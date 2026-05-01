Cravos de Abril no 1º de Maio e realeza na Casa Branca. Veja as fotos que marcaram a semana

Cravo colado ao peito há mais de uma semana. No olhar, palavras de ordem.

Este 1º de Maio procurou reciclar o sentido de liberdade e revolução para criticar as propostas do Governo sobre a lei laboral.

Uma mancha de vermelho comemorou o Dia do Trabalhador na expectativa de ter "suficiente para viver", tal como se podia ler num dos cartazes da manifestação desta sexta-feira

Pode deixar-se surpreender pelo desfile do casal Trump e da realeza britânica para um jantar oficial, pelo ginásio incompleto na Palestina ou até pelo concurso de choro de bebés no colo de "sumo wrestlers".

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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