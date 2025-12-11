"Arquitetos da Inteligência Artificial" são a personalidade de 2025 para a "TIME"

Depois de eleger Donald Trump em 2024, a revista norte-americana reconhece este ano como a inteligência artificial está influenciar as nossas vidas, "para o melhor ou para o pior".

11 dez, 2025 - 20:27 • Catarina Magalhães



Revista "Time". Foto: TIME
 

Pela primeira vez na história da revista "Time", a distinção da personalidade do ano não foi atribuída a uma pessoa ou conceito, mas a um coletivo tecnológico, anunciou esta quinta-feira a publicação.

Com o avançar da tecnologia e a forma como as máquinas estão a remodelar a sociedade, os donos da Meta, da rede social X e da grande tecnológica Nvidia são três dos oito rostos desta tradição que começou a 1927.

Os "Arquitetos da Inteligência Artificial" são, por isso, eleitos como os mais influentes de 2025. "Este foi o ano em que o potencial total da inteligência artificial surgiu em plena força e tornou-se claro que não haverá regresso ao passado – nem opção de ficar de fora."

"Para bem ou para o mal", os líderes tecnológicos da capa marcaram a agenda e milhares de manchetes por todo o mundo.

A capa da edição deste ano faz uma homenagem à fotografia famosa de 1932, "Almoço no topo de um arranha-céus", apresentando os multimilionários sentados numa suposta de viga de aço como os trabalhadores de outrora fizeram.


Fotografia "Almoço no topo de um arranha-céus", de 1932. Foto: DR
Líderes tecnológicos na capa da personalidade 2025 da "Time". Foto: TIME
Da esquerda para a direita, Mark Zuckerberg (da Meta), Lisa Su (da Advanced Micro Devices), Elon Musk (da xAI), Jensen Huang (da Nvidia), Sam Altman (da Open AI), Demis Hassabis (da DeepMind Technologies), Dario Amodei (da Anthropic) e Fei-Fei Li (da Stanford's Human-Centered AI Institute e World Labs) são as personalidades em destaque.

Depois do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ser o eleito em 2024, estes empresários foram eleitos "por terem inaugurado a era das máquinas pensantes, por maravilharem e inquietarem a humanidade, por transformarem o presente e transcenderem o possível".

Para a revista norte-americana, é inegável o papel destas competências tecnológicas no trabalho e na vida, porque, ao longo deste ano, "seja qual for a pergunta, a inteligência artificial era a resposta".

"Os 'Arquitetos da Inteligência Artificial', engenheiros, pesquisadores e líderes de inovação tecnológica transformaram a forma como as pessoas comunicam, trabalham e tomam decisões."

Porém, a revista recorda que há alguma preocupação com o potencial destes mecanismos. A revolução tecnológica pode impactar o ambiente, os empregos, a segurança informática e a desinformação.

Mesmo assim, "este ano ninguém teve um impacto maior do que os indivíduos que imaginaram, conceberam e construíram a IA".