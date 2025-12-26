2025: O ano da morte do Papa Francisco, Balsemão, Diogo Jota e Pinto da Costa

Obituário 2025

Janeiro

Dia 01

David Lodge, escritor britânico, popularizado por uma trilogia de romances num ambiente universitário. Aos 89 anos.

Dia 02

Wayne Osmond, cantor, guitarrista e membro fundador da banda The Osmonds. Aos 73 anos.

Dia 03

Vaiss, nome artístico de Osvaldo Marcos Dias, instrumentista e compositor cabo-verdiano. Aos 60 anos.

Dia 05

Costas Simitis, antigo primeiro-ministro grego (1996-2004). Aos 88 anos.

Dia 06

Couto dos Santos, político social-democrata, antigo secretário de Estado da Juventude, ministro Adjunto e da Juventude, ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro da Educação, entre 1985 e 1993, nos governos chefiados por Cavaco Silva. Aos 75 anos.

Dia 07

Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita francesa. Aos 96 anos.

Peter Yarrow, músico norte-americano membro do trio Peter, Paul and Mary. Aos 86 anos.

Dia 09

Otto Schenk, encenador austríaco, foi responsável pela programação dramática do festival de Salzburgo, produziu para a Metropolitan Opera, em Nova Iorque, e para a Ópera Estatal de Viena. Aos 94 anos.

Arlindo Fagundes, artista plástico e ilustrador. Aos 79 anos.

Dia 10

Ângela Ribeiro, atriz de teatro e televisão. Aos 84 anos.

Dia 13

Fernanda Maria, fadista, intérprete de êxitos como "Não passes com Ela à Minha Rua" ou "Saudade Vai-te Embora". Aos 87 anos.

Oliviero Toscani, fotógrafo italiano, responsável pelas campanhas publicitárias para a marca de roupa Benetton. Aos 82 anos.

Rui Namorado, antigo deputado pelo Partido Socialista e professor jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Aos 83 anos.

Silvério do Canto, antigo jornalista da Lusa e fundador do jornal de turismo Presstur. Aos 69 anos.

Dia 16

David Lynch, cineasta norte-americano, realizador de "Veludo Azul" (1986), "Twin Peaks" (1989), "Mulholland Drive" (1999) e "Estrada Perdida" (1997), entre outros. Aos 78 anos.

Dia 17

Jules Feiffer, cartunista e escritor norte-americano, vencedor de um Óscar e de um Pulitzer. Aos 95 anos.

Dia 20

Bertrand Blier, realizador e argumentista francês, autor de "As bailarinas" e "Traje de noite". Aos 85 anos.

Dia 22

Vasco Rocha Vieira, tenente-general e último governador português de Macau. Aos 85 anos.

Adriano Vasco Rodrigues, historiador e antropólogo, desenvolveu trabalhos na área dos estudos judaicos. Aos 96 anos.

Dia 24

Moisés Espírito Santo, sociólogo, etnógrafo e etnólogo, desenvolveu trabalhos na área da religião e sociologia rural. Aos 90 anos.

Dia 25

Drazen Dalipagic, lenda do basquetebol jugoslavo. Aos 73 anos.

Dia 26

Nuno Roby Amorim, antigo jornalista e consultor de comunicação. Aos 62 anos.

Dia 28

Marina Colasanti, escritora brasileira, autora de livros infantis. Aos 87 anos.

Dia 30

Marianne Faithfull, cantora e atriz britânica. Aos 78 anos.

Fevereiro

Dia 01

Horst Köhler, antigo chefe de Estado alemão (2004-2010). Aos 81 anos.

Dia 03

Helga de Alvear, galerista e colecionadora espanhola. Aos 88 anos.

Dia 04

Karim Aga Khan, fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), líder espiritual dos muçulmanos xiitas ismaelitas. Aos 88 anos.

Maria Teresa Horta, escritora, poeta e jornalista. Juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, fez parte do grupo "Três Marias" que escreveu as "Novas Cartas Portuguesas", obra proibida pela ditadura do Estado Novo. Aos 87 anos.

