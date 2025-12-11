"Arquitetos da Inteligência Artificial" são a personalidade de 2025 para a "TIME"

Pela primeira vez na história da revista "Time", a distinção da personalidade do ano não foi atribuída a uma pessoa ou conceito, mas a um coletivo tecnológico, anunciou esta quinta-feira a publicação.

Com o avançar da tecnologia e a forma como as máquinas estão a remodelar a sociedade, os donos da Meta, da rede social X e da grande tecnológica Nvidia são três dos oito rostos desta tradição que começou a 1927.

Os "Arquitetos da Inteligência Artificial" são, por isso, eleitos como os mais influentes de 2025. "Este foi o ano em que o potencial total da inteligência artificial surgiu em plena força e tornou-se claro que não haverá regresso ao passado – nem opção de ficar de fora."



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Para bem ou para o mal", os líderes tecnológicos da capa marcaram a agenda e milhares de manchetes por todo o mundo.

A capa da edição deste ano faz uma homenagem à fotografia famosa de 1932, "Almoço no topo de um arranha-céus", apresentando os multimilionários sentados numa suposta de viga de aço como os trabalhadores de outrora fizeram.