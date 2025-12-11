"Arquitetos da Inteligência Artificial" são a personalidade de 2025 para a "TIME"

Da esquerda para a direita, Mark Zuckerberg (da Meta), Lisa Su (da Advanced Micro Devices), Elon Musk (da xAI), Jensen Huang (da Nvidia), Sam Altman (da Open AI), Demis Hassabis (da DeepMind Technologies), Dario Amodei (da Anthropic) e Fei-Fei Li (da Stanford's Human-Centered AI Institute e World Labs) são as personalidades em destaque.
Depois do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ser o eleito em 2024, estes empresários foram eleitos "por terem inaugurado a era das máquinas pensantes, por maravilharem e inquietarem a humanidade, por transformarem o presente e transcenderem o possível".
Para a revista norte-americana, é inegável o papel destas competências tecnológicas no trabalho e na vida, porque, ao longo deste ano, "seja qual for a pergunta, a inteligência artificial era a resposta".
"Os 'Arquitetos da Inteligência Artificial', engenheiros, pesquisadores e líderes de inovação tecnológica transformaram a forma como as pessoas comunicam, trabalham e tomam decisões."
Porém, a revista recorda que há alguma preocupação com o potencial destes mecanismos. A revolução tecnológica pode impactar o ambiente, os empregos, a segurança informática e a desinformação.
Mesmo assim, "este ano ninguém teve um impacto maior do que os indivíduos que imaginaram, conceberam e construíram a IA".