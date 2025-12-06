As imagens da última Superlua do ano que iluminou todo o mundo
Na noite desta sexta-feira a lua esteve mais próxima e mais brilhante, mas não desanime se perdeu a oportunidade para contemplar. Saiba quando acontece a próxima para marcar na agenda.
A terceira e última Superlua do ano iluminou os céus em vários pontos do mundo esta sexta-feira e a despedida de 2025 não deixou de surpreender.
De Portugal ao Reino Unido, da Índia à China, o cair da noite não foi o mais brilhante do ano, mas é bem mais do que o suficiente para quem admira as estrelas e os céus sossegados da noite.
Veja as imagens do fenómeno em vários pontos do mundo.
Em Portugal, a lua ficou tímida por entre as nuvens, mas mostrou-se mais brilhante do que o habitual.
O avistamento perfeito de uma Superlua acontece com céus limpos. Não foi, desta vez, o caso pelas águas do rio Tejo.
Uma Superlua ocorre quando a órbita da Lua está mais próxima (perigeu) da Terra ao mesmo tempo em que a Lua está cheia. Assim aconteceu esta sexta-feira.
Trata-se de um fenómeno que faz com que o satélite da Terra seja 15% mais brilhante e esteja 22 mil quilómetros mais próximo do nosso planeta.
As Superluas são raras, mas a última vez que aconteceu foi no passado mês de novembro. Caso tenha perdido a oportunidade, não desanime. Pode marcar a próxima na agenda: a próxima Superlua está prevista acontecer a 16 de maio de 2026.