Renato Júnior, músico e produtor musical. Aos 59 anos.

Dia 08

Sam Nujoma, revolucionário, ativista, foi o primeiro Presidente da Namíbia independente e democrática. Aos 95 anos.

Dia 09

Rafael Moreira, historiador de arte. Aos 77 anos.

Dia 12

Osório Gomes, sindicalista e ex-deputado do PS. Aos 83 anos.

Dia 14

Carlos Diegues, um dos fundadores do movimento do Cinema Novo brasileiro, autor de "Ganga Zumba" e "Bye Bye Brasil". Aos 84 anos.

Dia 15

Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico presidente do Futebol Clube do Porto. Aos 87 anos.

Dia 18

Gene Hackman, ator norte-americano. Nomeado cinco vezes, ganhou o Óscar para Melhor Ator com o filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga" em 1972 e outro como Melhor Ator Secundário em "Imperdoável", em 1993. Aos 95 anos.

Dia 19

Manuel Sérgio, professor universitário, filósofo e ex-deputado. Autor de várias obras sobre desporto, considerado o `pai` da motricidade humana. Aos 91 anos.

Souleymane Cissé, realizador maliano, autor de uma obra pioneira no cinema africano, bem como de filmes políticos, humanistas e sociais que marcaram a sétima arte. Aos 84 anos.

Dia 20

Jerry Butler, cantor, compositor e produtor americano de música `soul`. Aos 85 anos.

Dia 23

Fernando Eldoro, maestro que dirigiu, entre outras, a Orquestra Gulbenkian. Aos 84 anos.

Dia 24

Romeu Francês, advogado, defendeu Otelo Saraiva de Carvalho no processo das FP-25. Aos 75 anos.

Roberta Flack, cantora norte-americana, conhecida por canções como "Killing Me Softly With His Song" e "The First Time Ever I Saw Your Face". Aos 88 anos.

Dia 25

Bernardo Leite Rodrigues, cavaleiro olímpico nos Jogos de Barcelona`92. Aos 79 anos.

Dia 27

Boris Spassky, antigo campeão mundial de xadrez russo. Aos 88 anos.

Março

Dia 04

Roy Ayers, vibrafonista e produtor norte-americano, considerado pioneiro na fusão entre `jazz` e `funk`. Aos 84 anos.

Dia 06

José António Saraiva, arquiteto, jornalista, cronista e autor português. Fundador do semanário Sol, depois de 22 anos como diretor do Expresso. Aos 77 anos.

Dia 09

Akinori Nakayama, ginasta japonês, seis vezes campeão olímpico. Aos 82 anos.

Dia 13

Miguel Macedo, advogado e político, ministro da Administração Interna no XIX Governo Constitucional, entre 2011 e 2014. Aos 65 anos.

Dia 14

Dag Solstad, escritor norueguês, considerado um dos mais importantes nomes da literatura nórdica contemporânea. Aos 83 anos.

Dia 15

Maria Glória Padrão, investigadora e ensaísta. Aos 83 anos.

Dia 19

Victor Fonseca da Mota, antigo dirigente do Comité Olímpico de Portugal. Aos 80 anos.

Dia 20

Eddie Jordan, patrão da escuderia Jordan, de Fórmula 1. Aos 76 anos.

Dia 21

George Foreman, duas vezes campeão do mundo de pesos pesados de pugilismo. Aos 76 anos.

Dia 24

Francisco Guedes, editor e programador cultural. Foi um dos fundadores da chancela Húmus e do Festival Corrente d´Escritas. Aos 75 anos.

Luís Oliveira, editor, fundador da Antígona. Aos 85 anos.

Dia 26

José Brandão, designer e professor. Aos 80 anos.

Dia 29

Richard Chamberlain, ator norte-americano. Conhecido como o "rei das minisséries televisivas", participou na minissérie australiana "Os Pássaros Feridos" (1983). Aos 90 anos.

Abril

Dia 02

Val Kilmer, ator norte-americano, protagonista de "Top Gun", "The Doors" e "Batman". Aos 65 anos.

