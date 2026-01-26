"Caldevilla: o criador da publicidade moderna em Portugal". Livro recorda um pioneiro que merece ser “resgatado”

Da imprensa ao cinema e à rádio, livro de Eduardo Cintra Torres e Pedro Almeida Leitão revisita a influência duradoura de Raul de Caldevilla.

Raul de Caldevilla. Fotomontagem: Lara Castro/RR
Quando Raul de Caldevilla morreu, em agosto de 1951, continuava a publicar diariamente publicidade no jornal “O Primeiro de Janeiro”. Fê-lo até ao fim, com um ritmo de trabalho incansável, numa área que ajudara a criar, estruturar e transformar profundamente em Portugal.

Ainda assim, poucos anos depois, o seu nome praticamente desaparecera da memória coletiva. Mais de sete décadas depois, um livro procura compreender as razões desse apagamento - e, sobretudo, corrigi-lo.


“Caldevilla: o criador da publicidade moderna em Portugal”, da autoria de Eduardo Cintra Torres e Pedro Almeida Leitão, é lançado na quarta-feira, 28 de janeiro, no Porto, numa sessão que marca o início das comemorações dos 150 anos do nascimento e dos 75 anos da morte de Raul de Caldevilla.

Editado pela Câmara Municipal do Porto, a obra resulta de quase seis anos de investigação sistemática e apresenta-se como a mais completa biografia alguma vez realizada sobre aquele que foi, pela primeira vez em Portugal, designado como “publicitário”.


“Raul Caldevilla foi alguém em permanente movimento, profundamente avesso à rotina, que considerava um dos grandes males do país, por a associar ao imobilismo e ao conformismo. Ao longo de toda a sua vida procurou contrariar essa rotina que, no seu entender, funcionava como um verdadeiro soporífero dos negócios e da atividade económica nacional. Esta atitude revela-se verdadeiramente ímpar no panorama empresarial da época." (Pedro Almeida Leitão)

Eduardo Cintra Torres. Foto: ECT/ Miguel Baltazar, CM
Pedro Almeida Leitão. Foto: Universidade do Minho
Para Pedro Almeida Leitão, o ponto de partida da investigação é claro: “Caldevilla é um pioneiro porque trouxe para Portugal a publicidade no sentido moderno” .

Essa modernidade não surge de forma espontânea nem isolada. “Ela resulta de um percurso profundamente cosmopolita”, explica um dos autores da obre, à Renascença. Esse percurso fez-se "de viagens constantes pela América e pela Europa e de uma formação sólida em Paris, onde estudou publicidade com uma figura de referência no setor europeu, que ele considerou o seu mestre ao longo de toda a vida”.

No início do século XX, a publicidade em Portugal estava longe de ser uma atividade organizada. “Era uma espécie de arte ou técnica praticada de forma subjetiva, quase como um favor aos negócios”, descreve Leitão.

“Não havia regularidade, não havia ciência, não havia sistematização”. É precisamente esse vazio estrutural que Caldevilla vem preencher, trazendo método, planeamento, estratégia e uma visão integrada da comunicação comercial, que alia texto, imagem, meios e públicos.

Em 1914, funda no Porto o Escritório Técnico de Publicidade (ETP), a primeira agência de publicidade de serviço completo em Portugal. Inspirada nos modelos americano, francês e inglês, a agência criada por Caldevilla introduz conceitos que continuam a definir o setor mais de um século depois.

Eduardo Cintra Torres sublinha à Renascença que “Caldevilla já pensava a publicidade como um processo psicológico”, estruturado em etapas sucessivas: captar a atenção, gerar interesse e provocar o desejo de compra. Para além disso, sistematiza o trabalho em equipa, juntando o artista gráfico e o criador da palavra e da ideia, numa lógica de colaboração que era inédita no país.


Raul de Caldevilla. Fotomontagem: Lara Castro/RR
O facto de este projeto nascer no Porto não é um detalhe menor. “Trabalhar a partir do Porto é uma afirmação muito importante” , sublinha Pedro Almeida Leitão. “Contraria a visão centralista do país”, reforça.

Naquele período, a cidade era um polo dinâmico de negócios, indústria e inovação, talvez ainda mais vibrante do que hoje. “Caldevilla aproveita esse ecossistema e serve-se dos meios disponíveis - a imprensa de grande tiragem, o cartaz, a publicidade exterior - para mobilizar todos esses recursos de forma inteligente, criativa e integrada”, aponta Leitão.

Esse espírito atinge o auge em 1917, com a campanha da Fábrica Invicta, considerada a primeira grande campanha publicitária multimédia em Portugal. Para promover as bolachas Petit Beurre, Caldevilla organiza e filma a escalada de uma dupla de acrobatas espanhóis à Torre dos Clérigos, transformando um símbolo da cidade num palco publicitário.

O impacto mediático é imediato. “Esse é um dos momentos centrais da sua vida”, afirma Leitão. “A partir daí, ele torna-se uma celebridade e abrem-se possibilidades empresariais que antes não existiam”.


Logótipo da Caldevilla Film, retirado de Caldevilla livro de Alves Costa,1983, edição Cinemateca Portuguesa.
É também nesse contexto que Caldevilla decide apostar no cinema. Funda a Caldevilla Film e procura conjugar publicidade e produção cinematográfica , numa tentativa absolutamente pioneira.

