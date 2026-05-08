Um arco-íris de estrelas e outras fotos que marcaram a semana

Para além da via láctea avistada na Nova Zelândia, pode deixar-se surpreender pelo robot "Gabi" que virou monge budista, pela criação do designer português que desfilou no Met Gala ou pelo desenho nas areias britânicas do naturalista Attenborough em homenagem ao seu centenário.

08 mai, 2026 - 23:50 • Catarina Magalhães



Depois de seis mil candidaturas, o concurso anual de fotografia que avalia a "Melhor Fotografia de Via Láctea" deu a vitória esta sexta-feira ao registo do fotógrafo australiano Tom Rae. Foto: Tom Rae/Milky Way Photographer of the Year
Depois de seis mil candidaturas, o concurso anual de fotografia que avalia a "Melhor Fotografia de Via Láctea" deu a vitória esta sexta-feira ao registo do fotógrafo australiano Tom Rae. Foto: Tom Rae/Milky Way Photographer of the Year

A arte de esperar pelo momento certo pode compensar – e este foi o caso.

O jovem fotógrafo australiano Tom Rae começou a explorar a fotografia desde os 14 anos, mas desta vez conseguiu registar o "melhor" pó das estrelas deste ano, depois de subir os alpes na Nova Zelândia com as luzes da cidade à vista.

"Esta é uma imagem para a qual eu olho sempre e penso: 'Uau', e tenho a certeza que continuarei a vê-la da mesma forma durante muitos e muitos anos", contou em entrevista à emissora pública do país RNZ.

Pode deixar-se surpreender pelo robot "Gabi" que virou monge budista, pela criação do designer português que desfilou no Met Gala, pela melhor Via Láctea fotografada este ano ou pelo desenho nas areias do Reino Unido do naturalista David Attenborough em homenagem ao seu centenário.

Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.

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Portugal também desfilou no Met Gala na segunda-feira, em Nova Iorque. A criadora de conteúdos Emma Chamberlain vestiu uma criação do designer português Miguel Castro Freitas, diretor criativo da Mugler, que cumpriu o tema "Moda é Arte" e demorou mais de mil horas a ficar pronto (mas valeu a pena). Foto: Sarah Yenesel/EPA
Portugal também desfilou no Met Gala na segunda-feira, em Nova Iorque. A criadora de conteúdos Emma Chamberlain vestiu uma criação do designer português Miguel Castro Freitas, diretor criativo da Mugler, que cumpriu o tema "Moda é Arte" e demorou mais de mil horas a ficar pronto (mas valeu a pena). Foto: Sarah Yenesel/EPA

Todos em linha. Centenas de militares russos começaram os ensaios de desfile militar na terça-feira para celebrar esta sexta-feira o 81º aniversário do Dia da Vitória, que marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Foto: Maxim Shipenkov/EPA
Todos em linha. Centenas de militares russos começaram os ensaios de desfile militar na terça-feira para celebrar esta sexta-feira o 81º aniversário do Dia da Vitória, que marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Foto: Maxim Shipenkov/EPA

"Parem a invasão!" Em memória dos iranianos mortos nas últimas semanas, sul-coreanos reuniram-se na quarta-feira em frente à embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), em Seoul, para protestar contra as ações militares norte-americanas e israelitas. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA
"Parem a invasão!" Em memória dos iranianos mortos nas últimas semanas, sul-coreanos reuniram-se na quarta-feira em frente à embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), em Seoul, para protestar contra as ações militares norte-americanas e israelitas. Foto: Jeon Heon-kyun/EPA

A fisgar o peixe. Um rapaz foi apanhado na quarta-feira a observar os pescadores palestinianos a trabalhar numa praia na cidade de Gaza, Palestina. Foto: Mahmoud Issa/Reuters
A fisgar o peixe. Um rapaz foi apanhado na quarta-feira a observar os pescadores palestinianos a trabalhar numa praia na cidade de Gaza, Palestina. Foto: Mahmoud Issa/Reuters

"Meditating or rebooting?" (A meditar ou a reiniciar?, em português). A piada é do jornal "The New York Times" e refere-se ao robot Gabi que virou "monge" budista para aproximar os mais novos da religião. A celebração aconteceu na quarta-feira num dos templos principais da Coreia do Sul. Foto: Yonhap/EPA
"Meditating or rebooting?" (A meditar ou a reiniciar?, em português). A piada é do jornal "The New York Times" e refere-se ao robot Gabi que virou "monge" budista para aproximar os mais novos da religião. A celebração aconteceu na quarta-feira num dos templos principais da Coreia do Sul. Foto: Yonhap/EPA

O futuro parece estar travado no Líbano. Sentada num carrinho de brincar sem rodas, esta criança vive, no meio do que resta em Beirute, à espera do "turbo" para a solução dos conflitos entre Israel e o Hezbollah. Foto: Wael Hamzeh/EPA
O futuro parece estar travado no Líbano. Sentada num carrinho de brincar sem rodas, esta criança vive, no meio do que resta em Beirute, à espera do "turbo" para a solução dos conflitos entre Israel e o Hezbollah. Foto: Wael Hamzeh/EPA

Na quinta-feira, manifestantes judeus ultraortodoxos bloquearam a principal linha de comboio no centro de Jerusalém contra o recrutamento militar em Jerusalém. Foto: Abir Sultan/EPA
Na quinta-feira, manifestantes judeus ultraortodoxos bloquearam a principal linha de comboio no centro de Jerusalém contra o recrutamento militar em Jerusalém. Foto: Abir Sultan/EPA

"Falamos habitualmente em salvar o planeta, mas a verdade é que precisamos de fazer estas coisas para nos salvarmos." Um areal britânico foi desenhado com um retrato gigante da naturalista David Attenborough que celebra esta sexta-feira 100 anos. Foto: Reuters
"Falamos habitualmente em salvar o planeta, mas a verdade é que precisamos de fazer estas coisas para nos salvarmos." Um areal britânico foi desenhado com um retrato gigante da naturalista David Attenborough que celebra esta sexta-feira 100 anos. Foto: Reuters

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