Dia 03

Paulo Mendo, médico e político, foi secretário de Estado por duas vezes e ministro da Saúde no XII Governo Constitucional (entre 1993 e 1995). Aos 92 anos.

Dia 07

Clem Burke, músico norte-americano, baterista dos "Blondie". Aos 69 anos.

Dia 08

Aurélio Pereira, responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting, "descobriu" futebolistas como Luís Figo, Paulo Futre ou Cristiano Ronaldo. Aos 77 anos.

Dia 09

O realizador português Rogério Ceitil, que produziu e realizou as séries televisivas "Duarte & C.ª" e "Zé Gato", morreu aos 88 anos.



Dia 13

Mário Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel da Literatura em 2010. Autor de obras como "A cidade e os cães" (1963), "A casa verde" (1966), "Conversa n`A Catedral" (1969), "A tia Júlia e o escrevedor" (1977) e "A festa do chibo" (2000). Aos 89 anos.

Carlos Matos Gomes, coronel, Capitão de Abril. Aos 78 anos.

Dia 16

João Cravinho, político socialista, foi ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no XIII Governo, liderado por António Guterres. Aos 88 anos.

Dia 17

Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados. Aos 52 anos.

Dia 20

Cristina Buarque, cantora e compositora brasileira. Aos 74 anos.

Dia 21

Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, 266.º Papa da Igreja Católica (2013-2025). Aos 88 anos.

Hugo Orlando Gatti, histórico guarda-redes argentino. Aos 80 anos.

Dia 26

José Carlos, futebolista do Sporting e um dos "Magriços" da seleção nacional de 1966. Aos 83 anos.

Dia 29

Álvaro Silva, antigo recordista nacional dos 400 e 800 metros e atleta olímpico. Aos 60 anos.

Maio

Dia 01

Manuel Cáceres, "Manolo do bombo", o adepto mais famoso da seleção espanhola que acompanhava com o seu inseparável bombo. Aos 76 anos.

Dia 09

James Foley, realizador norte-americano, conhecido pelo clássico "Glengarry Glen Ross", pelas duas sequelas de "Cinquenta Sombras de Grey" e de episódios de séries como "Twin Peaks", "Hannibal" e "House of Cards". Aos 71 anos.

Dia 13

Robert Benton, realizador norte-americano, vencedor de um Óscar por "Kramer vs. Kramer". Aos 92 anos.

Pepe Mujica, José Alberto Mujica Cordano, antigo guerrilheiro, preso político e Presidente do Uruguai. Aos 89 anos.

Dia 15

Antónia de Sousa, jornalista, pioneira da profissão. Foi autora, com Maria Antónia Palla, dos programas "Nome Mulher" e "Direito de Família", transmitidos pela RTP após o 25 de Abril. Aos 84 anos.

Teresa Costa Macedo, antiga secretária de Estado da Família, entre 1980 e 1983. Aos 82 anos.

Dia 19

Yuri Grigorovich, coreógrafo russo, nome histórico do Teatro Bolshoi, em Moscovo. Aos 98 anos.

Dia 23

Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, considerado um dos expoentes máximos da fotografia mundial. Foi fotógrafo das agências de fotografia Sygma, Gamma e Magnum, e fundador, com a mulher, da Amazonas Images e do Instituto Terra para a reflorestação da Mata Atlântica brasileira. Aos 81 anos.

Dia 24

Joaquim Queirós, jornalista, antigo diretor de jornais como Comércio do Porto e A Gazeta dos Desportos. Aos 91 anos.

Dia 27

Maria João Rolo Duarte, jornalista e escritora, foi a primeira mulher portuguesa a assinar uma coluna desportiva no jornal Mundo Desportivo. Aos 94 anos.

Dia 28

António Barbedo de Magalhães, professor universitário, um dos grandes apoiantes e divulgador da causa timorense durante a ocupação indonésia. Aos 82 anos.

Ngugi Wa Thiong´o, escritor queniano, "eterno" candidato ao Nobel da Literatura e lenda literária africana. Aos 87 anos.

