi, foi realmente. Eu acho que sim. Não sei porque é que mereci, mas na altura senti-me muito feliz com esta medalha de prata de mérito da cidade do Porto.

Uma última questão que eu te queria perguntar é esta: com o passar dos anos e com as etapas diferentes que a nossa vida vai tendo, como é que é... como é que se reage, como é que se vive depois, quando se entra nesse capítulo chamado “reforma”? Para uns é uma coisa muito ansiada, é o começar de uma nova fase de vida, mais tranquila, em que já se fez tanta coisa que agora vamos tirar partido da vida e descansar; para outros não, é extremamente frustrante porque se abandona, ainda com pleno fulgor, muitas coisas que se podem fazer. No teu caso concreto, a palavra “reforma” que significado é que tem e que tem tido na tua vida, nos últimos tempos?

Neste momento é um significado muito triste. Na altura em que eu estava para reformar-me, eu andava feliz e contente, até porque me reformei e o Virgílio reformou-se logo a seguir... e nós tínhamos muitos sonhos, para sonhar em conjunto. Hoje sinto que vim para a reforma para a tristeza.

Bem, vamos ficar por aqui, é o final do nosso programa.

Vamos.

Gostei muito de ter aqui.

Também eu, António, gostei de estar aqui.

Eu gostaria que este programa não terminasse desta forma, mas estou a ver que não consigo terminar de outra. Já agora, uma revelação que eu acho que é curiosa: nós que trabalhámos quase duas décadas e que ao microfone nunca nos tratámos por tu...

É verdade...

Pessoalmente sempre o fizemos, nunca nos tratámos de outra maneira, mas ao microfone, durante quase 20 anos...

Foi sempre “você”...

“Você, Olga” e “você, António”...

É verdade...

E hoje, numa conversa cheia de verdade, deixámos transparecer aquilo que é, que só em rádio é que nos tratámos assim, na vida real sempre...

O “tu” apareceu.

De maneira que... deixo-te um grande beijo.

Beijinho também para ti.

E muito obrigado por teres vindo. Aliás, volta sempre, que a casa é tua.

E um grande xi coração aos ouvintes, também. Muito obrigada por tudo.

Olga Cardoso, a nossa convidada de hoje, num programa que teve técnica de António Centeno, Marília Meireles e Rui Ferraz. Textos de apoio da Ana Marta Domingos, produção de Luísa Espírito Santo. A convidada foi Olga Cardoso. Eu despeço-me até de hoje a oito dias, se Deus quiser... Deixando-vos no ar uma última escolha da Olga... Ela escolheu a Aula dos Namorados e aquilo que toda a vida fez em relação aos ouvintes do “Despertar”: nunca começou nem terminou um programa que não soltasse o seu beijo e a sua gargalhada.

[Música]