Super-Homem nos escombros da Terra e um abraço na Lua. Veja as fotos que marcaram a semana

"Verdade, Justiça e um Amanhã Melhor" é o lema do Super-Homem. Conhecido por proteger a humanidade e lutar pela justiça, este super-herói conseguiu resistir ao abalo de um bombardeamento no Líbano.

O boneco está desde sábado de sentinela, prometendo continuar à espreita de qualquer outro incidente perante a escalada dos conflitos entre Israel e o Hezbollah.

Caso lhe tenha escapado o "Pôr da Terra", os mais de 250 cães amontoados numa casa ou o abraço da tripulação após o momento histórico de cruzar pelo lado oculto da Lua, pode deixar-se surpreender.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

