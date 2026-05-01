Cravos de Abril no 1º de Maio e realeza na Casa Branca. Veja as fotos que marcaram a semana

Pode deixar-se surpreender pelo desfile do casal Trump e da realeza britânica para um jantar oficial, pelo ginásio incompleto na faixa de Gaza ou até pelo concurso de choro de bebés no colo de "sumo wrestlers".

01 mai, 2026 - 22:30 • Catarina Magalhães



Agarrado às bandeiras a percorrer o Martim Morniz, em Lisboa, este foi um dos milhares de manifestantes por todo o país a comemorar o Dia do Trabalhador. Foto: Tiago Petinga/Lusa
Agarrado às bandeiras a percorrer o Martim Morniz, em Lisboa, este foi um dos milhares de manifestantes por todo o país a comemorar o Dia do Trabalhador. Foto: Tiago Petinga/Lusa

Cravo colado ao peito há mais de uma semana. No olhar, palavras de ordem.

Este 1º de Maio procurou reciclar o sentido de liberdade e revolução para criticar as propostas do Governo sobre a lei laboral.

Uma mancha de vermelho comemorou o Dia do Trabalhador na expectativa de ter "suficiente para viver", tal como se podia ler num dos cartazes da manifestação desta sexta-feira

Pode deixar-se surpreender pelo desfile do casal Trump e da realeza britânica para um jantar oficial, pelo ginásio incompleto na Palestina ou até pelo concurso de choro de bebés no colo de "sumo wrestlers".

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Entretida a chamar pela irmã no sábado, esta menina é uma das milhares que vivem dentro de tendas improvisadas em Beirute. Na cidade libanesa, há mais de um milhão de deslocados. Foto: Zohra Bensemra/Reuters
Entretida a chamar pela irmã no sábado, esta menina é uma das milhares que vivem dentro de tendas improvisadas em Beirute. Na cidade libanesa, há mais de um milhão de deslocados. Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Choros podem não valer prémios, mas uma benção. No colo de lutadores japoneses – os chamados "sumo wrestlers" –, estes bebés e uma fileira deles participaram no sábado na competição "Nakizumo", em Tóquio. O jogo é simples: quem chora mais alto ao ver as caretas do árbitro, é abençoado com um crescimento saudável e afasta maus espíritos. Foto: Issei Katoi/Reuters
Choros podem não valer prémios, mas uma benção. No colo de lutadores japoneses – os chamados "sumo wrestlers" –, estes bebés e uma fileira deles participaram no sábado na competição "Nakizumo", em Tóquio. O jogo é simples: quem chora mais alto ao ver as caretas do árbitro, é abençoado com um crescimento saudável e afasta maus espíritos. Foto: Issei Katoi/Reuters

Depois de uma explosão de um cilindro de gás numa autoestrada no domingo, só restou a este homem colombiano esperar. Morreram 19 pessoas na aldeia vulnerável de Cajibío. Foto: Ernesto Guzman/EPA
Depois de uma explosão de um cilindro de gás numa autoestrada no domingo, só restou a este homem colombiano esperar. Morreram 19 pessoas na aldeia vulnerável de Cajibío. Foto: Ernesto Guzman/EPA

Não foi desta. Um dos vencedores de um concurso anual alemão de fotografia de natureza conseguiu captar a tentativa de um sapo-boi caçar uma borboleta. "A prática leva à perfeição", intitulou o fotógrafo Jens Cullmann no portfólio que ganhou na segunda-feira. Foto: Jens Cullmann/GDT Nature Photographer of the Year
Não foi desta. Um dos vencedores de um concurso anual alemão de fotografia de natureza conseguiu captar a tentativa de um sapo-boi caçar uma borboleta. "A prática leva à perfeição", intitulou o fotógrafo Jens Cullmann no portfólio que ganhou na segunda-feira. Foto: Jens Cullmann/GDT Nature Photographer of the Year

Faz-se com o que se pode. O culturista palestiniano Ihsan Abu Jamos, de 27 anos, percorre três quilómetros para chegar ao ginásio e continua a treinar, como o fez na segunda-feira. Enquanto o teto do edifício no sul da Faixa de Gaza se aguentar, lá vai ele. Foto: Haitham Imad/EPA
Faz-se com o que se pode. O culturista palestiniano Ihsan Abu Jamos, de 27 anos, percorre três quilómetros para chegar ao ginásio e continua a treinar, como o fez na segunda-feira. Enquanto o teto do edifício no sul da Faixa de Gaza se aguentar, lá vai ele. Foto: Haitham Imad/EPA

Sobreviveu. Na Indonésia, pelo menos cinco passageiros morreram e dezenas ficaram feridos na terça-feira após dois comboios colidirem na estação ferroviária de East Bekasi, bem no centro de Jacarta. Foto: Mast Irham/EPA
Sobreviveu. Na Indonésia, pelo menos cinco passageiros morreram e dezenas ficaram feridos na terça-feira após dois comboios colidirem na estação ferroviária de East Bekasi, bem no centro de Jacarta. Foto: Mast Irham/EPA

Como se de um baile de finalistas se tratasse, os monarcas britânicos desfilaram na terça-feira ao lado do casal Trump para o jantar de Estado na Casa Branca. Desde a viagem da falecida Rainha Isabel II, em 2007, que a monarquia britânica não voava até aos Estados Unidos da América. Foto: Reuters
Como se de um baile de finalistas se tratasse, os monarcas britânicos desfilaram na terça-feira ao lado do casal Trump para o jantar de Estado na Casa Branca. Desde a viagem da falecida Rainha Isabel II, em 2007, que a monarquia britânica não voava até aos Estados Unidos da América. Foto: Reuters

De luto, familiares ataram, com o que podiam, três botas ao capot de um carro em homenagem a três membros da Defesa Civil Libanesa. Neste funeral de quinta-feira, comemoraram-se as vidas de quem morreu no meio do cessar-fogo acordado entre o Líbano e Israel, desde meados de abril deste ano. Foto: Marko Djurica
De luto, familiares ataram, com o que podiam, três botas ao capot de um carro em homenagem a três membros da Defesa Civil Libanesa. Neste funeral de quinta-feira, comemoraram-se as vidas de quem morreu no meio do cessar-fogo acordado entre o Líbano e Israel, desde meados de abril deste ano. Foto: Marko Djurica

Por Manila, este Dia do Trabalhador ficou marcado por conflitos entre o povo filipino e as forças de segurança do país. Para além de se oporem à guerra no Médio Oriente, estes manifestantes lutam por aumentos salariais, descidas nos combustíveis e melhores condições laborais. Não muito diferente do que se vive por cá. Foto: Francis R. Malasig/EPA
Por Manila, este Dia do Trabalhador ficou marcado por conflitos entre o povo filipino e as forças de segurança do país. Para além de se oporem à guerra no Médio Oriente, estes manifestantes lutam por aumentos salariais, descidas nos combustíveis e melhores condições laborais. Não muito diferente do que se vive por cá. Foto: Francis R. Malasig/EPA

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