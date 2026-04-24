De olhos presos no Papa e um adeus a África. Veja as fotos que marcaram a semana

Pode deixar-se surpreender por uma meia maratona de robôs humanoides, pelo esquilo do Festival Eurovisão da Canção e pela fotografia vencedora do "World Press Photo" deste ano.

24 abr, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães



Com um lenço improvisado na cabeça e um sorriso tímido, esta é uma das milhares de mulheres angolanas que aguardaram na segunda-feira pela despedida do Papa Leão XIV. Foto: Luca Zennaro/EPA
Com um lenço improvisado na cabeça e um sorriso tímido, esta é uma das milhares de mulheres angolanas que aguardaram na segunda-feira pela despedida do Papa Leão XIV. Foto: Luca Zennaro/EPA

Esperar, abraçar, ouvir palavras de Fé e aplaudir. A primeira Viagem Apostólica do pontificado de Leão XVI repetiu esta sequência durante dez dias com milhares de fiéis africanos.

Com sol ou chuva, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial saíram à rua e foram os primeiros povos conhecidos pelo missionário que agora é Papa.

Pode deixar-se surpreender por uma meia maratona de robôs humanoides, pelo esquilo do Festival Eurovisão da Canção e pela fotografia vencedora do "World Press Photo" deste ano.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Vamos lá aquecer (literalmente) os motores. Em Pequim, centenas de pessoas (e robôs devidamente equipados) reuniram-se no domingo para assistir à segunda edição da Meia Maratona de Robôs Humanoides "E-Town". Foto: Andres Martinez Casares/EPA
Vamos lá aquecer (literalmente) os motores. Em Pequim, centenas de pessoas (e robôs devidamente equipados) reuniram-se no domingo para assistir à segunda edição da Meia Maratona de Robôs Humanoides "E-Town". Foto: Andres Martinez Casares/EPA

Não vale a pena tentar picar por troncos ou ervas. Este cisne-branco só conseguiu na segunda-feira fazer o seu ninho com um monte de lixo perto de um riacho em Copenhaga, na Dinamarca. Foto: Mads Claus Rasmussen/EPA
Não vale a pena tentar picar por troncos ou ervas. Este cisne-branco só conseguiu na segunda-feira fazer o seu ninho com um monte de lixo perto de um riacho em Copenhaga, na Dinamarca. Foto: Mads Claus Rasmussen/EPA

"Um abraço caloroso". A vaticanista Aura Miguel da Renascença descreveu assim a primeira Viagem Apostólica do Santo Padre – e apertos desses não faltaram até na visita a Guiné Equatorial na terça-feira. Foto: Vatican Media Handout/EPA
"Um abraço caloroso". A vaticanista Aura Miguel da Renascença descreveu assim a primeira Viagem Apostólica do Santo Padre – e apertos desses não faltaram até na visita a Guiné Equatorial na terça-feira. Foto: Vatican Media Handout/EPA

Apesar de ter sido comemorado o "Dia da Terra" na quarta-feira, o cenário para este ciclista continua o mesmo. O aterro bem perto do centro da cidade de Myanmar parece passar despercebido. Foto: Nyein Chan Naing/EPA
Apesar de ter sido comemorado o "Dia da Terra" na quarta-feira, o cenário para este ciclista continua o mesmo. O aterro bem perto do centro da cidade de Myanmar parece passar despercebido. Foto: Nyein Chan Naing/EPA

Para a conferência de imprensa do Festival Eurovisão da Canção, que vai ter como capital Viena, decidiram esta quarta-feira decorar o espaço com um esquilo embalsamado a segurar um microfone. Ele é a estrela (e não sabe). Foto: Leonhard Foeger/Reuters
Para a conferência de imprensa do Festival Eurovisão da Canção, que vai ter como capital Viena, decidiram esta quarta-feira decorar o espaço com um esquilo embalsamado a segurar um microfone. Ele é a estrela (e não sabe). Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Pela nação, pela sobrevivência. Vários familiares carregaram na quinta-feira o corpo de um palestiniano de 15 anos, Yousef, na Cisjordânia. O adolescente foi morto a tiro pelo exército israelita durante uma incursão militar. Foto: Alaa Badarneh/EPA
Pela nação, pela sobrevivência. Vários familiares carregaram na quinta-feira o corpo de um palestiniano de 15 anos, Yousef, na Cisjordânia. O adolescente foi morto a tiro pelo exército israelita durante uma incursão militar. Foto: Alaa Badarneh/EPA

"Separados pelo ICE" foi a fotografia vencedora esta quinta-feira do "World Press Photo" deste ano, captada pela norte-americana Carol Guzy. Este é mais um testemunho de uma família, neste caso equatoriana, separada pelo serviço de imigração norte-americano. Foto: Carol Guzy/EPA
"Separados pelo ICE" foi a fotografia vencedora esta quinta-feira do "World Press Photo" deste ano, captada pela norte-americana Carol Guzy. Este é mais um testemunho de uma família, neste caso equatoriana, separada pelo serviço de imigração norte-americano. Foto: Carol Guzy/EPA

A voar sobre a neve. Esta é um dos cinco registos do fotógrafo alemão Tom Weller que venceu na quinta-feira ouro no concurso internacional "Canon Emerging Talent". Foto: Tom Weller
A voar sobre a neve. Esta é um dos cinco registos do fotógrafo alemão Tom Weller que venceu na quinta-feira ouro no concurso internacional "Canon Emerging Talent". Foto: Tom Weller

Esta sala reúne 47 mil crimes. Os presos no Centro de Detenção de Terroristas em El Salvador, um país da América Central, participaram esta sexta-feira no primeiro processo criminal em massa. Foto: Rodrigo Sura/EPA
Esta sala reúne 47 mil crimes. Os presos no Centro de Detenção de Terroristas em El Salvador, um país da América Central, participaram esta sexta-feira no primeiro processo criminal em massa. Foto: Rodrigo Sura/EPA