Dia 29

Elizette Bayan, soprano, protagonizou várias óperas em Portugal e no estrangeiro, como "La scala di seta", de Rossini. Aos 86 anos.

Dia 30

Étienne-Émile Baulieu, médico e investigador francês, inventor da pílula abortiva. Aos 98 anos.

Fernando Venâncio, investigador, escritor e linguista, autor de "Assim nasceu uma língua". Aos 80 anos.

Junho

Dia 01

António Boronha, antigo presidente do Sporting Clube Farense. Aos 76 anos.

Dia 02

Pierre Nora, historiador francês. Aos 93 anos.

Dia 04

Eduardo Gageiro, fotojornalista, celebrizado pelas fotografias do 25 de Abril. Aos 90 anos.

Edmund White, escritor, dramaturgo, ensaísta norte-americano, autor de romances como "A Vida Privada de Um Rapaz" e "Sinfonia à Despedida". Aos 85 anos.

Dia 05

Edgar Chagwa Lungu, antigo Presidente da Zâmbia. Aos 68 anos.

Dia 08

Nelson Matos, editor de autores de referência da literatura portuguesa. Aos 79 anos.

Dia 09

Armindo Reis, escritor e poeta, destacou-se na literatura infantojuvenil. Aos 71 anos.

Dia 09

Frederick Forsyth, escritor britânico, mestre do `thriller` e autor de "O Chacal" e "Os Cães da Guerra", entre outros títulos. Aos 86 anos.

Sly Stone, músico norte-americano, pioneiro do `funk`. Aos 82 anos.

Dia 11

Brian Wilson, cantor e compositor norte-americano, líder dos Beach Boys. Aos 82 anos.

Dia 12

Martins Júnior, padre madeirense, participou ativamente na vida pública e política regional como presidente da Câmara Municipal de Machico, primeiro pela UDP e depois pelo PS. Aos 86 anos.

Dia 13

Artur Santos, antigo futebolista internacional português. Aos 94 anos.

Dia 14

Teresa Rita Lopes, escritora e investigadora, uma das grandes especialistas na obra de Fernando Pessoa. Aos 87 anos.

Dia 15

Violeta Chamorro, antiga Presidente da Nicarágua, liderou a transição para a paz após quase uma década de conflito armado. Aos 95 anos.

Dia 16

Alfred Brendel, pianista checo naturalizado austríaco. Foi o primeiro pianista a realizar a gravação integral das obras para piano de Beethoven. Aos 94 anos.

Dia 18

José Luís Pio Abreu, médico psiquiatra e autor. Aos 81 anos.

Dia 19

Francisco Cuoco, ator brasileiro, considerado um dos grandes nomes da televisão brasileira. "Eterno galã", participou em várias telenovelas. Aos 91 anos.

Dia 20

José Luís Martinho Mouta Liz, fundador da organização terrorista FP-25. Aos 85 anos.

Dia 26

Timosse Maquinze, antigo líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Lalo Schifrin, compositor argentino, ganhou quatro Grammys e foi nomeado para seis Óscares. Aos 93 anos.

Dia 27

Júlio Henriques, antigo deputado (1990-1999) e ex-autarca (1990-1999), foi governador civil de Leiria (1995-1996) e presidente do Serviço Nacional de Bombeiros (1997-1999). Aos 87 anos.

Dia 30

Teresa Cupertino de Miranda, primeira mulher portuguesa a competir no rali Dakar. Aos 78 anos.

Julho

Dia 03

Diogo José Teixeira da Silva, Diogo Jota, internacional de futebol português, jogador do Liverpool. Aos 28 anos.

Michael Madsen, ator norte-americano, conhecido entre outros, pelos seus papéis nos filmes "Reservoir Dogs" e "Kill Bill". Aos 67 anos.

Peter Rufai, antigo guarda-redes nigeriano, em Portugal destacou-se ao serviço do Farense. Aos 61 anos.

Dia 04

Maria da Nazaré, fadista, duas vezes vencedora da Grande Noite do Fado. Aos 79 anos.