“Estamos a falar de alguém que percebeu muito cedo o potencial do cinema como meio de comunicação de massas”, sublinha Leitão. “E tentou explorá-lo de forma integrada com a publicidade, algo que era inovador não apenas em Portugal, mas mesmo à escala internacional”.

Para além da dimensão técnica, Caldevilla envolve artistas estrangeiros, escritores portugueses e adapta obras literárias, revelando uma visão cultural ampla e cosmopolita.


Apesar do entusiasmo criativo, o contexto económico do pós-Primeira Guerra Mundial revela-se implacável. A empresa cinematográfica enfrenta enormes dificuldades financeiras e acaba por falhar.

Em 1923, Caldevilla afasta-se da sua própria agência e entra num período que os autores designam como “o caminho das pedras”. Ainda assim, Eduardo Cintra Torres insiste em que este não é um período de declínio, mas de reinvenção constante. “Ele nunca está parado. Trabalha na rádio, continua a fazer publicidade, torna-se cronista social, grava poesia, envolve-se em múltiplas atividades”.

É precisamente na rádio que surge uma das descobertas mais relevantes da investigação. “Caldevilla terá sido um dos primeiros profissionais portugueses a teorizar sobre a publicidade radiofónica” , revela Eduardo Cintra Torres. Essa reflexão encontra-se num manuscrito de 1929, anterior à legalização das rádios em Portugal, onde Caldevilla regista ideias, métodos e possibilidades para este novo meio.

“Sem esse documento, seria impossível escrever de forma satisfatória o capítulo sobre a rádio” , enfatiza Cintra Torres.


“Caldevila terá sido um dos primeiros - se não mesmo o primeiro - profissionais portugueses a teorizar de forma sistemática sobre a publicidade na rádio. Fê-lo no contexto da sua colaboração com uma rádio do Porto, ainda num período anterior à legalização da radiodifusão, por volta de 1930. Esse contributo encontra-se registado num manuscrito incluído numa agenda de 1929, que o próprio reutilizou para tomar notas." (Eduardo Cintra Torrres)

Cartaz Underwood. Foto: Biblioteca Nacional de Portugal/Eduardo Cintra Torres
Cartaz "A pérola do café". Foto: Biblioteca Nacional de Portugal/Eduardo Cintra Torres
O regresso pleno à publicidade acontece em 1933, com a criação do Folhetim Utilitário, publicado diariamente na última página do jornal “O Primeiro de Janeiro”. Trata-se de uma invenção sem paralelo. “Não era 'product placement' nem publicidade disfarçada”, explica Eduardo Cintra Torres. “Era publicidade assumida, organizada em pequenos anúncios ilustrados, ligados por uma lógica narrativa”.

O formato funcionava como um verdadeiro folhetim, com personagens recorrentes e continuidade diária. “Chegava a terminar com a palavra ‘continua’”, recorda Pedro Almeida Leitão. “Era storytelling publicitário muito antes de o conceito existir”.

O Folhetim Utilitário manteve-se diariamente até à morte de Caldevilla, em 1951, e continuou ainda depois disso, com material que ele próprio deixara preparado. “Isto demonstra uma ética de trabalho absolutamente extraordinária”.

Apesar de tudo, Caldevilla acabou por ser esquecido. “Já em vida era visto como alguém ultrapassado”, explica Leitão. “A publicidade vive muito do presente, da voragem do tempo”.

Eduardo Cintra Torres acrescenta que o próprio setor contribuiu para esse apagamento. “A publicidade é feita para amanhã e esquece rapidamente o ontem”. Ainda assim, Caldevilla tinha plena consciência do valor do que produzia. “Chegou a reunir os seus próprios anúncios num livro, como quem diz: isto tem de ficar para o futuro”.


Anúncio ETP, 1919 – Colecção Particular dos familiares de Raul de Caldevilla
É esse futuro que o livro agora publicado procura reescrever. Para Eduardo Cintra Torres, o impacto vai muito além da história da publicidade. “Estamos a falar de cultura popular. A publicidade é uma indústria cultural e faz parte da forma como uma sociedade se representa, se vê e se comunica”.

Para os autores, "resgatar Caldevilla" é também valorizar um património visual, artístico e material que atravessa a história urbana portuguesa do século XX.


Cartaz ETP "Os Lobos, 1923, Raul Caldevilha
O trabalho será completado com um segundo volume ilustrado, a publicar até ao final 2026, aprofundando essa dimensão visual e documental. Até lá, os autores esperam que o Porto passe a ter “mais uma pessoa no seu panteão de ilustres” e que Raul de Caldevilla possa finalmente ocupar o lugar que lhe cabe na história da cidade e do país.

“O Porto tem pintores, médicos, cientistas, escritores no seu panteão de ilustres”, conclui Eduardo Cintra Torres. “Faltava esta dimensão da cultura popular. Com este trabalho, julgamos tê-la recuperado”.

Filho de espanhóis e nascido no Porto em 1877, Caldevilla foi agente consular em Espanha e na Argentina e também realizador, argumentista, publicitário, produtor e distribuidor. Um nome incontornável do universo das imagens em Portugal.

O espólio de Raul de Caldevilla foi oferecido por uma ramo família - Caldevilla Paula Santos - por doação à Câmara do Porto, para conservação e usufruto público no Arquivo Municipal do Porto - Casa do Infante, estando também acessível online.