De olhos presos no Papa e um adeus a África. Veja as fotos que marcaram a semana

Esperar, abraçar, ouvir palavras de Fé e aplaudir. A primeira Viagem Apostólica do pontificado de Leão XVI repetiu esta sequência durante dez dias com milhares de fiéis africanos.

Com sol ou chuva, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial saíram à rua e foram os primeiros povos conhecidos pelo missionário que agora é Papa.

Pode deixar-se surpreender por uma meia maratona de robôs humanoides, pelo esquilo do Festival Eurovisão da Canção e pela fotografia vencedora do "World Press Photo" deste ano.



Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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