Amadeu Garcia dos Santos, general, militar de Abril. Aos 89 anos.

Luís Jardim, músico e produtor madeirense e figura da televisão. Aos 75 anos.

Dia 06

Álamo de Oliveira, escritor, poeta e dramaturgo açoriano. Aos 80 anos.

Filipe Guerra, tradutor de autores russos. Aos 77 anos.

Dia 11

Fernando Guimarães, poeta, ensaísta e tradutor. Aos 97 anos.

Dia 16

José Junqueiro, antigo dirigente do Partido Socialista e vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Foi secretário de Estado da Administração Local (2009-2011) no segundo Governo de sé Sócrates e secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária (2000-2002) no executivo de António Guterres. Aos 72 anos.

Dia 17

Félix Baumgartner, paraquedista austríaco, famoso por saltar desde a estratosfera. Aos 56 anos.

Dia 19

José Blanco, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian durante 30 anos, reconhecido estudioso de Fernando Pessoa, com várias obras publicadas sobre o poeta e escritor português, nomeadamente "Pessoana". Aos 91 anos.

Dia 20

Preta Gil, cantora e atriz brasileira. Aos 50 anos.

Dia 22

Ricardo Neto, realizador, pioneiro do cinema de animação em Portugal. Aos 87 anos.

Ozzy Osbourne, músico britânico, lenda do `heavy metal`, vocalista dos Black Sabbath. Aos 76 anos.

Dia 24

Filipe Duarte Pina, argumentista, designer e produtor de videojogos. Aos 46 anos.

Hulk Hogan, de nome Terry Gene Bollea, lutador de wrestling. Aos 71 anos.

Dia 27

Nuno Portas, arquiteto, distinguido com o Prémio Abercrombie. Aos 90 anos.

Maria José Palla, fotógrafa e professora, autora de vários livros e artigos sobre Gil Vicente, o teatro do século XVI e a pintura portuguesa do Renascimento. Aos 81 anos.

Dia 31

Bob Wilson, encenador norte-americano, assinou mais de 200 produções teatrais. Pôs em cena "Einstein on the Beach", de Philip Glass, e dirigiu "O Corvo Branco", de Philip Glass e Luísa Costa Gomes, espetáculo de abertura da Expo`98. Aos 83 anos.

Agosto

Dia 03

Stella Rimington, agente secreta e escritora britânica, conhecida por ter sido a primeira mulher a dirigir o MI5, serviço de inteligência interna do Reino Unido. Aos 90 anos.

Dia 04

Talgat Musabaev, cosmonauta russo e cazaque que passou quase um ano no espaço. Aos 74 anos.

Dia 05

Jorge Costa, antigo internacional de futebol e atual diretor para o futebol profissional do FC Porto. Aos 53 anos.

Ion Illiescu, ex-Presidente romeno, acusado de crimes contra a humanidade pelo papel na repressão dos protestos que eclodiram em junho de 1990. Aos 95 anos.

Dia 06

Mário Júlio Almeida e Costa, ministro da Justiça durante o Estado Novo. Aos 97 anos.

Dia 07

Jim Lovell, ex-astronauta da NASA, agência espacial norte-americana. Foi comandante da missão Apollo 13, abalada por uma grave avaria no espaço. Aos 97 anos.

Dia 11

Augusto Alves da Silva, considerado um dos mais importantes fotógrafos portugueses contemporâneos. Aos 62 anos.

Dia 13

Emanuel Jardim Fernandes, antigo presidente do PS/Madeira, foi deputado regional, nacional e no Parlamento Europeu. Aos 81 anos.

Dia 14

Teresa Caeiro, ex-deputada do CDS-PP e antiga vice-presidente da Assembleia da República, foi secretária de Estado secretária de Estado da Segurança Social em 2003, no Governo liderado por Durão Barroso, e, mais tarde, secretária de Estado das Artes e do Espetáculo, no Governo de Pedro Santana Lopes, até 2005. Aos 58 anos.

Mário Martins, produtor discográfico, revelou nomes como Marco Paulo, Carlos Paião, ou Rui Veloso, entre outros. Aos 90 anos.

