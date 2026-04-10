Super-Homem nos escombros da Terra e um abraço na Lua. Veja as fotos que marcaram a semana

Volte atrás no tempo e reveja as fotografias que resumem alguns dos momentos mais importantes (e curiosos) desta semana.

10 abr, 2026 - 21:15 • Catarina Magalhães



No meio dos destroços, uma figura do Super-Homem está à espreita desde sábado, a partir de uma nova "janela" em Tiro, no Líbano. Foto: Adnan Abidi/Reuters
No meio dos destroços, uma figura do Super-Homem está à espreita desde sábado, a partir de uma nova "janela" em Tiro, no Líbano. Foto: Adnan Abidi/Reuters

"Verdade, Justiça e um Amanhã Melhor" é o lema do Super-Homem. Conhecido por proteger a humanidade e lutar pela justiça, este super-herói conseguiu resistir ao abalo de um bombardeamento no Líbano.

O boneco está desde sábado de sentinela, prometendo continuar à espreita de qualquer outro incidente perante a escalada dos conflitos entre Israel e o Hezbollah.

Caso lhe tenha escapado o "Pôr da Terra", os mais de 250 cães amontoados numa casa ou o abraço da tripulação após o momento histórico de cruzar pelo lado oculto da Lua, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Uma criança palestiniana fotografada na segunda-feira, à porta de uma casa com as janelas partidas que mal se aguentam na Cisjordânia. Foto: Mohammed Torokman/Reuters
Uma criança palestiniana fotografada na segunda-feira, à porta de uma casa com as janelas partidas que mal se aguentam na Cisjordânia. Foto: Mohammed Torokman/Reuters

Vestidos com trajes folclóricos na cidade húngara de Nyiregyhaza, os jovens mantiveram na segunda-feira a tradição "locolkodás" de atirar água a rapariga e, em troca, dão-lhes ovos da Páscoa decorados, muitas vezes, à mão como forma de agradecimento pela visita. Foto: Attila Balazs/EPA
Vestidos com trajes folclóricos na cidade húngara de Nyiregyhaza, os jovens mantiveram na segunda-feira a tradição "locolkodás" de atirar água a rapariga e, em troca, dão-lhes ovos da Páscoa decorados, muitas vezes, à mão como forma de agradecimento pela visita. Foto: Attila Balazs/EPA

"Pôr da Terra": a tripulação Artemis II captou na terça-feira um eclipse solar visto do espaço. Foto: NASA
"Pôr da Terra": a tripulação Artemis II captou na terça-feira um eclipse solar visto do espaço. Foto: NASA

Ao 23.º dia de vida, uma cria de macaco-dourado-de-nariz-arrebitado – uma espécie em risco de extinção – foi apanhada na quarta-feira a descansar nos braços da mãe, num parque de vida selvagem na Bélgica. Foto: Yves Herman/Reuters
Ao 23.º dia de vida, uma cria de macaco-dourado-de-nariz-arrebitado – uma espécie em risco de extinção – foi apanhada na quarta-feira a descansar nos braços da mãe, num parque de vida selvagem na Bélgica. Foto: Yves Herman/Reuters

Um familiar agarrado ao corpo do correspondente da Al Jazeera, Mohammed Wishah, que morreu na quarta-feira após um ataque de drone israelita na cidade de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA
Um familiar agarrado ao corpo do correspondente da Al Jazeera, Mohammed Wishah, que morreu na quarta-feira após um ataque de drone israelita na cidade de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA

Não, não é Inteligência Artificial: mais de 250 cães de raça caniche foram na quarta-feira resgatados de uma casa num local não-identificado no Reino Unido. Foto: RSPCA
Não, não é Inteligência Artificial: mais de 250 cães de raça caniche foram na quarta-feira resgatados de uma casa num local não-identificado no Reino Unido. Foto: RSPCA

De regresso a casa, a NASA divulgou na quarta-feira uma fotografia da felicidade dos astronautas após cruzarem pelo lado oculto da Lua, um momento histórico e inédito para a humanidade. Foto: NASA
De regresso a casa, a NASA divulgou na quarta-feira uma fotografia da felicidade dos astronautas após cruzarem pelo lado oculto da Lua, um momento histórico e inédito para a humanidade. Foto: NASA

O satélite natural da Terra não é a única estrela da missão Artemis II: a estação espacial divulgou na quarta-feira novos registos da nossa galáxia, a Via Láctea, e os seus pontos cintilantes que navegam na poeira em espiral. Foto: NASA
O satélite natural da Terra não é a única estrela da missão Artemis II: a estação espacial divulgou na quarta-feira novos registos da nossa galáxia, a Via Láctea, e os seus pontos cintilantes que navegam na poeira em espiral. Foto: NASA

Na cidade nepalesa de Bhaktapur, até os mais velhos puxaram esta sexta-feira cordas de madeira para carregar carros dedicados aos deuses Bhadrakali e Bhairava, símbolos do equilíbrio da ordem e do caos do mundo, durante o festival "Bisket Jatra". Foto: Narendra Shrestha/EPA
Na cidade nepalesa de Bhaktapur, até os mais velhos puxaram esta sexta-feira cordas de madeira para carregar carros dedicados aos deuses Bhadrakali e Bhairava, símbolos do equilíbrio da ordem e do caos do mundo, durante o festival "Bisket Jatra". Foto: Narendra Shrestha/EPA