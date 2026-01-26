"Caldevilla: o criador da publicidade moderna em Portugal". Livro recorda um pioneiro que merece ser “resgatado”

Para Pedro Almeida Leitão, o ponto de partida da investigação é claro: “Caldevilla é um pioneiro porque trouxe para Portugal a publicidade no sentido moderno” .

Essa modernidade não surge de forma espontânea nem isolada. “Ela resulta de um percurso profundamente cosmopolita”, explica um dos autores da obre, à Renascença. Esse percurso fez-se "de viagens constantes pela América e pela Europa e de uma formação sólida em Paris, onde estudou publicidade com uma figura de referência no setor europeu, que ele considerou o seu mestre ao longo de toda a vida”.

No início do século XX, a publicidade em Portugal estava longe de ser uma atividade organizada. “Era uma espécie de arte ou técnica praticada de forma subjetiva, quase como um favor aos negócios”, descreve Leitão.

“Não havia regularidade, não havia ciência, não havia sistematização”. É precisamente esse vazio estrutural que Caldevilla vem preencher, trazendo método, planeamento, estratégia e uma visão integrada da comunicação comercial, que alia texto, imagem, meios e públicos.

Em 1914, funda no Porto o Escritório Técnico de Publicidade (ETP), a primeira agência de publicidade de serviço completo em Portugal. Inspirada nos modelos americano, francês e inglês, a agência criada por Caldevilla introduz conceitos que continuam a definir o setor mais de um século depois.

Eduardo Cintra Torres sublinha à Renascença que “Caldevilla já pensava a publicidade como um processo psicológico”, estruturado em etapas sucessivas: captar a atenção, gerar interesse e provocar o desejo de compra. Para além disso, sistematiza o trabalho em equipa, juntando o artista gráfico e o criador da palavra e da ideia, numa lógica de colaboração que era inédita no país.