Dia 16

Joaquim Oliveira, empresário, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da SportTV. Aos 78 anos.

Cruz, Fernando Cruz, antigo futebolista internacional, bicampeão europeu pelo Benfica. Aos 84 anos.

Dia 17

Terence Stamp, ator britânico. Ganhou notoriedade nos anos 70 pelo seu papel como o vilão General Zod nos sucessos de Hollywood "Super-Homem" e "Super-Homem II" e interpretou transexual Bernadette em "Priscilla, Rainha do Deserto". Aos 87 anos.

Dia 18

Joaquim Piló, sindicalista e fundador do Bloco de Esquerda. Aos 76 anos.

Dia 19

Eduardo Serra, diretor de fotografia, foi nomeado para os Óscares com os filmes "As Asas do Amor" e "Rapariga com Brinco de Pérola". Aos 81 anos.

Dia 24

Luís Lucas, ator e um dos fundadores da Comuna - Teatro de Pesquisa. Aos 73 anos.

José Luís Borges Coelho, maestro, professor, resistente antifascista e militante comunista. Foi fundador do Coral de Letras da Universidade do Porto. Aos 85 anos.

Dia 27

Joaquim Pinto Lopes, empresário, fundador da agência de viagens Pinto Lopes Viagens, um dos nomes marcantes do turismo português. Aos 81 anos.

Dia 29

José Saldanha Lopes, almirante, antigo chefe do Estado-Maior da Armada. Aos 76 anos.

Dia 30

Luís Fernando Veríssimo, escritor, cronista e jornalista brasileiro. Aos 88 anos.

Setembro

Dia 04

Giorgio Armani, estilista, `designer` e empresário italiano. Aos 91 anos.

Dia 06

Rick Davies, músico britânico, fundador, vocalista e teclista dos Supertramp. Aos 81 anos.

Dia 10

Charlie Kirk, conselheiro de Donald Trump, mobilizador de massas, agitador digital e conspiracionista norte-americano. Aos 31 anos.

Dia 13

Hermeto Pascoal, multi-instrumentista e compositor brasileiro, vencedor de três Grammy Latinos. Aos 89 anos.

Dia 15

Paulo Tchiplica, ex-ministro da Justiça e primeiro provedor de Justiça de Angola. Aos 86 anos.

Dia 16

Robert Redford, ator, produtor e realizador norte-americano, criador do Festival Sundance. Recebeu o Óscar de Melhor Realizador com "Gente Vulgar" (1980). Entre os seus maiores sucessos estão os papéis em "Dois Homens e Um Destino" (1969), "Os Três Dias do Condor" (1975), "Os Homens do Presidente" (1976) e "Golpe De Mestre" (1973). Aos 89 anos.

Dia 19

Eduardo Batarda, artista plástico autor de uma vasta obra, representado nos melhores museus portugueses. Aos 81 anos.

Dia 23

Claudia Cardinale, atriz franco-italiana, ícone do cinema dos anos 60. Uma das principais figuras do cinema europeu, trabalhou com nomes como Alain Delon e Henri Fonda e participu em filmes como "Aconteceu no Oeste" (1969) e "A Pantera Cor-de-Rosa" (1963). Aos 87 anos.

Dia 26

Luís Alberto, ator, trabalhou em teatro, televisão e no cinema. Em 1975, fundou o Teatro da Proposta com Fernando Gusmão e Augusto Sobral. Aos 91 anos.

Dia 29

Manuel de Portugal, pseudónimo do cronista e jornalista Henrique da Penha Coutinho, celebrizou-se pelas suas crónicas no Semanário Tempo, já extinto. Aos 96 anos.

Outubro

Dia 01

Jane Goodall, etóloga britânica, histórica primatologista e ativista dos direitos dos animais. Estudou a fundo o comportamento dos chimpanzés. Aos 91 anos.

Dia 03

Patrícia Routledge, atriz britânica que se destacou como protagonista da séria "Cuidado com as aparências". Aos 96 anos.

