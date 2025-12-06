As imagens da última Superlua do ano que iluminou todo o mundo

A terceira e última Superlua do ano iluminou os céus em vários pontos do mundo esta sexta-feira e a despedida de 2025 não deixou de surpreender.

De Portugal ao Reino Unido, da Índia à China, o cair da noite não foi o mais brilhante do ano, mas é bem mais do que o suficiente para quem admira as estrelas e os céus sossegados da noite.

Veja as imagens do fenómeno em vários pontos do mundo.