Dia 04

Luís Vieira-Baptista, artista plástico, "pai do visionismo", movimento estético que criou em Portugal. Aos 77 anos.

Dia 06

Fernando Melo, ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto. Aos 89 anos.

Fernando Paulouro das Neves, jornalista, antigo diretor do Jornal do Fundão. Aos 78 anos.

Dia 07

Catarina de Albuquerque, jurista e advogada, antiga relatora especial das Nações Unidas para o direito à água potável e ao saneamento. Aos 55 anos.

Dia 08

Miguel Ángel Russo, antigo futebolista argentino, treinador da equipa de futebol Boca Juniors. Aos 69 anos.

Dia 09

Romeu di Lurdes, cantor, músico e ativista social cabo-verdiano. Aos 36 anos.

Dia 10

John Lodge, vocalista e baixista dos The Moody Blues. Aos 82 anos.

Dia 11

Diane Keaton, atriz norte-americana, venceu o Óscar de Melhor Atriz Principal por "Annie Hall" (1977), comédia de Woody Allen. Participou ainda em filmes como "Manhattan" (1979), "Reds" (1981), "O Quarto de Marvin" (1996) ou "Alguém Tem de Ceder" (2003), bem como na saga "O Padrinho". Aos 79 anos.

Dia 14

D´Angelo, cantor norte-americano, figura cimeira do `neo soul` e do R&B. Aos 51 anos.

Dia 17

António Borges Coelho, historiador, professor, escritor, investigador. Aos 97 anos.

Dia 18

Chen Ning Yang, físico chinês, vencedor do Nobel da Física em 1957. Aos 103 anos.

Vítor Baltazar, antigo internacional de futebol do Sporting Clube de Portugal. Aos 77 anos.

Dia 21

Francisco Pinto Balsemão, militante número um do PSD, antigo primeiro-ministro, fundador do semanário Expresso e da SIC. Aos 88 anos.

Dia 22

João Queiroz, artista plástico conhecido pelo seu trabalho em pintura e desenho. Aos 68 anos.

David Ball, músico britânico, cofundador dos Soft Cell. Aos 66 anos.

Dia 23

Álvaro Laborinho Lúcio, juiz-conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, foi ministro da Justiça em 1990, durante o Governo de Cavaco Silva. Aos 83 anos.

Patrícia Saramago, atriz e assistente de realização, montadora de obras como "No Quarto da Vanda", de Pedro Costa. Aos 49 anos.

Dia 25

Adolfo Gutkin, ator, encenador e pedagogo argentino português. Aos 89 anos.

Dia 26

Jack Dejohnette, baterista de `jazz` norte-americano, fez parte das principais formações de `jazz` a partir da década de 1960. Aos 83 anos.

Dia 31

Fatos Nano, antigo primeiro-ministro da Albânia, figura-chave da transição do país para a democracia após a queda do regime comunista. Aos 73 anos.

Novembro

Dia 03

Dianne Ladd, atriz norte-americana, três vezes nomeada para os Óscares, notabilizou-se em filmes como "Alice já Não Vive Aqui" ou "Wild at Heart". Aos 89 anos.

Vítor Conte, norte-americano, ex-diretor do laboratório Balco, envolvido num dos maiores escândalos de dopagem do desporto mundial. Aos 75 anos.

Dick Cheney, antigo vice-presidente dos Estados Unidos. Considerado um dos arquitetos da chamada "guerra contra o terrorismo", foi determinante na guerra dos EUA contra o Iraque. Aos 84 anos.

Dia 05

Justino dos Santos, antigo presidente da Câmara de Odemira. Aos 85 anos.

Dulce Velosa, diretora regional de Orçamento e Tesouro do Governo Regional da Madeira.

Andrea De Adamich, antigo piloto de Fórmula 1. Aos 84 anos.

Dia 06

Olímpio Varela, diplomata cabo-verdiano. Aos 90 anos.

Anna Laura Braghetti, ex-membro do grupo terrorista de extrema-esquerda italiano Brigadas Vermelhas. Aos 72 anos.

Dia 07

James Watson, geneticista norte-americano que descobriu a estrutura do ADN, galardoado com o Prémio Nobel da Medicina em 1962. Aos 97 anos.

Dia 11

Sei Miguel, trompetista e compositor de música `jazz`. Aos 64 anos.

Dia 15

Manuel Paula Dias, cineasta, filmou sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. Autor do documentário "Sal, Duro Sal". Aos 90 anos.

Dia 17

Jards Macalé, músico, cantor e compositor brasileiro, autor do sucesso "Vapor Barato". Aos 82 anos.

Dia 18

Octávio Félix de Oliveira, presidente do Instituto da Segurança Social. Aos 65 anos.

Dia 19

Júlio Rendeiro, antigo hoquista e selecionador de Portugal. Aos 83 anos.

Álvaro Domecq Romero, toureiro e ganadeiro espanhol, fundador da Real Escola Andaluza de Arte Equestre em Gerez. Aos 85 anos.

Dia 20

Alda Rosa, promotora ativa do Design em Portugal. Aos 89 anos.

Gary "Mani" Mounfield, músico britânico, baixista dos Stones Roses e Primal Scream. Aos 63 anos.

Dia 21

Ornella Vanoni, cantora e atriz italiana. Aos 91 anos.

Dia 24

Udo Kier, ator alemão, participou em filmes como "A Caminho de Idaho" (1991), de Gus van Sant, ou "Ondas de Paixão" (1996), de Lars Von Trier, bem como em obras do cinema experimental produzido por Andy Warhol, como "Sangue para Drácula" (1974) e "Carne para Frankenstein" (1973). Aos 81 anos.

Jimmy Cliff, cantor jamaicano, um dos maiores da música `reggae`. Aos 81 anos.

Dia 25

José Maneiras, arquiteto e antigo presidente do Leal Senado de Macau. Aos 90 anos.

Dia 27

Almeno Gonçalves, ator e encenador, com vasto currículo na televisão, teatro e cinema. Aos 66 anos.

Vasco Martins, músico cabo-verdiano, uma "personagem rara" e figura "incontornável da música erudita". Aos 69 anos.

Dia 29

Tom Stoppard, dramaturgo e argumentista britânico com longo e premiado percurso no teatro e cinema. Ganhou um Óscar e um Globo de Ouro pelo argumento do filme "A Paixão de Shakespeare" (1998). Aos 88 anos.

Dia 30

António Mota, engenheiro e antigo presidente da Mota-Engil. Aos 71 anos.

Dezembro

Dia 01

Manuel Pedro, resistente antifascista e militante do PCP. Aos 94 anos.

António José de Barros Veloso, médico e pianista, histórico do jazz moderno e do Hot Clube de Portugal. Aos 95 anos.

Dia 02

Constança Cunha e Sá, jornalista, ex-diretora do semanário O Independente, e analista política. Aos 67 anos.

Dia 03

Olga Cardoso, radialista na Rádio Renascença e apresentadora de televisão. Aos 91 anos.

Dia 05

Cary-Hiroyuki Tagawa, ator norte-americano de origem japonesa que se destacou em filmes como "Último Imperador" e "Mortal Kombat". Aos 75 anos.

Frank Gehry, arquiteto, Prémio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura, autor de projetos famosos como o Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha. Aos 96 anos.

Dia 07

Anita Guerreiro, fadista e atriz. Aos 89 anos.

Dia 09

Clara Pinto Correia, escritora, bióloga e professora universitária. Morreu em Estremoz, aos 65 anos.

Dia 14

O realizador e produtor Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos na sua casa em Los Angeles, na Califórnia. O filho do casal, Nick Reiner, foi detido por suspeita de homicídio.

Dia 19

James Ransone, ator norte-americano conhecido pelo seu trabalho na aclamada série "The Wire", morreu, em Los Angeles. Tinha 46 anos.



Dia 22

Chris Rea, cantor e guitarrista, conhecido, entre outros êxitos, por "Driving Home for Christmas" e "Road to Hell". Tinha 74 anos.